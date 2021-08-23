Ковид-дайджест

24.08.2021 / № 336 / с. 14 /  Ирина Якутенко, Андрей Ростовцев, Елена Клещенко /  Коронавирус /  Один комментарий

Многие авторы ТрВ-Наука занимаются просветительской работой в соцсетях. Сейчас одна из главных тем, которой они уделяют свое внимание, силы и время, — и методы борьбы с ним, в частности прививки. Вот лишь небольшая подборка постов из «Фейсбука».

Не надо паники!
Ирина Якутенко

, научный журналист

На днях американские CDC (Centres for Disease Control and Prevention, американский Роспотребнадзор, но труба сильно выше и дым гуще) изменили [1] свои гайды по ношению масок. Если в мае они обрадовали полностью привитых тем, что теперь им не нужно носить маски в помещении, то в новой версии написано, что даже тем, кто уже получил полный курс иммунизации, следует это делать, особенно если они живут в районах, где эпидемиологическая ситуация не очень. В российских интернетах эта новость немедленно породила шквал постов в духе «ну всё, вакцины не защищают от „дельта“-штамма» с парадоксальным выводом, что теперь никому никаких мер соблюдать не нужно, раз всё равно ничего не помогает.

Что произошло на самом деле и неужто вакцины таки не работают? Как водится в таких случаях, разумеется, нет. В выпущенных теми же CDC последних обновлениях о вакцинах [2] английским по белому написано, что вакцины работают, среди привитых передача вируса меньше, а вирусная нагрузка у тех, кто всё же заболел после прививки, ниже. Но журналисты, сообщающие, что привитые передают «дельту» так же хорошо, как и непривитые, ссылаются на директора CDC Рошель Валенски: мол, она сама на пресс-конференции сказала, что это так! Валенски не прячется от прессы, ее выступление по поводу новых гайдов CDC можно найти в Сети [3]. И если внимательно послушать его и ее комментарии СМИ [4], выяснится, что многие журналисты в своих сообщениях, а за ними и те, кто эти сообщения пересказывал, упустили кое-какие важные детали.

Во-первых, CDC отдельно подчеркивают, что маски внутри помещений особенно следует носить привитым, живущим в регионах, где с эпидемией всё плохо — а это, по странному (нет) совпадению как раз те регионы, где меньше всего привитых. Потому что вакцины работают, и вероятность заболеть, особенно с симптомами, если вы привиты, во много раз ниже, чем если вы не привиты. Прорывные инфекции, то есть болезнь, развившаяся несмотря на вакцинацию, чрезвычайно редки — и это второй момент, о котором умолчали многие журналисты. Привитые очень редко заболевают ковидом, намного реже, чем непривитые, поэтому массовая продолжает оставаться самым надежным из имеющихся методом остановить бесконтрольное распространение инфекции. В США на конец июля было зарегистрировано около 65 тыс. прорывных инфекций на 160 млн привитых, т. е. их частота составляет 0,04%.

Третий момент, который был неверно подан в СМИ, касается тех самых редких привитых заболевших. Пишут, что концентрация вируса в их верхних дыхательных путях такая же, как у непривитых заболевших, — но Валенски, а потом и Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и по совместительству главный публичный ответственный по ковиду в Штатах, сказали не это [5]. Они объяснили, что, согласно новым данным, концентрация вируса у тех, кто заболевает «дельта»-штаммом после прививки, в 1000 раз выше, чем у тех, кто заболевал «альфа»-штаммом, который был доминирующим в США еще пару месяцев назад. И такие заболевшие — которых очень мало! — да, могут заразить неиммунных. Насколько именно хуже вакцины защищают от передачи вируса — пока неясно, хотя ясно, что в этом отношении они работают хуже, чем против «альфы». От тяжелого течения и смерти вакцины защищают по-прежнему хорошо, что особенно важно, учитывая, что сам по себе «дельта», вероятно, более патогенен.

Рекомендация носить маски в помещениях, особенно там, где много новых случаев «дельты», связана с тем, что в таких районах шанс встретиться с человеком, который распространяет вокруг себя вирусные частицы, высок. А значит, лично ваш шанс стать тем самым редким случаем прорывной инфекции весьма неиллюзорен. В России всё это особенно актуально, так как там бушует «дельта»-волна, а степень защиты от этого штамма, которую дает «Спутник», толком неизвестна — Валенски и Фаучи, разумеется, говорили о защите, которую дают одобренные в США вакцины. Очевидно, что он защищает, но насколько хорошо — непонятно, так как полевых исследований на этот счет опубликовано не было, были только слова Логунова про снижение (вроде как небольшое) проводимой в лаборатории реакции нейтрализации.

facebook.com/irina.yakutenko
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1. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

2. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

3. youtube.com/watch?v=ZBAExv_QdGg&t=217s

4. youtube.com/watch?v=VY5bWNvF9iM

5. washingtonpost.com/health/2021/07/27/cdc-masks-guidance-indoors/

Научный подход
Андрей Ростовцев

, соорганизатор «Диссернета»

Среди моих друзей и коллег мне известны несколько переболевших и затем регулярно делающих замеры концентрации антител в крови. Леонид Шишонков [1] производит замеры ежемесячно. На его примере (рис. 1) хорошо видна динамика процесса — первая производная сначала быстро возрастает и затем постепенно спадает, а само распределение выполаживается к естественному уровню концентрации антител в крови. Чуть более чем через год после болезни от избытка антител не осталось и следа.

