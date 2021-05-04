«Политические репрессии являются центральным источником экономической стагнации последних десяти лет»

Мы задали подписантам этого письма несколько вопросов: «Что стало последней каплей, заставившей вас написать это письмо? Почему оно появилось в апреле 2021-го? Не считаете ли вы свое письмо криком в пустыне? Кто, на ваш взгляд, является адресатом этого письма? Был ли какой-то официальный или неофициальный отклик на ваше письмо от российских топ-чиновников?».

Олег Ицхоки, профессор экономики (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе), ответил на несколько вопросов ТрВ-Наука.

Это письмо коллективное, но ответы здесь мои, и, возможно, другие подписанты расставили бы акценты иначе. Несколько соображений:

Письмо на сегодня подписали более 50 экономистов, и наши коллеги по-прежнему присоединяются, добавляя свои имена здесь: sites.google.com/view/ruseconopenletter/, где письмо было изначально опубликовано 21 апреля — в День солидарности российского гражданского общества против политических репрессий.

Это был, в частности, символ поддержки от нашего профессионального сообщества русскоговорящих академических экономистов, работающих по всему миру. К сожалению, мы опасаемся, что это письмо может оставаться актуальным еще долгое время.

Стоит отметить, что если бы подписанты работали в одном университете, то это был бы, видимо, самый сильный факультет экономики в Евразии (и один из сильнейших в мире). Это само по себе ценно и отражает академическую силу русскоговорящего сообщества в экономической науке, но, к сожалению, большинство сильнейших русскоговорящих экономистов либо сами выбирают, либо вынуждены работать за границей, как один из примеров к пункту 4 в нашем письме.

Стоит также подчеркнуть, что ученые, подписавшие письмо, — экономисты с широким кругом разнообразных мнений по всевозможным вопросам экономики и экономической политики. Кроме того, это большая редкость в нашем сообществе — подписывать подобные письма, которые идут вразрез с индивидуальностью, характерной для творческих людей и ученых. Подобные действия требуют действительно из ряда вон выходящих событий (как, например, пандемия коронавируса).

В данном случае новый размах политических репрессий в России, начавшийся с января-февраля этого года и усилившийся, сейчас, в апреле, — это то самое из ряда вон выходящее событие, побудившее нас написать это письмо. Самым ярким примером этих нарастающих политических репрессий стали, безусловно, фактические пытки Алексея Навального в колонии, куда он был отправлен по сфабрикованному делу, что, в частности, установлено ЕСПЧ. Безмолвно наблюдать подобное бесправие в России и развертывание террора по отношению к моим соотечественникам лично мне представляется невозможным.

Опять же, несмотря на обычную разницу мнений, ученые-подписанты сходятся во мнении, что политические репрессии в России, и в частности интенсификация использования правоохранительной и судебной системы в политических целях, приводящая к всеобщей коррупции, является центральным источником экономической стагнации последних десяти лет, которая, по прогнозам, будет продолжаться в обозримом будущем (см. пункты 1–3 нашего письма, а также экспертный доклад «Застой-2» [1]).

В связи с этим мы, как эксперты в этой области, подчеркиваем, что репрессии, которые заслуживают безусловного осуждения с моральной и гуманистической точек зрения, имеют еще и огромные экономические издержки для всего российского общества.

Кому адресовано это письмо? Я думаю, что здесь нет единого ответа, многие аргументы изложены выше. Я лично не подписывал это письмо с целью «достучаться» до конкретных чиновников или «политиков». На это у меня лично нет особой надежды, тем более что мое мнение не представлено ни в законодательной, ни в исполнительной власти России в результате фактического отсутствия выборов.

Я считаю, что это письмо адресовано в первую очередь всему российскому гражданскому обществу в знак солидарности от профессионального сообщества ученых-экономистов, помимо общего гуманитарного «крика» (как вы написали) о неприятии государственного насилия над нашими соотечественниками.

Мы хотим поставить на повестку дня в российской общественной дискуссии вопросы экономической стагнации последнего «потерянного десятилетия» для экономики России и подчеркнуть, что выбранный путь является тупиковым с точки зрения экономической развития. Это не может не быть одним из ключевых вопросов, обсуждаемых российским обществом, поскольку имеет первостепенную общенациональную важность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: