Неженский космос, или Двойные стандарты Роскосмоса

23.03.2021 / № 325 / с. 8 /  Александр Хохлов /  Космос /  2 комментария
Александр Хохлов

22 сентября 2020 года стало известно, что , и студия Yellow, Black and White рассматривают возможность снять первое в истории игровое художественное непосредственно в космическом пространстве, на борту Международной космической станции [1]. Было объявлено, что будет проведен конкурс на выбор актера или актрисы, который (-ая) в октябре 2021 года полетит в  на корабле «Союз МС-19».

После совещания заинтересованных сторон было решено, что главной героиней фильма с рабочим названием «Вызов» будет дама, и 16 октября Первый канал начал прием заявок от девушек, желающих принять участие в съемках и полететь на орбиту [2].

Требования к девушкам в целом напоминали те, что предъявлялись к участникам конкурсного отбора в космонавты Роскосмоса в 2019–2020 годах, с некоторыми изменениями. Например, возраст допускался до 45 лет, а не до 35, как для профессионалов, высшее образование не конкретизировалось и требовались актерские способности — их необходимо было подтвердить видео с декламированием письма Татьяны Онегину (по А. С. Пушкину).

Инфографика с требованиями отбора актрисы для космического полета (Первый канал)
Инфографика с требованиями отбора актрисы для космического полета (Первый канал)

31 декабря 2020 года завершился прием заявок, и результаты первичного отбора были объявлены 9 марта 2021 года: из 3000 претенденток выбрали 20 девушек для последующего медицинского обследования на предмет годности к полету [3]. Две отобранные к 12 апреля актрисы (основная и дублерша) и режиссер фильма Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст») примерно за четыре месяца должны будут пройти ускоренную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в том числе совместно с командиром корабля «Союз МС-19» Антоном Шкаплеровым.

Осенью 2020 года генеральный директор Первого канала заявил, что все 20 девушек пройдут подготовку и отбор в , чтобы параллельно со съемками в фильме принять участие в реалити-шоу для его канала. Однако весной это намерение не было подтверждено.

Главные идейные вдохновители фильма «Вызов» и Константин Эрнст считают, что картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта. По их мнению, кино, которое должно выйти в прокат 12 апреля 2022 года, привлечет в Россию космических туристов, которые будут летать в космос на кораблях «Союз МС».

Этот проект вызвал у меня четыре серьезных вопроса. Первый: для подготовки съемок фильма в октябре 2021 года пришлось внести коррективы в программу полета российского сегмента . Три российских космонавта — Дмитрий Петелин, Сергей Корсаков и Андрей Бабкин — были выведены из экипажей «Союзов» в 2021 году, а космонавту Петру Дуброву вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хаем придется остаться на станции почти на год, чтобы дать возможность снять кино в невесомости. Фактически в этом году срывается запланированная программа полетов.

Второй: есть опасения, что космические рейсы будут небезопасны. До 2021 года по правилам на кораблях «Союз» два космонавта должны были иметь углубленную подготовку для управления полетом и только третий мог быть обычным пассажиром. Для доставки двух космических туристов вместо одного внесли доработки в программное обеспечение кораблей, начиная с «Союза МС-20» (но не на «МС-18» и «МС-19»), с тем чтобы все управление находилось в руках командира.

Так вот из-за фильма корабль «Союз МС-19» будет стартовать, а «Союз МС-18» — возвращаться с одним подготовленным космонавтом, что, с одной стороны, станет рекордом, а с другой — потребует повышенной ответственности от двух командиров: Олега Новицкого и Антона Шкаплерова.

Мой третий вопрос касается затрат на производство фильма. Было объявлено, что съемки в космосе и на Земле оплатит Первый канал, подготовку космической съемочной группы в ЦПК — Главкосмос (дочерняя организация Роскосмоса, работающая с иностранными космическими туристами), а вот сам полет актрисы и режиссера в космос планируется оплатить за счет Федеральной космической программы, в которую не заложены подобные траты: она предусматривает полеты профессиональных космонавтов. В точном соответствии с программой в декабре 2020 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космонавтику в правительстве, отметил, что не допустит финансирования художественного фильма за государственный счет [4].

Чтобы обойти это препятствие, генеральные продюсеры фильма «Вызов» написали письмо президенту Владимиру Путину (текст письма опубликовал эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич [5]), и тот согласовал съемки фильма на МКС за счет ФКП. Почему съемки художественного фильма непосредственно на станции будут оплачены из средств на научную программу? Кстати, у американцев тоже есть проект съемок фильма с Томом Крузом на МКС, и если он состоится, то полет актера и режиссера на Crew Dragon будет оплачен продюсерами.