Рис. 1
Рис. 1

facebook.com/andrei.rostovtsev

1. facebook.com/people/Леонид-Шишонков/100000197255409/

Агрессия знаний
Елена Клещенко

, научный журналист, главный редактор портала PCR.news

Меня удалили из медицинской группы в «Фейсбуке». Повод — «немотивированная агрессия» с моей стороны. Агрессия была такая: я написала коммент под постом, где хвалили человека, написавшего, что в Великобритании с  всё плохо, несмотря на вакцинацию, «значит, не помогает». В этот свой коммент цинично и грубо вставила график ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертельных исходов COVID-19 в Великобритании, а также сделала оскорбительный вывод, что заявления человека не соответствуют действительности.

Можно было сказать: у каждого свои недостатки — и забыть: мало ли странного происходит в соцсетях? Но, во-первых, это большое медицинское сообщество, семь тысяч человек, вроде бы интересующихся медициной. Странно. Казалось, это союзники. Медицинских групп в «Фейсбуке» много, меня сразу же пригласили в другую, где одобрять вакцинацию можно, но с этой-то группой что? А во-вторых, тут мне вспомнилось, что случай далеко не первый.

Знакомая ситуация? Ты вежлив, как всё графское семейство «Аббатства Даунтон», предупредителен, как Сири и Алиса, но ты считаешь, что информация оппонента неверна, и можешь это доказать. Через два коммента тебя обвиняют — ладно бы в чувстве собственного величия! — в агрессии и хамстве. Необязательно речь должна идти о вакцинации, может быть и о том, писал ли Дарвин, что человек произошел от обезьяны, или нет. (Писал. Не от современной, конечно, а от древней, но, бесспорно, от обезьяны.) Как объяснить, что при этом происходит?

А очень просто. Оскорблением теперь считается заявление, что ты знаешь больше оппонента. Я сейчас не шучу и не метафоризирую. Новая культурная реалия, привет.

Да, спокон веков никто не радовался, когда его уличали в ошибке, но сейчас этот момент приобрел какую-то несоразмерную важность. Не огорчение, не досада. Оскорбление, где-то в диапазоне от добродушного матюга до смертельной обиды собеседнику и матери его. И это совершенно не смешно.

До меня долго доходило, а ведь язык — великий барометр, и он давно намекал, что тут что-то есть. Как в соцсетях обзывают оппонентов? — Граммар-наци. Заклепочник. Училка. Просветительская тусовка (иногда с довеском «либеральная», но необязательно). Маркеры ненависти к тому, кто заявляет о своем превосходстве в знании.

Откуда это пошло, наверное, должны сказать социологи. Возможно, на советский культ образования неудачно «сели» новые нормы интернет-общения, которое явилось в нашу жизнь по меркам культурной эволюции мгновенно. Все эти «ссылку в студию» и «какие ваши доказательства». В реальной жизни лучшее знание предмета, скажем деликатно, не всегда дает преимущество, но в Сети — о, в Сети ты мастер спорта по айкидо и фехтованию, если знаешь лучше. И, как предположил один замечательный человек, это резонирует в людях со страхом, характерным для эпохи перемен. Вдруг и в реальной жизни блага начнут выдавать больно умным? Тогда умник не просто умник, а претендент на некие ресурсы. На самом деле маловероятно, но изнутри Рунета может показаться возможным.

И сюда же привлекаются понятия о демократии и толерантности: «каждый имеет право на собственное мнение». Понятия прекрасные и полезные, но нет такой светлой идеи, которую нельзя употребить во зло. Мнение каждого одинаково ценно, когда речь идет о форме клумбы во дворе или названии для улицы. (Да и то в первом случае я бы вне очереди выслушала цветоводов.) Ценность мнения о том, что 2×2=4, не сравнится с мнениями «5» и «6», особенно если от расчета зависит что-то существенное.

Мне раньше в голову не приходило, что чужое знание может восприниматься настолько негативно. У журналиста такая работа: находить людей, которые знают, чего я не знаю, и говорить с ними об этом. По образованию я биолог, но о биологии знаю намного меньше, чем те, у кого беру интервью. И совсем безнадежно мало знаю об иврите и французском, программировании на Python, догматах католицизма, устройстве карбюратора и вождении машины, истории Аквитании, организации наблюдения на выборах, межзвездном веществе. По любому из этих вопросов и многим другим, если мне скажут: помолчи, дай высказаться понимающим людям, — я помолчу. Ойкумена человека велика, никто не может знать всего. Чтобы эта наша байда хоть как-то работала, надо пропускать вперед специалистов.

Да, я прочитала «Облачную демократию» Волкова и Крашенинникова [1], и мне понравилось. Не уверена, что это достижимо в реальном социуме, но в социуме идеальном — право принимать решения по тому или иному вопросу должно определяться компетентностью в этом вопросе. В этом. Ни в каком другом, с этим не связанном.

Так что же делать? Как себя вести, чтобы тебя не забанили за информацию о прививках? Зачем с этим что-то делать, спрашивали меня в комментах. Зачем я стремлюсь разговаривать о вакцинах с людьми, которые разговаривать не хотят и злятся? Не предоставить ли дураков их собственной участи? — В другом случае предоставила бы, но когда болеют не только они, а еще и все, кого они заразят, это едва ли правильно.

Кем я себя воображаю, что стремлюсь переубеждать взрослых людей, обладающих доступом ко всей полноте информации, вторгаться в их личное пространство? — Здесь в ответ было много слов, но затем по тому же «Фейсбуку» пролетела очередная история про абьюз. И люди — иногда те же самые — говорили: где были окружающие, почему не сказали молодым особам, что они не должны… а вместо этого должны… не дали, наконец, абьюзеру по рукам?.. Что? Взрослые люди, пусть сами разбираются? Да как вы не понимаете!

Видимо, пора признать: истории о личном пространстве, в которое нельзя вторгаться, и равноправных мнениях — это для людей взрослых не только по паспорту и (или) для безопасных ситуаций. При всех иных раскладах мы, конечно, ни к чему не можем принудить взрослого человека, но сказать, что он ошибается, имеем право. А кто-то добавит — обязаны. Доступ к полноте информации и владение информацией, увы, не одно и то же. Кто знает, может, если бы мы не говорили в прошлые годы: «Раз ты веришь, что от гриппа сама вызывает грипп, или всё равно не поможет, или что в ней ртуть и аутизм, — верь, не прививайся, иди от меня лесом, утомил» — сейчас привитых было бы больше. На минуточку, это была наша работа. Другое дело, что заменить собой среднюю школу мы не можем в любом случае.

Так как работать сейчас? Как не способствовать поляризации, не допускать, чтобы «антиваксеры» и «ковидоистерики» замкнулись в своих виртуальных пузырях и потеряли последние шансы на диалог?

Вот несколько мыслей, которые родились в обсуждении.

1. Помнить о том, что люди раздражены. И нашими претензиями на всеведение, и сама по себе тема вакцинации страшно перегрета, люди разделились на враждующие лагеря еще похуже, чем по вопросу о том, чей Крым. Врачи — не факт, что союзники: их раздражает, что вирусологи и молекулярные биологи, не нюхавшие клиники, вторгаются на их территорию с поучениями. (Это не так, но так многим видится.) Держи в уме, пропагандист вакцинации, что идешь по минному полю, и не усугубляй свое положение. Пока возможен, между остроумным и нейтральным словом выбирай второе. Говори, а не вещай. Твоя задача — не победить, а переубедить.

2. Лайфхак от журналиста Даниила Давыдова для соцсетей и форумов: тому, кто тебя бесит, пиши ответ не в окошке «ответить», а в текстовом редакторе, потом вставляй копипастом. Удивительно, насколько помогает ответить спокойнее.

3. Ищи точки соприкосновения с собеседником. Выясняй, почему он сомневается в вакцинах, что его беспокоит. В целом люди не дураки и не злодеи, их опасения логичны. Другое дело, что народная молва превращает логичное в мифологичное, «болит мышца, трудно поднять руку» через несколько итераций оборачивается кошмарным «у половины вакцинированных отнимаются руки». Но с этим можно работать.

4. Если тебе достался запущенный случай, собеседник никакой не собеседник, а разъяренный гоблин, и любой намек на то, что вакцины полезны, его заранее бесит, — веди не для него, а для окружающих. Пусть гоблин послужит отрицательным примером. Вполне возможно, желающих стоять с ним в одном ряду поубавится. Человека, который злится, не надо выставлять дураком, сам справится.

Удачи нам всем!

facebook.com/elena.kleschenko.5

1. trv-science.ru/2012/01/oblachnaya-demokratiya-klyuchevye-idei

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1 Комментарий
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Александр
Александр
3 часов(-а) назад

По поводу распространения эпидемии у вакцинированных и невакцинированных есть очень интересная и убедительная, на мой взгляд, статья: https://www.covid-datascience.com/post/israeli-data-how-can-efficacy-vs-severe-disease-be-strong-when-60-of-hospitalized-are-vaccinated

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