Неженский космос, или Двойные стандарты Роскосмоса

22 сентября 2020 года стало известно, что Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White рассматривают возможность снять первое в истории игровое художественное кино непосредственно в космическом пространстве, на борту Международной космической станции [1]. Было объявлено, что будет проведен конкурс на выбор актера или актрисы, который (-ая) в октябре 2021 года полетит в космос на корабле «Союз МС-19».

После совещания заинтересованных сторон было решено, что главной героиней фильма с рабочим названием «Вызов» будет дама, и 16 октября Первый канал начал прием заявок от девушек, желающих принять участие в съемках и полететь на орбиту [2].

Требования к девушкам в целом напоминали те, что предъявлялись к участникам конкурсного отбора в космонавты Роскосмоса в 2019–2020 годах, с некоторыми изменениями. Например, возраст допускался до 45 лет, а не до 35, как для профессионалов, высшее образование не конкретизировалось и требовались актерские способности — их необходимо было подтвердить видео с декламированием письма Татьяны Онегину (по А. С. Пушкину).

31 декабря 2020 года завершился прием заявок, и результаты первичного отбора были объявлены 9 марта 2021 года: из 3000 претенденток выбрали 20 девушек для последующего медицинского обследования на предмет годности к полету [3]. Две отобранные к 12 апреля актрисы (основная и дублерша) и режиссер фильма Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст») примерно за четыре месяца должны будут пройти ускоренную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в том числе совместно с командиром корабля «Союз МС-19» Антоном Шкаплеровым.

Осенью 2020 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что все 20 девушек пройдут подготовку и отбор в ЦПК, чтобы параллельно со съемками в фильме принять участие в реалити-шоу для его канала. Однако весной это намерение не было подтверждено.

Главные идейные вдохновители фильма «Вызов» Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст считают, что картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта. По их мнению, кино, которое должно выйти в прокат 12 апреля 2022 года, привлечет в Россию космических туристов, которые будут летать в космос на кораблях «Союз МС».

Этот проект вызвал у меня четыре серьезных вопроса. Первый: для подготовки съемок фильма в октябре 2021 года пришлось внести коррективы в программу полета российского сегмента МКС. Три российских космонавта — Дмитрий Петелин, Сергей Корсаков и Андрей Бабкин — были выведены из экипажей «Союзов» в 2021 году, а космонавту Петру Дуброву вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хаем придется остаться на станции почти на год, чтобы дать возможность снять кино в невесомости. Фактически в этом году срывается запланированная программа полетов.

Второй: есть опасения, что космические рейсы будут небезопасны. До 2021 года по правилам на кораблях «Союз» два космонавта должны были иметь углубленную подготовку для управления полетом и только третий мог быть обычным пассажиром. Для доставки двух космических туристов вместо одного внесли доработки в программное обеспечение кораблей, начиная с «Союза МС-20» (но не на «МС-18» и «МС-19»), с тем чтобы все управление находилось в руках командира.

Так вот из-за фильма корабль «Союз МС-19» будет стартовать, а «Союз МС-18» — возвращаться с одним подготовленным космонавтом, что, с одной стороны, станет рекордом, а с другой — потребует повышенной ответственности от двух командиров: Олега Новицкого и Антона Шкаплерова.

Мой третий вопрос касается затрат на производство фильма. Было объявлено, что съемки в космосе и на Земле оплатит Первый канал, подготовку космической съемочной группы в ЦПК — Главкосмос (дочерняя организация Роскосмоса, работающая с иностранными космическими туристами), а вот сам полет актрисы и режиссера в космос планируется оплатить за счет Федеральной космической программы, в которую не заложены подобные траты: она предусматривает полеты профессиональных космонавтов. В точном соответствии с программой в декабре 2020 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космонавтику в правительстве, отметил, что не допустит финансирования художественного фильма за государственный счет [4].

Чтобы обойти это препятствие, генеральные продюсеры фильма «Вызов» написали письмо президенту Владимиру Путину (текст письма опубликовал эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич [5]), и тот согласовал съемки фильма на МКС за счет ФКП. Почему съемки художественного фильма непосредственно на станции будут оплачены из средств на научную программу? Кстати, у американцев тоже есть проект съемок фильма с Томом Крузом на МКС, и если он состоится, то полет актера и режиссера на Crew Dragon будет оплачен продюсерами.

Четвертый вопрос: Дмитрий Рогозин сказал, что присланные на Первый канал анкеты девушек были переданы в Роскосмос и на их основе будет проведен дополнительный отбор в отряд космонавтов. В интервью радио «Комсомольская правда» начальник ЦПК им. Ю. А. Гагарина Павел Власов подтвердил, что планируется привлечь участниц кастинга для долгосрочной профессиональной карьеры в отряде космонавтов [6]. По его словам, эти девушки, видимо, не знали, что в 2019–2020 годах проходил конкурсный отбор в космонавты, а по своим данным они профессионально подходят для Роскосмоса. Многие девушки уже получили приглашение подтвердить свое участие в новом отборе до 1 мая по адресу otbor@roscosmos.ru.

Это решение вызвало недоумение. Напомню, что конкурсный отбор 2019–2020 годов в профессиональные космонавты был одним из самых долгих в истории открытых наборов (но закрытые могли длиться дольше) и при этом на него было подано минимальное количество заявок: 156 претендента, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины [7]. 27 января 2021 года были объявлены четыре новых кандидата в космонавты [8]; все они оказались мужчинами, как и в отборе 2018 года [9]. В российском отряде космонавтов по-прежнему всего одна женщина — Анна Кикина [10].

И вот на фоне такого «низкого интереса» к профессии космонавта Роскосмос решил воспользоваться результатами кастинга к фильму для того, чтобы пополнить российский отряд женщинами. Среди подавших заявку на съемки, есть и те, кто уже подавал документы на прошлые наборы Роскосмоса и не прошел, и те, кто ранее не решался подать заявку, так как, изучив требования, понял, что не соответствует им на сто процентов. Часть девушек подала заявки на кастинг не из желания сниматься в кино, а от отчаяния, что они не могут пробиться в отряд через тонкое сито отбора. Это как раз те, чьи резюме так понравились ЦПК.

Кроме того, девушки участвовали в кастинге, мечтая полететь в космос уже в 2021 году или хотя бы пройти подготовку в ЦПК в рамках реалити-шоу; немногие из них готовы, как Анна Кикина, ждать своего полета больше 10 лет. И самое важное: отбор кандидаток проходил по критериям актерского мастерства, а ведь сколько девушек-профессионалов не решились подавать заявку либо из-за всей ситуации с фильмом, либо из-за того, что они ученые и инженеры, а не актрисы.

И даже сама форма приглашения на новый отбор удивила: ни подробной информации, ни официального положения об отборе — девушки должны согласиться принять участие непонятно в чем. Такой подход говорит не только о двойных стандартах, но и о явной непродуманности в организации такого сложного и ответственного процесса, как отбор космонавтов.

На мой взгляд, более верным подходом к популяризации профессии космонавта и повышению престижа всей космической отрасли в России было бы изменение стандартов отбора, включая требования к состоянию здоровья будущих членов экипажей «Союзов». А самое важное — постановка и реализация новых научных задач для полетов, расширение международного сотрудничества для полетов на Луну и обеспечение равного доступа в космос российским мужчинам и женщинам.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: