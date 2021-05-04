«Никаких бумаг оформлять не буду»

Несмотря на протесты ученых, музейных работников, библиотекарей и других просветителей, были приняты поправки о просветительстве, фактически затрудняющие эту важную для России работу. Что в этой связи собираются делать ведущие лекторы?

Владимир Сурдин, астроном:

Этот закон принят не для того, чтобы стимулировать и облегчить распространение научных знаний. Поэтому лично меня он не касается. Как и прежде, я буду делиться своими знаниями с теми, кто в них нуждается. В этой работе я не рассчитываю на помощь государства. А сможет ли оно мне помешать? Пусть попробует!

Александр Панчин, биоинформатик:

Собираюсь публично выражать свое несогласие, голосовать за других политиков. Больше пока ничего не придумал.

Алексей Бобровский, химик:

Меня зовут читать лекции, наверное, раза два-три в год, то есть для меня особо ничего не изменится. Ну, перестанут звать вовсе, что делать…

Борис Штерн, астрофизик:

Я буду игнорировать закон, как и обещал. Никаких договоров заключать не буду. При этом для меня будет отрезан путь на некоторые просветительские площадки. Значит, так тому и быть. Буду продолжать свое дело другими способами.

Александр Марков, палеонтолог:

Я буду игнорировать, конечно. Я и так почти всё вокруг игнорирую. Хотя можно представить себе такую ситуацию, что соглашусь подписать какие-то бумажки, если под угрозой окажутся хорошие и дорогие моему сердцу площадки. Будет очень жаль, если эти сволочи своими законами задушат, например, «Архэ». И если, допустим, Алексей Сивухин мне скажет, что ему не дадут организовать лекцию, если он не оформит с лектором договор, — а без лекторов они ведь пропадут, — то я, наверное, соглашусь. Хотя не знаю — надо будет смотреть по обстановке. Если они прямо всерьез начнут запрещать «несанкционированные» лекции, то это будет для меня очень серьезным аргументом в пользу того, что все-таки пора из страны уезжать.

Михаил Гельфанд, биоинформатик:

Напомню о нашей декларации. Если дело касается лично меня, то я буду игнорировать, платить штраф — или что они там придумают, — а потом судиться, вплоть до Конституционного суда. Если будут проблемы у организаторов — решать отдельно в каждом конкретном случае.

Ceterum autem censeo, сенатор Климов, основной автор законопроекта, на мой взгляд, трус и ничтожество (это мое оценочное высказывание), который уже три месяца боится встретиться со мной в открытом диалоге на прямую камеру.

Ефим Хазанов, физик:

Я никогда не отказываюсь выступить с лекцией, когда меня зовут. Последняя лекция была, по иронии судьбы, на следующий день после суда. Реагировать не буду никак: позовут — приду, никаких бумаг оформлять не буду.

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики:

Ничего не собираюсь делать. Учитывая, что все усилия РАН, Сергея Попова и других критиков данных поправок ни к чему не привели и были проигнорированы, моя позиция чисто созерцательная. Буду смотреть, как поправки реализуются на местах. По формальным признакам (несудимости, профильному образованию, опыту деятельности) я прохожу для лекций по истории космонавтики. Если соблюдение формальностей будет отнимать слишком много сил, то просто не буду читать лекции и займусь чем-то более востребованным.

Алексей Водовозов, медицинский журналист:

Проще всего, конечно, было бы просто прекратить лекции, но не хочется, чтобы от чудесатостей наших законодателей страдали слушатели, они в этой ситуации как бы вообще ни при чем. Так что буду по возможности входить в положение организаторов, которым эти Авгиевы конюшни придется разгребать в первую очередь. Если с них будут требовать, а они будут требовать с меня, тут никуда не денешься. С другой стороны, за год у меня бывает около сотни выступлений. Возьму я один раз справку из ПНД, второй раз, а на третий уже на учет поставят как зачастившего. Ну и медосмотры проходить — тоже время требуется. С доказательством наличия просветительского стажа, к счастью, никаких проблем не предвидится, хотя, кто знает, может реестр какой заведут и обнулят всем стаж, велев регистрироваться заново. Так что сильно повышаются шансы на отказ от предложений о лекциях, если они влекут за собой весь этот дополнительный и никому не нужный документооборот. Буду развивать онлайн-направления, включая свой собственный канал на YouTube, наконец-то книги допишу, может, в «Телеграме» активизируюсь. В общем, молчать не буду.

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