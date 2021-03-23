ТрВ № 6 (325) за 2021 г.: Первопроходцы теоретической информатики

23.03.2021 / № 325 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 325 от 23 марта 2021 года в PDF

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Анонс номера

Пионеры дискретной математики
Александр Разборов о лауреатах премии Абеля–2021 — стр. 1, 3

Обеззараживание науки
Евгений Александров о буднях Комиссии РАН по борьбе с лженаукой — стр. 2–3

Отчего вымерли динозавры
Павел Скучас, Андрей Журавлёв, Алексей Иванов и Кирилл Еськов продолжают дискуссию — стр. 4–5, 7

Закон о просветительской деятельности должен быть отклонен!
Письмо ПЭН-Москва и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба в Совет Федерации ФС РФ — стр. 7

Неженский космос
Александр Хохлов о двойных стандартах Роскосмоса — стр. 8

Образование
Михаил Павловец о первых итогах чемпионата сочинений — стр. 9

Коронавирус
«ЭпиВакКорона» в картинках и отзывах участников клинических испытаний — стр. 10–11, 13

Премии Хольберга и Нильса Клима
Интервью с лауреатами Мартой Нуссбаум и Дарьей Гриценко — стр. 12

Диссернет
О некорректных заимствованиях в диссертации проректора РЭУ им. Плеханова Ксении Екимовой — стр. 14

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