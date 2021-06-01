Сообща противостоять глобальной атаке на правду, мир и права человека

Выступление на международной конференции «Сахаров‑100: физика, мир, права человека»

21 мая 2021 года, в день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, состоялся симпозиум «Сахаров-100: физика, мир, права человека», посвященный вкладу Сахарова в науку и развитие человечества [1]. Симпозиум был организован Американским физическим обществом (American Physical Society) совместно с Российско-Американской научной ассоциацией RASA. Меня попросили выступить на сессии, озаглавленной «Размышляя о мире Сахарова» (Reflecting on Sakharov’s World). Председателем сессии была д-р Черрилл Спенсер (Cherrill Spencer), полномочная представительница форума «Физика и общество», в прошлом сотрудница Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде. По просьбе редакции ТрВ-Наука я излагаю содержание своего выступления.

Я проработал свыше четверти века в США, сохраняя тесные связи с российской наукой. В 2010 году я стал первым получателем мегагранта в области химии и в последние десять лет активно работаю в России. Этот опыт дает мне возможность взглянуть на «мир Сахарова», если так можно выразиться, с «обеих сторон зеркала». То, что я вижу, не может не вызывать глубокого беспокойства.

Начну с Соединенных Штатов, где на протяжении последних лет наблюдается волна расследований, обвинений и арестов ученых под эгидой борьбы с «экономическим шпионажем». Сегодня в отношении десятков, если не сотен ученых, сотрудничавших в основном с Китаем, ведутся служебные проверки и уголовные расследования [2]. Один из наиболее громких случаев — дело Чарлза Либера (Charles Lieber), профессора химии Гарвардского университета, обвиненного в 2020 году в обмане федеральных властей в отношении его работы в Китае и нарушениях налогового законодательства [3]. Не вдаваясь в детали этого дела, хочу обратить внимание на письмо, озаглавленное «Призыв к спасению профессора Либера и научного сотрудничества», которое подписали несколько десятков ведущих ученых, включая семь нобелевских лауреатов [4]. Рекомендую внимательно прочитать оригинал этого письма. В нем подчеркивается, что профессор Либер, крупнейший ученый и член трех Национальных академий США, стал мишенью порочной кампании правительства, направленной на сдерживание международного сотрудничества американских ученых, в первую очередь с Китаем. Уголовное преследование Чарлза Либера несправедливо, а обвинение строится на ошибках при заполнении неоднозначных грантовых форм. Криминализация научного сотрудничества недопустима и вредит научному прогрессу. Чтобы оставаться научным лидером США и американские университеты должны быть открытыми и не допускать изоляции от мировой науки.

Параллельно с преследованием конкретных ученых за реальные или мнимые нарушения в ходе сотрудничества с Китаем, в Конгрессе США рассматриваются меры, направленные на полный запрет такого сотрудничества [5]. Этот вопрос обсуждается в контексте законопроекта «Рубеж без конца» (Endless Frontier Act), который призван стимулировать создание новых технологий. Одновременно с увеличением ассигнований на науку члены Конгресса хотят прекратить утечку американских технологий в другие страны, а для этого предлагают полный запрет на финансирование американских ученых, принимающих участие в так называемых программах талантов в Китае, России, Иране и Северной Корее. Если эта статья закона будет принята в том виде, в котором она сейчас предлагается сенатской комиссией [6], может пострадать большое число американских ученых. В частности, сегодняшнее определение программ талантов крайне широко. Исходя из ссылки на меморандум президента США от 14 января 2021 года [7], под это определение может попасть обычная академическая деятельность — научное сотрудничество, преподавание, просветительство, участие в академических научных советах, работе научных обществ, членство в академиях. (Стоит заметить, что среди «грехов» Чарлза Либера в обвинительном заключении перечислялось, что он был избран в Академию наук Китая.) Применение предлагаемого закона может угрожать безопасности американских и других граждан, например, в результате вынужденного нарушения ими контрактных обязательств, ранее взятых на себя в других странах, за что эти страны могут наложить на них санкции. Наконец, сам подход Конгресса контрпродуктивен и может принести существенный вред американской науке как за счет изоляции, так и за счет оттока квалифицированных специалистов. Уже сегодня всё большее количество ученых китайского происхождения в США чувствуют себя неуютно и возвращаются на работу в Китай. Причем часто возвращаются выдающиеся исследователи, которые востребованы и могли бы работать в США долгие годы. Урон от такой политики очевиден и может носить долговременный характер.

