Почему бы и нет?

04.05.2021 / № 328 / с. 14 /  Дмитрий Рогозин /  Про это /  Комментариев нет
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин рассказывает об итогах опроса, посвященного роли секса и сексуальности в жизни россиян.

Кто-то скажет, что в исследованиях сексуальности нет особой надобности. Дело интимное, личное, не терпящее чужих разговоров и пересудов, которые моментально трансформируются в сплетни и слухи. Каждый может с этим разобраться и как-то представить, объяснить, рассказать. Может, но надобности особой нет. « — дело молодых и здоровых. Они экспериментируют, ищут, увлекаются и влюбляются. С возрастом и болезнями уходит, любой врач это подтвердит. Уходит сексуальность и в долгих отношениях. Влечение замещается привязанностью, страсть — нежностью, желание — привычкой». «В семье много секса быть не может, нет искры, неожиданности, риска. Опять же дети». «С рождением ребенка столько забот, о сексе ли думать. Каждый это знает и принимает»…

Можно ли что-то добавить?

Можно. И, если задумались над этими вопросами, нужно.

В середине марта этого года задумались и мы, в Центре полевых исследований ИнСАП РАНХиГС. Сделали, что умеем. Составили анкету и опросили совершеннолетних россиян об их представлениях о сексуальной жизни. Чуть больше тысячи опрошенных. Было больше, но на такие темы информированное согласие следует получать не только в начале анкеты.

Можно вам задать несколько вопросов об интимных и сексуальных отношениях?

И 24% сказали, нет, не нужно. Мы и не задавали. Разговор продолжился лишь с теми, кто согласился, из любопытства или вежливости, до конца причины никогда не понять.

Опрос проводился в социальных сетях на потоковой неслучайной выборке. Опрос нерепрезентативный, не про россиян, а про ответивших. По отдельности каждый из нас готов согласиться с тем, что секс — это молодость, когда же собираем ответы в некоторую конфигурацию, отказываемся от лозунгов и метафор, ведем последовательный разговор о сексе, получаем иную картину.

Рис. 1. За последний месяц вы (хоть раз) состояли или не состояли в сексуальных, интимных отношениях? Процент от ответивших в трех возрастных группах и в целом по выборке
Рис. 1. За последний месяц вы (хоть раз) состояли или не состояли в сексуальных, интимных отношениях? Процент от ответивших в трех возрастных группах и в целом по выборке

Во-первых, реже людей среднего возраста вступает в сексуальные отношения. Так, среди респондентов младше 35 лет о наличии сексуальных отношений за последний месяц высказались 67%, среди людей среднего возраста, от 35 до 55 лет включительно — 73% (рис. 1). Месячная сексуальная аудитория в старших возрастах, от 56 до 70 лет — 50%, что не катастрофически меньше, чем у молодежи.

Данные нашего опроса показывают, что секс доступен для всех возрастов, если есть желание, силы и постоянный партнер. А вот здоровье значимо, но не критично. Да, больным и немощным интимность не только не чужда, но и необходима.

Но почему молодежь занимается сексом не так регулярно, как их , и не настолько чаще бабушек и дедушек?

Причина — в наличии постоянного партнера. Даже с учетом необузданных желаний и страстных умений интимные контакты незамужних и неженатых случаются куда реже, чем семейных, имеющих постоянного партнера. Среди тех, кто живет один, об интимных контактах за последний месяц упоминали всего 40% ответивших, кто состоит в браке — 87%, у кого есть постоянный партнер — 92%. Хорошее дело браком не назовут, но, судя по цифрам, куда лучше свободного сексуального плавания, смены и активного поиска партнеров. И вместе с тем сексуальных затруднений в семейной жизни никто не отменял, и психотерапевт будет не лишним для супругов, отказавшихся от интимности (как минимум чтобы отказ был осмысленным и принятым обоими).

Остается открытым вопрос о качестве секса, удовлетворенности интимными отношениями. Всё же постоянство гасит страсть, а значит, и качество должно хромать. Но об этом либо говорить чужому человеку (даже в анонимной анкете) не с руки, либо плохой секс лучше его отсутствия. Люди в основном говорят о своей удовлетворенности в области секса (рис. 2). Более того, подавляющее большинство сексуально активных людей утверждают, что с сексом у них всё в порядке, они удовлетворены. Лишь 13% среди тех, кто имел сексуальный контакт в прошлом месяце, признались в своей неудовлетворенности.

Рис. 2. Насколько вы удовлетворены сексуальной жизнью (или ее отсутствием) за последний месяц? Процент от ответивших
Рис. 2. Насколько вы удовлетворены сексуальной жизнью (или ее отсутствием) за последний месяц? Процент от ответивших

Наконец, «дети — плоды любви и цветы жизни». Кричащие, вопрошающие, требующие постоянного внимания и заботы.

Какой тут секс, когда грудничок рядом или подросток? Не с руки.

Но это не так. Дети не причина отказа от секса, а лишь повод и оправдание для совсем иных причин.

Частота и удовлетворенность от секса не снижаются с наличием детей. Конечно, бывает разное, но в среднем дети не выступают значимым фактором в повышении или снижении желания. Дети — про другое. Более того, в парах, где есть дети, отмечается чуть большая удовлетворенность от сексуальных отношений, не очень заметная, но большая.

Ни , ни доходы, ни уровень образования не играют значимой роли в сексуальной жизни. Секс — великий демократизатор нашей повседневности. Социальное неравенство в сексе не наблюдается. Разве что в сериалах и бульварных романах, но не в жизни. Единственная характеристика, значимым образом сказывающаяся на сексуальных отношениях, — . Да, старики испытывают не меньшие потребности, но приучают себя не думать об этом, жить для других. Более четверти респондентов старше 55 лет ответили, что секс для них не важен:

Рис. В. Александрова
Рис. В. Александрова

Нет никого, да и ладно.

Только одна поправка: не важен для тех, у кого нет постоянного партнера. Не сложилось, как говорится. Если есть партнер, то и важность секса сама собой восстанавливается, он никуда не уходит, не сдается перед одиночеством, унынием и потерей смысла жизни.

— Если есть с кем, почему бы и нет.

Итак, не случайно, не репрезентативно, не политически и не социально мы заявляем: сексуальность важна для всех возрастов, физических и ментальных состояний. Она не детерминирована гендером, возрастом, образованием, уровнем доходов или социальным статусом.

Сексуальность зависит от близости, от партнера, от желания жить и любить. Сексуальность — это дар, открытая книга. И если уж она перед нами, почему бы в нее не углубиться?

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