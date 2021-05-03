Почему бы и нет?

Социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин рассказывает об итогах опроса, посвященного роли секса и сексуальности в жизни россиян.

Кто-то скажет, что в исследованиях сексуальности нет особой надобности. Дело интимное, личное, не терпящее чужих разговоров и пересудов, которые моментально трансформируются в сплетни и слухи. Каждый может с этим разобраться и как-то представить, объяснить, рассказать. Может, но надобности особой нет. «Секс — дело молодых и здоровых. Они экспериментируют, ищут, увлекаются и влюбляются. С возрастом и болезнями сексуальность уходит, любой врач это подтвердит. Уходит сексуальность и в долгих отношениях. Влечение замещается привязанностью, страсть — нежностью, желание — привычкой». «В семье много секса быть не может, нет искры, неожиданности, риска. Опять же дети». «С рождением ребенка столько забот, о сексе ли думать. Каждый это знает и принимает»…

Можно ли что-то добавить?

Можно. И, если задумались над этими вопросами, нужно.

В середине марта этого года задумались и мы, в Центре полевых исследований ИнСАП РАНХиГС. Сделали, что умеем. Составили анкету и опросили совершеннолетних россиян об их представлениях о сексуальной жизни. Чуть больше тысячи опрошенных. Было больше, но на такие темы информированное согласие следует получать не только в начале анкеты.

— Можно вам задать несколько вопросов об интимных и сексуальных отношениях?

И 24% сказали, нет, не нужно. Мы и не задавали. Разговор продолжился лишь с теми, кто согласился, из любопытства или вежливости, до конца причины никогда не понять.

Опрос проводился в социальных сетях на потоковой неслучайной выборке. Опрос нерепрезентативный, не про россиян, а про ответивших. По отдельности каждый из нас готов согласиться с тем, что секс — это молодость, когда же собираем ответы в некоторую конфигурацию, отказываемся от лозунгов и метафор, ведем последовательный разговор о сексе, получаем иную картину.

Во-первых, молодежь реже людей среднего возраста вступает в сексуальные отношения. Так, среди респондентов младше 35 лет о наличии сексуальных отношений за последний месяц высказались 67%, среди людей среднего возраста, от 35 до 55 лет включительно — 73% (рис. 1). Месячная сексуальная аудитория в старших возрастах, от 56 до 70 лет — 50%, что не катастрофически меньше, чем у молодежи.

Данные нашего опроса показывают, что секс доступен для всех возрастов, если есть желание, силы и постоянный партнер. А вот здоровье значимо, но не критично. Да, больным и немощным интимность не только не чужда, но и необходима.

Но почему молодежь занимается сексом не так регулярно, как их родители, и не настолько чаще бабушек и дедушек?

Причина — в наличии постоянного партнера. Даже с учетом необузданных желаний и страстных умений интимные контакты незамужних и неженатых случаются куда реже, чем семейных, имеющих постоянного партнера. Среди тех, кто живет один, об интимных контактах за последний месяц упоминали всего 40% ответивших, кто состоит в браке — 87%, у кого есть постоянный партнер — 92%. Хорошее дело браком не назовут, но, судя по цифрам, брак куда лучше свободного сексуального плавания, смены и активного поиска партнеров. И вместе с тем сексуальных затруднений в семейной жизни никто не отменял, и психотерапевт будет не лишним для супругов, отказавшихся от интимности (как минимум чтобы отказ был осмысленным и принятым обоими).

Остается открытым вопрос о качестве секса, удовлетворенности интимными отношениями. Всё же постоянство гасит страсть, а значит, и качество должно хромать. Но об этом либо говорить чужому человеку (даже в анонимной анкете) не с руки, либо плохой секс лучше его отсутствия. Люди в основном говорят о своей удовлетворенности в области секса (рис. 2). Более того, подавляющее большинство сексуально активных людей утверждают, что с сексом у них всё в порядке, они удовлетворены. Лишь 13% среди тех, кто имел сексуальный контакт в прошлом месяце, признались в своей неудовлетворенности.

Наконец, «дети — плоды любви и цветы жизни». Кричащие, вопрошающие, требующие постоянного внимания и заботы.

— Какой тут секс, когда грудничок рядом или подросток? Не с руки.

Но это не так. Дети не причина отказа от секса, а лишь повод и оправдание для совсем иных причин.

Частота и удовлетворенность от секса не снижаются с наличием детей. Конечно, бывает разное, но в среднем дети не выступают значимым фактором в повышении или снижении желания. Дети — про другое. Более того, в парах, где есть дети, отмечается чуть большая удовлетворенность от сексуальных отношений, не очень заметная, но большая.

Ни пол, ни доходы, ни уровень образования не играют значимой роли в сексуальной жизни. Секс — великий демократизатор нашей повседневности. Социальное неравенство в сексе не наблюдается. Разве что в сериалах и бульварных романах, но не в жизни. Единственная характеристика, значимым образом сказывающаяся на сексуальных отношениях, — возраст. Да, старики испытывают не меньшие потребности, но приучают себя не думать об этом, жить для других. Более четверти респондентов старше 55 лет ответили, что секс для них не важен:

— Нет никого, да и ладно.

Только одна поправка: не важен для тех, у кого нет постоянного партнера. Не сложилось, как говорится. Если есть партнер, то и важность секса сама собой восстанавливается, он никуда не уходит, не сдается перед одиночеством, унынием и потерей смысла жизни.

— Если есть с кем, почему бы и нет.

Итак, не случайно, не репрезентативно, не политически и не социально мы заявляем: сексуальность важна для всех возрастов, физических и ментальных состояний. Она не детерминирована гендером, возрастом, образованием, уровнем доходов или социальным статусом.

Сексуальность зависит от близости, от партнера, от желания жить и любить. Сексуальность — это дар, открытая книга. И если уж она перед нами, почему бы в нее не углубиться?

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