Не стоит, однако, думать, что в результате запретительной деятельности американцев в «выигрыше» окажется Россия. В отличие от Китая, активного переезда ученых в Россию трудно ожидать не только из-за несопоставимости ресурсов и возможностей для научной работы, но также из-за того, что многие ученые обеспокоены общественно-политической ситуацией в самой России. В феврале этого года почти тысяча ученых, работающих по всему миру, включая обоих лауреатов Нобелевской премии российского происхождения, выступили с призывом прекратить конфронтацию и перейти к сотрудничеству и диалогу [8]. В этом письме содержится решительный протест против использования химического оружия, а также требования прекратить преследование оппозиции, соблюдать права граждан и обратиться к общественному диалогу. Важнейший призыв не только к Российскому государству, но и к другим странам — прекратить курс на изоляцию и обратиться к международному сотрудничеству для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами. В своем письме ученые процитировали слова А. Д. Сахарова из его Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими» [9].

Большое беспокойство вызывает рост числа ученых в России, подвергающихся преследованию по обвинениям в государственной измене и других преступлениях. Часто эти преследования связаны непосредственно с научной деятельностью. В отношении многих проводятся аресты и выносятся приговоры, часто с длительными тюремными заключениями. Список имен включает недавно ушедшего из жизни Виктора Кудрявцева, Алексея Воробьева, Валерия Голубкина, Анатолия Губанова, Юрия Дмитриева, Андрея Жукова, Романа Ковалёва, Антона Коломицына, Владимира Лапыгина, Валерия Митько, Азата Мифтахова, Александра Федута (Белоруссия, задержан в Москве) и Наталью Шарину. Прошу прощения, что этот список неполный. Хочу подчеркнуть, что расследование и рассмотрение в суде часто проходят в закрытом режиме. Поэтому, в отличие от дел Либера и других американских ученых, мы не можем оценить справедливость выдвигаемых обвинений.

Огромный общественный резонанс получили поправки в Закон об образовании, принятые Госдумой несмотря на категорические возражения российских ученых, научных журналистов и популяризаторов науки [10]. В этом случае государство намерено контролировать любую просветительскую деятельность под эгидой борьбы с «вмешательством во внутренние дела» страны. Против этого высказались практически все, кто озабочен состоянием науки и образования и понимает, что просвещение невозможно без самоорганизации людей, а любая просветительская деятельность эффективна только тогда, когда опирается на независимых от государства энтузиастов. Отмечу, что Госдума РФ и Конгресс США сообща создают невозможные условия для участия американских ученых в образовательной жизни России. Уже сегодня некоторые российские университеты норовят подписать трудовой договор с иностранным ученым просто для прочтения единичной научно-популярной лекции. Обосновывают это необходимостью «отчитываться», что, вероятно, усугубится из-за изменений российского законодательства в сфере образования. Если же «партнеры» российских законодателей в Конгрессе США примут законопроект «Рубеж без конца» в его нынешнем виде, то подписание договоров и участие в просветительстве в России может быть криминализовано.

На этих примерах видно, что в разных странах возникают серьезные конфликты, затрагивающие интересы и жизнь ученых. Хочу подчеркнуть, что эти конфликты не просто похожи друг на друга, а имеют общий характер. Во-первых, мы наблюдаем выступление популистов против профессионалов. Во-вторых, государственное регулирование и контроль противопоставлены низовой активности (grass-roots) и самоорганизации. Эти конфликты носят глобальный характер и возникают в ходе общественных и межгосударственных противоречий. Почему они проявляются с такой остротой именно сейчас и как связаны с развитием технологий и распространением информации, лучше объяснят коллеги в экономических и социальных областях. Я хочу попытаться сформулировать, что нужно делать.

Ученые и общества должны пре­одолеть эти проблемы сообща. Для этого нужно связывать вопросы академической свободы и сотрудничества с «более крупными» и универсальными вопросами, такими, как мир, права человека, сотрудничество и международная безопасность. Нужно также понимать их связь с социальными конфликтами в разных странах — борьбой за равенство рас и полов, движением Black Lives Matter, подавлением мирных протестов и оппозиции. Нужно совместно улучшать общества и способствовать разрешению этих конфликтов. Нужно решительно бороться с популизмом, антиинтеллектуализмом, разобщением людей и распространением неправды, в том числе в вопросах глобального потепления, пандемии коронавируса, вакцинации и др. Нужно единым фронтом поддерживать преследуемых ученых и защищать права человека. Предлагаю создать Международный академический совет по вопросам мира, прав человека, сотрудничества и глобальной безопасности (International Academic Council on Peace, Human Rights, Cooperation and Global Security) для координации деятельности и улучшения взаимопонимания между различными группами и дисциплинами. Необходимо быть активным, высказываться и добиваться того, чтобы быть услышанным по конкретным вопросам, таким как законодательство, затрагивающее права ученых и международное сотрудничество.

Нельзя молчать!

Александр Кабанов,

профессор Университета Северной Каролины, член-корреспондент РАН

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