Не предавал, не изменял. Остался человеком чести

29 апреля 2021 года умер специалист в области аэродинамики летательных аппаратов, канд. тех. наук, лауреат ордена Дружбы, премии Правительства РФ за работу над проектом «Морской старт» и обладатель множества ведомственных наград, почти полвека проработавший в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), Виктор Викторович Кудрявцев (род. 19 октября 1943 года), о котором мы не раз писали на страницах нашей газеты [1–2].

24 июля 2018 года Кудрявцев был обвинен в государственной измене (по ст. 275 УК) фактически за участие в международном научном проекте Transhyberian, осуществлявшемся в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза. Эта программа объединила усилия германского аэрокосмического центра, бельгийского Института гидродинамики им. фон Кармана, а также трех российских научно-исследовательских институтов, включая ЦНИИмаш. В рамках проекта исследовались особенности ламинарно-турбулентного перехода в газовых потоках у поверхности многоразовых летательных аппаратов при их входе в атмосферу Земли [3].

Виктор Кудрявцев все обвинения отрицал. Российские ученые публиковали письма в его поддержку, выходили на одиночные пикеты… За быстрый выход на свободу Виктору Викторовичу следователем ФСБ была предложена сделка, но он не стал клеветать ни на себя, ни на коллег. И только смертельный диагноз — рак легких — стал его ключом на свободу, где он прожил после освобождения еще полтора года. Но болезнь взяла свое. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким В. В. Кудрявцева.

Иван Павлов, адвокат «Команды 29», стал первым, кто написал об этом в своем блоге в «Фейсбуке»:

Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный «Команды 29», обвиненный в государственной измене. Год и два месяца в Лефортово, по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова. Мои соболезнования родным и коллегам. Да и всем нам.

Его коллега по «Команде 29» Евгений Смирнов откликнулся на горькую новость так:

…Не стало Виктора Кудрявцева, нашего подзащитного, обвиняемого в государственной измене. Мне довелось быть рядом с ним в самый тяжелый период жизни — во время обысков, допросов, безумно обидного обвинения для «советского» человека, болезни. В такие моменты легко понять, что из себя представляет человек.

Виктору Викторовичу через пару месяцев после задержания предложили выбрать: сидеть долго и тяжело в «Лефортово» или подписать признание и сказать, что всё натворил вместе со своим учеником (Романом ­Ковалевым — Ред.), а в обмен пойти домой. Никогда не забуду его реакцию — улыбнулся, прищурился, как умел только он, отодвинул бумаги и сказал: «Еще посижу».

При взгляде назад бросает в дрожь от того, что пришлось пережить его семье. Героическая супруга несколько раз в неделю из Королева возила в СИЗО баночки с диетической едой, которую готовила ночами — ведь Виктор Кудрявцев из-за своих диагнозов не мог есть тюремную баланду. В перерывах между готовкой Ольга Тимофеевна выбивала из следователя разрешения на очки/глюкометр/таблетки для своего мужа. «Команда 29» снимала фильм о дне жизни Ольги Тимофеевны.

Всегда с восхищением наблюдал за общением Ольги Тимофеевны и следователя — только она могла за минуту заставить следователя злиться, стыдиться и стесняться себя, но в итоге сделать хоть что-то человеческое.

Виктора Кудрявцева больше года пытались «сломать»: пытали в СИЗО нечеловеческими условиями содержания, давили на следственных действиях, водили в наручниках под дулом автомата по судам. А за месяц до постановки страшного диагноза между делом сказали: «Можешь уже ничего нам не подписывать, твой ученик уже всё сделал».

Трудами Виктора Кудрявцева и его супруги 50 лет Россия осваивала космос, взамен ему дали премию, квартиру, на ремонт которой так и не хватало зарплаты, летний домик в Подмосковье и обвинение в государственной измене.

Пример силы личности, честности и достоинства супругов Виктора и Ольги Кудрявцевых уже помогает многим людям жить в тюрьме, находить силы бороться и не бояться. Уверен, что они останутся в истории символами и героями нашего времени.

30 апреля, на следующий день после вести о смерти В. В. Кудрявцева, в гостиничном номере в Москве, где проживал Иван Павлов, и в его доме в Санкт-Петербурге прошли обыски. Иван был задержан по обвинению по ст. 310 УК РФ (о разглашении данных предварительного расследования). Коллеги связывают эти репрессии как с делом журналиста Ивана Сафронова, адвокатом которого является Иван, так и со звучавшими ранее и не раз угрозами от следователя ФСБ о том, что «вы для нас как кость в горле». О своем пути в адвокатуру и о том, как трудно вести защиту, Иван Павлов рассказал в интервью нашей газете [4].

Новости о ситуации с И. Павловым читайте в телеграм-канале t.me/komanda29.

Наталия Демина

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