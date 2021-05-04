ТрВ № 9 (328) за 2021 г.: На стороне отваги и изобретательности

04.05.2021 / № 328 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 327 от 4 мая 2021 года в PDF

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Анонс номера

Закон в игнор?
Библиотекари и лекторы о поправках к закону о просветительстве — стр. 1–2

«Экономическое отставание — закономерный результат»
Открытое письмо ученых-экономистов — стр. 2

«Остался человеком чести»
Памяти Виктора Кудрявцева — стр. 3

Диссернет
Мария Лазебная о бесплодных усилиях гинекологов-копипастеров — стр. 4

Наука — это прикольно
Жидкие кристаллы под микроскопом от Алексея Бобровского — стр. 5

Личность
Ефим Хазанов о башне из слоновой кости и выходе из нее — стр. 6–7

История науки
Андрей ВарламовСергей Шарапов и Юлия Шикина о термоэлектричестве — стр. 8–9

Фотоальбом
Вика Ивлева о выставке «Африканские дневники» — стр. 10

Адвокатесса? Адвокатка? Адвокатша?
Ирина Фуфаева о тайной жизни феминитивов — стр. 13

Почему бы и нет?
Социолог Дмитрий Рогозин об отношении россиян к сексу — стр. 14

Лучшие книги авторов ТрВ
Борис Штерн о расширении книжного интернет-магазина — стр. 16

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