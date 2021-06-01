Пора изучать озера!

С 12 по 17 апреля 2021 года в Мурманской области (в 20 км от города Апатиты) прошла Полярная школа-практика для молодых ученых, занимающихся исследованием озер (лимнологов). Организаторами мероприятия выступили Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН и Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН. Финансовую поддержку оказал Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

Основной площадкой для лимнологической школы-практики послужил комплексный мониторинговый полигон Кольского научного центра РАН, расположенный на берегу озера Имандра, крупнейшего водоема Мурманской области. Здесь участники из Санкт-Петербурга, Мурманска, Апатитов, Петрозаводска, Архангельска, Вологды и Калининграда жили все шесть дней мероприятия, слушали лекции от ведущих специалистов России, Финляндии и Китая в области исследования водных экосистем и проходили практические занятия, которые заключались как в полевых работах прямо на льду озера, так в лабораторных исследованиях проб, отобранных во время школы-практики. Если не считать организаторов, то в Полярной школе-практике приняли участие 33 молодых ученых.

Поскольку лимнология — это наука о разных компонентах озерных экосистем, то организаторы школы-практики охватили все ключевые научные дисциплины, в которых должен разбираться современный лимнолог. Так участники мероприятия получили базовые теоретические знания по гидрофизике, гидрохимии, геохимии, гидробиологии и ихтиологии. Практические занятия заключались в препарировании рыб, работе с микроскопами, измерении показателей pH, Eh, минерализации, мутности и электропроводности воды при помощи портативных приборов и обработке гидрологических данных на компьютере. В предпоследний день школы-практики молодые ученые сделали групповые доклады на основе знаний и материалов, полученных во время мероприятия.

Однако не только знания об исследовании озер смогли вынести участники лимнологической школы-практики из недельного пребывания в Мурманской области. В ходе мероприятия были организованы два вечера научно-популярных лекций, из которых молодые ученые смогли больше узнать об особенностях топонимики Кольского севера, о мифологической стране Гиперборее, о теориях появления COVID-19 и Парижском соглашении по климату и отношении к нему предыдущего президента США Дональда Трампа. Также участники смогли услышать доклад, сделанный на основе научно-популярной статьи о «смертельной лимнологии», которая в этом году была опубликована на страницах ТрВ-Наука [1].

Прошедшая в Мурманской области Полярная школа-практика — первое подобное мероприятие для Северо-Запада России, где исследование озерных экосистем является одной из самых актуальных задач в области естественных наук. Планируется, что в дальнейшем такие лимнологические школы будут проводиться регулярно.

Захар Слуковский

Фото из архива организаторов школы-практики

1. trv-science.ru/2021/03/smertelnaya-limnologiya/

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