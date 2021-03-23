«ЭпиВакКорона» глазами участников клинических испытаний и ученых-биологов

Текст написан от лица добровольцев — участников клинических испытаний.

13 октября 2020 года в Российской Федерации была зарегистрирована [1] вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» на основе пептидных иммуногенов. В конце ноября — начале декабря стартовала III фаза клинических испытаний (далее — КИ) [2]; примерно в то же время началась гражданская вакцинация «ЭпиВакКороной» (вне рамок клинических испытаний, не на добровольцах), которая небольшими партиями поступала в поликлиники Московской области и ряда других регионов.

На старте III фазы испытаний добровольцы и привитые в рамках гражданской вакцинации начали объединяться в сообщество в мессенджере «Телеграм» (далее — Сообщество). Под давлением неспокойной эпидемиологической обстановки участники КИ искали способ понять, защищены они антителами от заболевания или нет, попали в группу вакцинированных или получивших плацебо.

Увы, все существующие и доступные в клиниках коммерческие наборы для иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализа уровня антител показывали отрицательные результаты. Когда таких результатов стало слишком много, в группе было принято решение просить разработчика вакцины и организаторов КИ о досрочном «расслеп­лении» (т. е. объявлении о том, кто из участников привит, а кто оказался в контрольной группе) [3]. Эта просьба в итоге привела не к буквальному расслеплению, а к появлению в свободном доступе специальной тест-системы [4] для выявления антител «именно к антигенам вакцины „ЭпиВакКорона“» (далее — спецтест). Однако даже этим тестом антитела выявлялись не у всех вакцинированных вне КИ, а доля отрицательных результатов среди участников КИ превышала ожидаемую долю плацебо. Противовирусная протективность этих антител также вызывала вопросы.

Вопросов к разработчику вакцины — ГНЦ «Вектор» становилось всё больше, что привело к написанию коллективного открытого письма добровольных участников КИ в Роспотребнадзор, этический комитет Минздрава РФ и сам ГНЦ «Вектор» [3]. Результатом этого стала встреча с разработчиками вакцины, которую организовали сотрудники Роспотребнадзора.

Встреча и непродолжительный диалог с разработчиками вакцины не привели к большей ясности, и вопросов стало только больше. Растущие сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны» привели нас к необходимости провести собственное исследование антител участников Сообщества и понять, есть ли в сыворотках вакцинированных «ЭпиВакКороной» антитела к белкам коронавируса, в частности антитела, способные нейтрализовать вирус.

Мы также продолжали сбор результатов по определению уровня антител спецтестом «Вектора». К настоящему моменту получено 116 результатов участников КИ и 19 результатов привитых в рамках гражданской вакцинации. Анализ всех получаемых данных, научной литературы и публикаций в СМИ заставил нас, вопреки нашему желанию, усомниться в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», и мы считаем нужным вынести эти сомнения в публичное поле.

В январе 2021 года «Вектор» заявил о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» [5, 6]. Это заявление было сделано на основании предварительных результатов I и II фаз КИ. По всей видимости, оно означает, что антитела к антигенам вакцины были обнаружены у всех участников первых фаз испытаний, получивших вакцину (40–50 человек).

Однако в ходе нашего исследования мы получили несколько иные данные, которые представлены на горизонтальной гистограмме (рис. 1). На верхней панели представлена эффективность выявления антител у добровольцев КИ вакцины «Спутник V» (SARS-CoV-2-RBD-ИФА-Гамалеи). В случае вакцинации «Спутником V» антитела в КИ выработались у всех испытуемых [7]. Эта панель приведена для сравнения с нижними панелями, где показано выявление антител у вакцинированных «ЭпиВакКороной».

Все антитела вакцинированных «ЭпиВакКороной» выявлялись спецтестом, разработанным специально для этой цели «Вектором». Мы проанализировали две группы, которые представлены на средней и нижних панелях: во-первых, выборку из группы добровольных участников III фазы КИ (средняя панель), во-вторых, группу людей, получивших вакцину вне рамок КИ (нижняя панель).

Нужно заметить, что группа участников КИ, по заявлениям организаторов испытаний, должна составлять около 3 тыс. человек, из которых 25% входят в группу плацебо, а 75% получили вакцину. Поэтому в выборке из 116 добровольцев КИ можно ожидать, что примерно 25% человек получили инъекцию плацебо; соответственно, 75% получили вакцину. Однако антитела не обнаружились у 52 человек из 116, что превышает 25% от общей выборки. Какова вероятность, что все участники испытаний из этой группы попали в группу плацебо? Согласно статистической оценке с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона, при условии, что поствакцинальные антитела образуются у всех привитых, а чувствительность тест-системы близка к 100%, такая вероятность составляет три шанса из миллиона. Другими словами, это практически невероятно.

Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть вакцинированных не смогла выработать антитела после прививки; очень грубо можно оценить, что эта часть составляет четверть привитых участников КИ. В случае вакцинации вне рамок КИ мы также наблюдаем значительную часть людей, которые не выработали антител (рис. 1, нижняя панель). Точнее количественную оценку этой части можно будет провести по мере увеличения числа вакцинированных.

Вопросы о протективности антител, индуцируемых «ЭпиВакКороной», появились вместе с первыми результатами специального ИФА-теста, когда при положительном спецтесте наблюдались отрицательные результаты всех остальных коммерчески доступных тестов: LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG — DiaSorin, IgM/IgG — Mindray, SARS-CoV-2 IgG — Abbott Architect, Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) — Euroimmun, Access SARS-CoV-2 IgG (RBD) — Beckman Coulter, «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» — «Вектор-Бест», «Анти-RBD IgG» — НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи.

На все наши вопросы мы слышали один и тот же ответ: «Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина „ЭпиВакКорона“ индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной „ЭпиВакКорона“». К сожалению, это утверждение вызывает большие сомнения.

Мы решили провести эксперимент, собрав сыворотки участников КИ с положительными результатами спецтеста, а также привитых в рамках гражданской вакцинации (ГВ). Кроме того, мы собрали сыворотки вакцинированных «Спутником» и переболевших COVID-19. Образцы были отправлены в Новосибирск, в лабораторию, которая не принадлежит «Вектору», для исследования антител к коронавирусным антигенам, а также для определения нейтрализующей активности этих антител против жизнеспособного изолята SARS-CoV-2 [7].

Эксперимент был спроектирован как слепой: сыворотки были промаркированы в зашифрованном виде без указания личных данных и способа стимуляции иммунного ответа («ЭпиВакКороной», «Спутником V» или инфицированием SARS-CoV-2). Полученные результаты были расшифрованы нами и сопоставлены с конкретными людьми. Реакцию нейтрализации по нашей просьбе проводил Александр Чепурнов, вед. науч. сотр., докт. биол. наук, профессор вирусологии. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты ИФА на антитела к антигенам коронавируса SARS-CoV-2 и реакции нейтрализации вируса. ОП — оптическая плотность образца, КП — коэффициент позитивности, РН — реакция нейтрализации № Иммуноген IgG к S, ОП IgG к S, КП IgG к N, ОП IgG к N, КП Общие Ig к S, ОП Общие Ig к S, КП Титр РН КП | Титр, спецтест 1 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,014 0,1 0,354 1,5 0,023 0,1 0 0.2 (отр) 2 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,199 0,9 0,089 0,4 0,054 0,2 0 7.0 |1:100 3 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,017 0,1 0,036 0,2 0,388 1,7 0 2.1 |1:50 4 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,022 0,1 0,064 0,3 0,038 0,2 0 0.1 (отр) 5 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,949 4,4 0,047 0,2 0,032 0,1 0 0.8 (отр) 6 «ЭпиВакКорона», ГВ 0,015 0,1 0,073 0,3 0,024 0,1 0 6.8 |1:100 7 «ЭпиВакКорона» + COVID 2,916 13,4 3,496 15,2 3,131 14,1 1:32 14.9 |1:200* 8 «ЭпиВакКорона» 0,077 0,4 0,056 0,2 0,031 0,1 0 14.3 |1:100 9 «ЭпиВакКорона» 0,025 0,1 0,182 0,8 0,029 0,1 0 15.5 |1:200 10 «ЭпиВакКорона» 0,025 0,1 0,391 1,7 0,029 0,1 0 15.3 |1:200 11 «ЭпиВакКорона» 0,022 0,1 0,491 2,1 0,035 0,2 0 15.0 |1:200 12 «ЭпиВакКорона» 0,024 0,1 1,612 7,0 0,030 0,1 0 15.0 |1:200 13 «ЭпиВакКорона» 0,019 0,1 0,476 2,1 0,025 0,1 0 12.3 |1:100 14 «ЭпиВакКорона» 0,027 0,1 0,122 0,5 0,029 0,1 0 10.1 |1:100 15 «ЭпиВакКорона» 0,024 0,1 0,294 1,3 0,029 0,1 0 15.2 |1:200 16 «ЭпиВакКорона» 0,068 0,3 0,036 0,2 0,032 0,1 0 5.3 |1:100 17 «ЭпиВакКорона» 0,016 0,1 0,153 0,7 0,020 0,1 0 12.0 |1:100 18 «ЭпиВакКорона» 0,056 0,3 0,109 0,5 0,022 0,1 0 6.7 |1:100 19 «ЭпиВакКорона» 0,026 0,1 0,055 0,2 0,024 0,1 0 14.0 |1:100 20 «ЭпиВакКорона» 0,017 0,1 0,518 2,3 0,028 0,1 0 16.0 |1:200 21 «Спутник V» + COVID 4,000 18,3 0,175 0,8 3,390 15,3 1:16–1:32 22 «Спутник V» 3,345 15,3 0,036 0,2 3,117 14,0 1:16 23 «Спутник V» 3,434 15,8 0,051 0,2 3,158 14,2 1:16 24 «Спутник V» 3,880 17,8 3,293 14,3 3,414 15,4 1:32 25 «Спутник V» 1,253 5,7 0,082 0,4 0,702 3,2 1:32 26 COVID + «Спутник V» 3,412 15,7 0,406 1,8 3,142 14,2 1:16 27 COVID + «Спутник V» 3,747 17,2 0,100 0,4 2,441 11,0 1:64 28 COVID 3,516 16,1 3,432 14,9 3,029 13,6 1:32 13.9 |1:100 29 COVID 1,025 4,7 1,455 6,3 3,104 14,0 1:8–1:16 30 COVID 3,361 15,4 0,706 3,1 3,128 14,1 1:16

* Анализ был сдан после болезни, этот участник КИ мог получить плацебо.

Примерно у трети вакцинированных «ЭпиВакКороной» были обнаружены антитела IgG к нуклеокапсидному белку; это может объясняться тем, что в составе белка-носителя есть полноразмерный нуклеокапсидный белок, который, вероятно, становится доступным для В-клеточных рецепторов после вакцинации. Вируснейтрализующие антитела (ВНА) были обнаружены у переболевших COVID-19 и у вакцинированных «Спутником». У привитых «ЭпиВакКороной», не болевших COVID-19, ВНА выявлено не было. Значения титров ВНА в контрольной группе «Спутник V» + COVID-19 достоверно отличаются от значений в группе «ЭпиВакКороны».

Таким образом, в эксперименте с оценкой активности сывороток испытуемых были получены результаты, свидетельствующие об отсутствии поствакцинальных ВНА. Параллельно аналогичный эксперимент проводили в трех анонимных лабораториях в Москве. Общее количество образцов во всех проведенных экспериментах превышает 60, ни в одном не было обнаружено ВНА.

Полученные данные противоречат заявлениям представителей «Вектора» в СМИ о наблюдаемой ими нейтрализации вируса и определенно свидетельствуют о необходимости независимой перепроверки.

Разработчики «ЭпиВакКороны» также заявили: «При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации ЭпиВакКороной» необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата, не все тесты могут показать положительный результат. <…> Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием «ЭпиВакКороны», необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов» [9]. Это означает, что детекция поствакцинального клеточного иммунного ответа по секреции гамма-интерферона активированными Т-клетками не покажет никакого результата.

Кроме того, представители «Вектора» сообщили, что клеточный ответ после «ЭпиВакКороны» следует детектировать по секретируемому Т-клетками интерлейкину 4 [9]. Фактически это означает, что вакцинация «ЭпиВакКороной» не приводит к формированию какого-либо цитотоксического ответа, поскольку через Т-хелперы второго типа, секретирующие интерлейкин 4, реализуется в основном регуляция гуморального ответа, а не цитотоксичность. Таким образом, разработчики «ЭпиВакКороны» не ожидают формирования иммунного ответа в виде возникновения Т-лимфоцитов, способных убивать зараженные вирусом клетки.

На фоне всего вышеизложенного беспокойство внушают заявления разработчика и журналистов о том, что «ЭпиВакКорона» — это вакцина для пожилых [10], онкобольных [11] и других людей, которые по разным причинам не могут или боятся вакцинироваться «Спутником». Также вопросы вызывает сдвиг даты завершения I–II фаз КИ «ЭпиВакКороны» на май 2021 года: что послужило причиной переноса и почему вообще была зарегистрирована вакцина, I–II фазы КИ которой по-прежнему идут полным ходом [12]?

Денис Лагуткин, молекулярный биолог,

участник III фазы клинических испытаний «ЭпиВакКороны»

Александр Криницкий, администратор группы

активистов — участников клинических испытаний в «Телеграме»,

участник III фазы клинических испытаний «ЭпиВакКороны»

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