Четвертый вопрос: Дмитрий Рогозин сказал, что присланные на Первый канал анкеты девушек были переданы в Роскосмос и на их основе будет проведен дополнительный отбор в отряд космонавтов. В интервью радио «Комсомольская правда» начальник ЦПК им. Ю. А. Гагарина Павел Власов подтвердил, что планируется привлечь участниц кастинга для долгосрочной профессиональной карьеры в отряде космонавтов [6]. По его словам, эти , видимо, не знали, что в 2019–2020 годах проходил конкурсный отбор в космонавты, а по своим данным они профессионально подходят для Роскосмоса. Многие девушки уже получили приглашение подтвердить свое участие в новом отборе до 1 мая по адресу otbor@roscosmos.ru.

Приглашение участниц кастинга к отбору в профессиональные космонавты (Роскосмос)
Приглашение участниц кастинга к отбору в профессиональные космонавты (Роскосмос)

Это решение вызвало недоумение. Напомню, что конкурсный отбор 2019–2020 годов в профессиональные космонавты был одним из самых долгих в истории открытых наборов (но закрытые могли длиться дольше) и при этом на него было подано минимальное количество заявок: 156 претендента, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины [7]. 27 января 2021 года были объявлены четыре новых кандидата в космонавты [8]; все они оказались мужчинами, как и в отборе 2018 года [9]. В российском отряде космонавтов по-прежнему всего одна женщина — Анна Кикина [10].

И вот на фоне такого «низкого интереса» к профессии космонавта Роскосмос решил воспользоваться результатами кастинга к фильму для того, чтобы пополнить российский отряд женщинами. Среди подавших заявку на съемки, есть и те, кто уже подавал документы на прошлые наборы Роскосмоса и не прошел, и те, кто ранее не решался подать заявку, так как, изучив требования, понял, что не соответствует им на сто процентов. Часть девушек подала заявки на кастинг не из желания сниматься в кино, а от отчаяния, что они не могут пробиться в отряд через тонкое сито отбора. Это как раз те, чьи резюме так понравились ЦПК.

Кроме того, девушки участвовали в кастинге, мечтая полететь в космос уже в 2021 году или хотя бы пройти подготовку в ЦПК в рамках реалити-шоу; немногие из них готовы, как Анна Кикина, ждать своего полета больше 10 лет. И самое важное: отбор кандидаток проходил по критериям актерского мастерства, а ведь сколько девушек-профессионалов не решились подавать заявку либо из-за всей ситуации с фильмом, либо из-за того, что они ученые и инженеры, а не актрисы.

И даже сама форма приглашения на новый отбор удивила: ни подробной информации, ни официального положения об отборе — девушки должны согласиться принять участие непонятно в чем. Такой подход говорит не только о двойных стандартах, но и о явной непродуманности в организации такого сложного и ответственного процесса, как отбор космонавтов.

На мой взгляд, более верным подходом к популяризации профессии космонавта и повышению престижа всей космической отрасли в России было бы изменение стандартов отбора, включая требования к состоянию здоровья будущих членов экипажей «Союзов». А самое важное — постановка и реализация новых научных задач для полетов, расширение международного сотрудничества для полетов на Луну и обеспечение равного доступа в космос российским мужчинам и женщинам.

Количество летавших женщин-космонавтов по странам. Всего в космос (орбитальный полет) летало 568 человек, из них 64 женщины (11%). По данным сайта supercluster.com/astronauts
Количество летавших женщин-космонавтов по странам. Всего в космос (орбитальный полет) летало 568 человек, из них 64 женщины (11%). По данным сайта supercluster.com/astronauts

Александр Хохлов,
популяризатор космонавтики

  1. trv-science.ru/kino-vmesto-nauki/
  2. 1tv.ru/shows/kosmos/polet-v-kosmos-kasting
  3. roscosmos.ru/30243/
  4. rbc.ru/interview/society/21/12/2020/5fdc8e669a7947043ec1fe49
  5. facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/2005193729620649
  6. youtu.be/AHaIRdoH0x8
  7. astronaut.ru/as_rusia/2020/start.htm
  8. roscosmos.ru/29862/
  9. trv-science.ru/shans-voplotit-mechtu/
  10. facebook.com/gctc.ru/posts/3713213598789348

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest
2 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Александр Хохлов
Александр Хохлов
8 часов(-а) назад

Интересная статья от европейских коллег: https://spacesleuth2.blogspot.com/2021/03/russian-movie-in-space-part-5.html

2
0
Ответить
Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
36 минут(ы) назад

Судя по диаграмме, американцы уже близки к жизненно важному эксперименту – зачатию, вынашиванию и рождению ребенка вне Земли.

0
0
Ответить
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить