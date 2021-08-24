Летняя космическая школа — 2021

24.08.2021 / № 336 / с. 5 /  Александр Хохлов /  Просвещение /  Комментариев нет
Участники ЛКШ-2021 с космонавтом-испытателем Иваном Вагнером
Участники ЛКШ-2021 с космонавтом-испытателем Иваном Вагнером
Александр Хохлов

VII прошла с 31 июля по 8 августа 2021 года в кампусе Сколковского института науки и технологий, который выступил соорганизатором мероприятия [1]. 75 участников разного возраста из разных городов России собрались вместе, чтобы погрузиться в захватывающий мир космонавтики и астрофизики. Как и планировали организаторы (директор ЛКШ Татьяна Митева, технический директор Сергей Лемещенко), получилось в очередной раз расширить программу, сделав ее еще более интересной [2].

ЛКШ-2021 состояла из двух частей, разделенных экскурсионным днем. В первой части была лекционно-практическая программа, а во второй — симуляция межзвездного полета для закрепления полученных знаний.

По «легенде» Школы, команда межзвездного корабля «Циолковский» готовилась отправиться в спасательную экспедицию — на помощь колонистам, подавшим сигнал SOS из планетной системы, где некоторое время шел процесс колонизации и терраформирования. Связисты должны были расшифровывать сигнал, команда астрофизиков — изучить звездные системы и найти планету, на которой могла бы быть жизнь, экипаж секции космонавтики — подготовить звездолет и десантные корабли к полету, медики — проверить состояние всей команды, а группа научных журналистов — осветить всё происходящее.

В первой части Школы участники параллельно прошли цикл обучения в пяти секциях: «Космическая связь и ДЗЗ», «Космонавтика», «Космическая медицина», «Астрофизика и геофизика» и «Научная журналистика», — у каждой из которых было свое расписание.

Практикум по изготовлению антенн для космической связи
Практикум по изготовлению антенн для космической связи

Перед участниками Школы выступили 50 лекторов! Среди них генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин; член-корреспондент РАН, директор Института географии РАН, ведущий специалист по изучению истории климата в России Ольга Соломина; член-корреспондент РАН, ведущий специалист по масс-спектроскопии в России, профессор Сколтеха Евгений Николаев; ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский; ученый секретарь Гляциологической ассоциации, вице-президент Международной ассоциации наук о криосфере (IACS) Станислав Кутузов; директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов; главный проектный менеджер кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Иван Косенков; управляющий директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Дмитрий Пайсон; доктор геолого-минералогических наук, ведущий специалист по палеоклиматическим реконструкциям по данным морских донных отложений ИО РАН Елена Иванова; доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН Виктор Баранов; космонавт-испытатель Иван Вагнер; старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин.

Лекционно-практическая часть Школы прошла в хорошо оснащенных аудиториях Сколтеха.

На встречах секции «Космонавтика» члены экипажа познакомились с основами орбитальной механики, орбитальными маневрами и принципами планирования и оптимизации траекторий. Получили навыки ручной стыковки и пилотирования на симуляторе. Также участники освоили специальное программное обеспечение по планированию и оптимизации космического полета.

Участники секции «Космическая связь и ДЗЗ» прослушали курс лекций по устройству и работе космических аппаратов, по основам дистанционного зондирования Земли и по работе с открытыми базами данных ДЗЗ.

Под руководством Дмитрия Пашкова (проект r4uab.ru) ребята освоили изготовление антенн типа «волновой канал» и «спиральная антенна». С помощью этих приборов выполняли прием открытой телеметрии и изображений, передаваемых с борта Международной космической станции и спутников «Метеор», NOAA в метровом диапазоне, а на дециметровые антенны — телеметрию с аппарата компании «Спутникс» «ОрбиКрафт —Зоркий» [3], запущенного на орбиту в марте 2021 года по образовательной программе Space-π [4]. Участникам были вручены памятные QSL-карточки (такие карточки вручаются радиолюбителям как документальное подтверждение факта проведения сеанса радиосвязи). Также Денис Голиков, методист компании «Спутникс», провел практикум с участниками по работе с конструктором кубсатов Obricraft 3U Pro.

На занятиях секции «Космическая медицина» специалисты кроме лекций провели практические занятия по космическим экспериментам «Гомеостат», «Контент», «Пилот-У», «Альгометрия» и «Кардиовектор». Участников очень интересовал вопрос расширения научной программы российского сегмента МКС в связи с прибытием на станцию нового лабораторного модуля «Наука» [5].

«Астрофизикам и геофизикам» были прочитаны по экзопланетам, формированию и эволюции планетных систем, спектроскопии планетных атмосфер, о планетарном климате и методах изучения климата.

Одновременно прошли практические занятия по визуализации и анализу спектральных данных атмосфер небесных тел Солнечной системы и синтетических спектров атмосфер экзопланет. Кроме этого под руководством старшего преподавателя Сколтеха Татьяны Подладчиковой участники попробовали определять широтную зависимость скорости вращения Солнца. Также у них было занятие по анализу данных, полученных из ледяных кернов, хранящихся в открытой БД National Snow and Ice Data Center.

Участники секции «Научная журналистика» обучались основам профессии — поиску и верификации данных, созданию и редактуре различных материалов. Ребята попробовали себя в роли сотрудников СМИ, ведущих странички Летней космической школы в социальных сетях [6].

Участники ЛКШ смогли не только пообщаться с учеными и инженерами, которые активно занимаются наукой, но и побывали на экскурсиях в музеях ведущих космических организаций нашей страны: Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва, Института космических исследований РАН, а также в Фаблабе Сколтеха и в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Два последних дня Школы были посвящены непосредственно симуляции межзвездного полета, и это событие стало главной особенностью ЛКШ-2021. Симуляция дает возможность участникам применить полученные знания и навыки в специально разработанном сценарии, для которого была прописана литературно-художественная основа (организаторы выражают специальную благодарность Александру Гребневу за работу над текстом), рассчитана климатическая модель экзопланеты — цели экспедиции экипажа «Циолковского», и составлена вся комплексная программа подготовки. Специально для симуляции на ЛКШ-2021 в парт­нерстве с VR-кластером МГУ была разработана VR-лаборатория, в которой участники выполняли процедуру бурения льда, извлечения ледяного керна, его подготовку и исследование.

Выполнить основную миссию симуляции экипаж мог, только объединив знания, полученные на занятиях всех секций. И это удалось! Отлично себя проявили астрофизики под руководством аспиранта ИКИ РАН Александ­ра Ломакина — они успешно справились с подготовленными для них заданиями и смогли распутать загадку катастрофы, заставившей колонистов свернуть программу превращения экзопланеты во вторую Землю.

По сценарию, придуманному для симуляции, колонисты терраформировали планету, но в процессе произошла катастрофическая ситуация, которая разрушила их планы и вынудила отправить в  сигнал SOS. Хлорелла, которую они культивировали для переработки углекислого газа в кислород, неконтролируемо разрослась. Так как большую часть поверхности планеты занимает океан, хлорелла в отсутствие других форм жизни заняла всю его площадь. Организаторами симуляции были использованы грубые оценки на фотосинтез хлореллы, ее квантовую эффективность — такое количество водорослей переработало почти весь углекислый газ планеты (~50% атмосферы) за несколько сотен лет. Также были использованы простые 1D-модели [7] для воспроизведения климата экзопланет — комбинация падения потока излучения от звезды вследствие падения солнечной активности и преобразования парникового газа в кислород вызвала сильное снижение температуры на поверхности планеты. Участникам, которым нужно было понять, что произошло, оставалось только ломать голову, почему вместо планеты, которую описывали колонисты в своих дневниках, была ледяная глыба. К счастью, у них были данные из кернов о количестве CO2 и температуре за последние несколько сотен лет, собранные на этом небесном теле. Тайна планетарной катастрофы экипажем «Циолковского» была разгадана.

Экскурсия по Сколтеху
Экскурсия по Сколтеху

В завершающий день Школы был выезд на аэродром Новинки и полеты на легкомоторных самолетах. Отличившиеся участники каждой из секций совершили призовые бесплатные полеты, добавив себе ярких эмоций, которых, впрочем, и так было более чем достаточно на ЛКШ-2021.

Высокую планку Школа удержала благодаря партнерам, в числе которых госкорпорация «Роскосмос» [8], издательство «Альпина нон-фикшн», аэродром Новинки, компания «Спутникс», Институт космических исследований РАН, Институт медико-биологических проблем РАН, VR кластер МГУ им. М. В. Ломоносова, «Образование будущего» и другие организации.

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики,
член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

Фотографии Владислава Озерецковского

1. space-school.org/

2. trv-science.ru/2020/09/letnyaya-kosmicheskaya-shkola-2020/

3. sputnix.ru/ru/sputniki/na-orbite/cubesat-6u

4. trv-science.ru/2021/03/sozvezdie-shkolnyx-sputnikov/

5. tass.ru/kosmos/12075311

6. t.me/ciolkovskyi_2021

7. laps.lmd.jussieu.fr/

8. roscosmos.ru/tag/letnjaja-kosmicheskaja-shkola/

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