ТрВ № 9 (328) за 2021 г.: На стороне отваги и изобретательности

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 327 от 4 мая 2021 года в PDF
Анонс номера
Закон в игнор?
Библиотекари и лекторы о поправках к закону о просветительстве — стр. 1–2
«Экономическое отставание — закономерный результат»
Открытое письмо ученых-экономистов — стр. 2
«Остался человеком чести»
Памяти Виктора Кудрявцева — стр. 3
Диссернет
Мария Лазебная о бесплодных усилиях гинекологов-копипастеров — стр. 4
Наука — это прикольно
Жидкие кристаллы под микроскопом от Алексея Бобровского — стр. 5
Личность
Ефим Хазанов о башне из слоновой кости и выходе из нее — стр. 6–7
История науки
Андрей Варламов, Сергей Шарапов и Юлия Шикина о термоэлектричестве — стр. 8–9
Фотоальбом
Вика Ивлева о выставке «Африканские дневники» — стр. 10
Адвокатесса? Адвокатка? Адвокатша?
Ирина Фуфаева о тайной жизни феминитивов — стр. 13
Почему бы и нет?
Социолог Дмитрий Рогозин об отношении россиян к сексу — стр. 14
Лучшие книги авторов ТрВ
Борис Штерн о расширении книжного интернет-магазина — стр. 16