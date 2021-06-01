ТрВ № 11 (330) за 2021 г.: Аргументы в пользу свободного просветительства

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 330 от 1 июня 2021 года в PDF

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Анонс номера

Обществу нужны моральные авторитеты среди ученых

Выступления Виктора Васильева, Леонида Марголиса и Александра Кабанова на конференциях памяти А. Д. Сахарова — стр. 1,2,3

Астрофизическая школа для подростков и Полярная школа-практика для молодых ученых

Рассказывают Светлана Михайлова и Захар Слуковский — стр. 4–5

О непостижимой (не)эффективности преподавания математики

Проблемами учителей и учеников озадачился Александр Шень — стр. 6

Наши в Европе во времена научных революций

Евгений Беркович о командировке С. И. Вавилова в Германию 1926 года — стр. 7

Эта музыка будет вечной

Захар Слуковский о проблемах с термином heavy metals в научной литературе — стр. 8–9

Космологический ликбез: что такое Вселенная?

Первая глава из будущей книги Бориса Штерна и Валерия Рубакова — стр. 10–11

История роботов: автоматы в процессиях античного мира

Александр Речкин о простейших автоматах и предках первых механических людей — стр. 11,13

Прием ставок на лишение ученых степеней?

Мария Лазебная и опытные диссернетчики ищут логику в решениях диссоветов по недобросовестным ученым — стр. 12

Надо ли отказываться от международной помощи?

Валерий Сойфер о том, почему Джордж Сорос решил поддержать российских ученых, — стр. 14–15

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