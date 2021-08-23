Ковид-дайджест

Многие авторы ТрВ-Наука занимаются просветительской работой в соцсетях. Сейчас одна из главных тем, которой они уделяют свое внимание, силы и время, — коронавирус и методы борьбы с ним, в частности прививки. Вот лишь небольшая подборка постов из «Фейсбука».

Не надо паники!

Ирина Якутенко, научный журналист

На днях американские CDC (Centres for Disease Control and Prevention, американский Роспотребнадзор, но труба сильно выше и дым гуще) изменили [1] свои гайды по ношению масок. Если в мае они обрадовали полностью привитых тем, что теперь им не нужно носить маски в помещении, то в новой версии написано, что даже тем, кто уже получил полный курс иммунизации, следует это делать, особенно если они живут в районах, где эпидемиологическая ситуация не очень. В российских интернетах эта новость немедленно породила шквал постов в духе «ну всё, вакцины не защищают от „дельта“-штамма» с парадоксальным выводом, что теперь никому никаких мер соблюдать не нужно, раз всё равно ничего не помогает.

Что произошло на самом деле и неужто вакцины таки не работают? Как водится в таких случаях, разумеется, нет. В выпущенных теми же CDC последних обновлениях о вакцинах [2] английским по белому написано, что вакцины работают, среди привитых передача вируса меньше, а вирусная нагрузка у тех, кто всё же заболел после прививки, ниже. Но журналисты, сообщающие, что привитые передают «дельту» так же хорошо, как и непривитые, ссылаются на директора CDC Рошель Валенски: мол, она сама на пресс-конференции сказала, что это так! Валенски не прячется от прессы, ее выступление по поводу новых гайдов CDC можно найти в Сети [3]. И если внимательно послушать его и ее комментарии СМИ [4], выяснится, что многие журналисты в своих сообщениях, а за ними и те, кто эти сообщения пересказывал, упустили кое-какие важные детали.

Во-первых, CDC отдельно подчеркивают, что маски внутри помещений особенно следует носить привитым, живущим в регионах, где с эпидемией всё плохо — а это, по странному (нет) совпадению как раз те регионы, где меньше всего привитых. Потому что вакцины работают, и вероятность заболеть, особенно с симптомами, если вы привиты, во много раз ниже, чем если вы не привиты. Прорывные инфекции, то есть болезнь, развившаяся несмотря на вакцинацию, чрезвычайно редки — и это второй момент, о котором умолчали многие журналисты. Привитые очень редко заболевают ковидом, намного реже, чем непривитые, поэтому массовая вакцинация продолжает оставаться самым надежным из имеющихся методом остановить бесконтрольное распространение инфекции. В США на конец июля было зарегистрировано около 65 тыс. прорывных инфекций на 160 млн привитых, т. е. их частота составляет 0,04%.

Третий момент, который был неверно подан в СМИ, касается тех самых редких привитых заболевших. Пишут, что концентрация вируса в их верхних дыхательных путях такая же, как у непривитых заболевших, — но Валенски, а потом и Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и по совместительству главный публичный ответственный по ковиду в Штатах, сказали не это [5]. Они объяснили, что, согласно новым данным, концентрация вируса у тех, кто заболевает «дельта»-штаммом после прививки, в 1000 раз выше, чем у тех, кто заболевал «альфа»-штаммом, который был доминирующим в США еще пару месяцев назад. И такие заболевшие — которых очень мало! — да, могут заразить неиммунных. Насколько именно хуже вакцины защищают от передачи вируса — пока неясно, хотя ясно, что в этом отношении они работают хуже, чем против «альфы». От тяжелого течения и смерти вакцины защищают по-прежнему хорошо, что особенно важно, учитывая, что сам по себе «дельта», вероятно, более патогенен.

Рекомендация носить маски в помещениях, особенно там, где много новых случаев «дельты», связана с тем, что в таких районах шанс встретиться с человеком, который распространяет вокруг себя вирусные частицы, высок. А значит, лично ваш шанс стать тем самым редким случаем прорывной инфекции весьма неиллюзорен. В России всё это особенно актуально, так как там бушует «дельта»-волна, а степень защиты от этого штамма, которую дает «Спутник», толком неизвестна — Валенски и Фаучи, разумеется, говорили о защите, которую дают одобренные в США вакцины. Очевидно, что он защищает, но насколько хорошо — непонятно, так как полевых исследований на этот счет опубликовано не было, были только слова Логунова про снижение (вроде как небольшое) проводимой в лаборатории реакции нейтрализации.

facebook.com/irina.yakutenko

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1. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

2. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

3. youtube.com/watch?v=ZBAExv_QdGg&t=217s

4. youtube.com/watch?v=VY5bWNvF9iM

5. washingtonpost.com/health/2021/07/27/cdc-masks-guidance-indoors/

Научный подход

Андрей Ростовцев, соорганизатор «Диссернета»

Среди моих друзей и коллег мне известны несколько переболевших и затем регулярно делающих замеры концентрации антител в крови. Леонид Шишонков [1] производит замеры ежемесячно. На его примере (рис. 1) хорошо видна динамика процесса — первая производная сначала быстро возрастает и затем постепенно спадает, а само распределение выполаживается к естественному уровню концентрации антител в крови. Чуть более чем через год после болезни от избытка антител не осталось и следа.

facebook.com/andrei.rostovtsev

1. facebook.com/people/Леонид-Шишонков/100000197255409/

Агрессия знаний

Елена Клещенко, научный журналист, главный редактор портала PCR.news

Меня удалили из медицинской группы в «Фейсбуке». Повод — «немотивированная агрессия» с моей стороны. Агрессия была такая: я написала коммент под постом, где хвалили человека, написавшего, что в Великобритании с COVID-19 всё плохо, несмотря на вакцинацию, «значит, вакцина не помогает». В этот свой коммент цинично и грубо вставила график ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертельных исходов COVID-19 в Великобритании, а также сделала оскорбительный вывод, что заявления человека не соответствуют действительности.

Можно было сказать: у каждого свои недостатки — и забыть: мало ли странного происходит в соцсетях? Но, во-первых, это большое медицинское сообщество, семь тысяч человек, вроде бы интересующихся медициной. Странно. Казалось, это союзники. Медицинских групп в «Фейсбуке» много, меня сразу же пригласили в другую, где одобрять вакцинацию можно, но с этой-то группой что? А во-вторых, тут мне вспомнилось, что случай далеко не первый.

Знакомая ситуация? Ты вежлив, как всё графское семейство «Аббатства Даунтон», предупредителен, как Сири и Алиса, но ты считаешь, что информация оппонента неверна, и можешь это доказать. Через два коммента тебя обвиняют — ладно бы в чувстве собственного величия! — в агрессии и хамстве. Необязательно речь должна идти о вакцинации, может быть и о том, писал ли Дарвин, что человек произошел от обезьяны, или нет. (Писал. Не от современной, конечно, а от древней, но, бесспорно, от обезьяны.) Как объяснить, что при этом происходит?

А очень просто. Оскорблением теперь считается заявление, что ты знаешь больше оппонента. Я сейчас не шучу и не метафоризирую. Новая культурная реалия, привет.

Да, спокон веков никто не радовался, когда его уличали в ошибке, но сейчас этот момент приобрел какую-то несоразмерную важность. Не огорчение, не досада. Оскорбление, где-то в диапазоне от добродушного матюга до смертельной обиды собеседнику и матери его. И это совершенно не смешно.

До меня долго доходило, а ведь язык — великий барометр, и он давно намекал, что тут что-то есть. Как в соцсетях обзывают оппонентов? — Граммар-наци. Заклепочник. Училка. Просветительская тусовка (иногда с довеском «либеральная», но необязательно). Маркеры ненависти к тому, кто заявляет о своем превосходстве в знании.

Откуда это пошло, наверное, должны сказать социологи. Возможно, на советский культ образования неудачно «сели» новые нормы интернет-общения, которое явилось в нашу жизнь по меркам культурной эволюции мгновенно. Все эти «ссылку в студию» и «какие ваши доказательства». В реальной жизни лучшее знание предмета, скажем деликатно, не всегда дает преимущество, но в Сети — о, в Сети ты мастер спорта по айкидо и фехтованию, если знаешь лучше. И, как предположил один замечательный человек, это резонирует в людях со страхом, характерным для эпохи перемен. Вдруг и в реальной жизни блага начнут выдавать больно умным? Тогда умник не просто умник, а претендент на некие ресурсы. На самом деле маловероятно, но изнутри Рунета может показаться возможным.

И сюда же привлекаются понятия о демократии и толерантности: «каждый имеет право на собственное мнение». Понятия прекрасные и полезные, но нет такой светлой идеи, которую нельзя употребить во зло. Мнение каждого одинаково ценно, когда речь идет о форме клумбы во дворе или названии для улицы. (Да и то в первом случае я бы вне очереди выслушала цветоводов.) Ценность мнения о том, что 2×2=4, не сравнится с мнениями «5» и «6», особенно если от расчета зависит что-то существенное.

Мне раньше в голову не приходило, что чужое знание может восприниматься настолько негативно. У журналиста такая работа: находить людей, которые знают, чего я не знаю, и говорить с ними об этом. По образованию я биолог, но о биологии знаю намного меньше, чем те, у кого беру интервью. И совсем безнадежно мало знаю об иврите и французском, программировании на Python, догматах католицизма, устройстве карбюратора и вождении машины, истории Аквитании, организации наблюдения на выборах, межзвездном веществе. По любому из этих вопросов и многим другим, если мне скажут: помолчи, дай высказаться понимающим людям, — я помолчу. Ойкумена человека велика, никто не может знать всего. Чтобы эта наша байда хоть как-то работала, надо пропускать вперед специалистов.

Да, я прочитала «Облачную демократию» Волкова и Крашенинникова [1], и мне понравилось. Не уверена, что это достижимо в реальном социуме, но в социуме идеальном — право принимать решения по тому или иному вопросу должно определяться компетентностью в этом вопросе. В этом. Ни в каком другом, с этим не связанном.

Так что же делать? Как себя вести, чтобы тебя не забанили за информацию о прививках? Зачем с этим что-то делать, спрашивали меня в комментах. Зачем я стремлюсь разговаривать о вакцинах с людьми, которые разговаривать не хотят и злятся? Не предоставить ли дураков их собственной участи? — В другом случае предоставила бы, но когда болеют не только они, а еще и все, кого они заразят, это едва ли правильно.

Кем я себя воображаю, что стремлюсь переубеждать взрослых людей, обладающих доступом ко всей полноте информации, вторгаться в их личное пространство? — Здесь в ответ было много слов, но затем по тому же «Фейсбуку» пролетела очередная история про абьюз. И люди — иногда те же самые — говорили: где были окружающие, почему не сказали молодым особам, что они не должны… а вместо этого должны… не дали, наконец, абьюзеру по рукам?.. Что? Взрослые люди, пусть сами разбираются? Да как вы не понимаете!

Видимо, пора признать: истории о личном пространстве, в которое нельзя вторгаться, и равноправных мнениях — это для людей взрослых не только по паспорту и (или) для безопасных ситуаций. При всех иных раскладах мы, конечно, ни к чему не можем принудить взрослого человека, но сказать, что он ошибается, имеем право. А кто-то добавит — обязаны. Доступ к полноте информации и владение информацией, увы, не одно и то же. Кто знает, может, если бы мы не говорили в прошлые годы: «Раз ты веришь, что вакцина от гриппа сама вызывает грипп, или всё равно не поможет, или что в ней ртуть и аутизм, — верь, не прививайся, иди от меня лесом, утомил» — сейчас привитых было бы больше. На минуточку, это была наша работа. Другое дело, что заменить собой среднюю школу мы не можем в любом случае.

Так как работать сейчас? Как не способствовать поляризации, не допускать, чтобы «антиваксеры» и «ковидоистерики» замкнулись в своих виртуальных пузырях и потеряли последние шансы на диалог?

Вот несколько мыслей, которые родились в обсуждении.

1. Помнить о том, что люди раздражены. И нашими претензиями на всеведение, и сама по себе тема вакцинации страшно перегрета, люди разделились на враждующие лагеря еще похуже, чем по вопросу о том, чей Крым. Врачи — не факт, что союзники: их раздражает, что вирусологи и молекулярные биологи, не нюхавшие клиники, вторгаются на их территорию с поучениями. (Это не так, но так многим видится.) Держи в уме, пропагандист вакцинации, что идешь по минному полю, и не усугубляй свое положение. Пока диалог возможен, между остроумным и нейтральным словом выбирай второе. Говори, а не вещай. Твоя задача — не победить, а переубедить.

2. Лайфхак от журналиста Даниила Давыдова для соцсетей и форумов: тому, кто тебя бесит, пиши ответ не в окошке «ответить», а в текстовом редакторе, потом вставляй копипастом. Удивительно, насколько помогает ответить спокойнее.

3. Ищи точки соприкосновения с собеседником. Выясняй, почему он сомневается в вакцинах, что его беспокоит. В целом люди не дураки и не злодеи, их опасения логичны. Другое дело, что народная молва превращает логичное в мифологичное, «болит мышца, трудно поднять руку» через несколько итераций оборачивается кошмарным «у половины вакцинированных отнимаются руки». Но с этим можно работать.

4. Если тебе достался запущенный случай, собеседник никакой не собеседник, а разъяренный гоблин, и любой намек на то, что вакцины полезны, его заранее бесит, — веди диалог не для него, а для окружающих. Пусть гоблин послужит отрицательным примером. Вполне возможно, желающих стоять с ним в одном ряду поубавится. Человека, который злится, не надо выставлять дураком, сам справится.

Удачи нам всем!

facebook.com/elena.kleschenko.5

1. trv-science.ru/2012/01/oblachnaya-demokratiya-klyuchevye-idei

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