«Плешку» проели?

Недавно «Диссернет» сумел в очередной раз взбудоражить ко всему уже, казалось бы, привыкшую научную общественность. Иван Васильевич Лобанов, избавившийся от неприятной приставки «и. о.» к должности ректора РЭУ им. Плеханова (в просторечии — «Плешки»), оказался (Роскомнадзор, помоги!) «заимствователем». В том смысле — мы же не употребляем слово «плагиат», — что в его диссертации обнаружилось множество страниц, заимствованных из защищенных ранее чужих диссертаций. А на тот случай, если кому-то покажется, что списанная и защищенная в 2000 году диссертация — это, возможно, ошибка молодости, вниманию публики предлагается совсем свежая публикация 2020 года в хищном перуанском журнале — дословный перевод чужой статьи на английский язык [1].

Подробности творчества новообразовавшегося ректора описаны в фейсбучном посте Сергея Пархоменко [2]; не будем повторяться. Объясню лишь, почему это важно. Есть очень простая цепочка: развитие страны определяется развитием науки; кадры для науки поставляют вузы; во главе вуза стоит ректор. Ректор со списанной диссертацией — это полное безобразие даже по меркам мошенников: хотя бы за деньги можно же было купить для себя качественную диссертацию? У руководителя, не сумевшего проконтролировать даже собственных «литературных негров», помимо особенностей вороватой натуры, наличествует очевидная некомпетентность. Такой ректор не будет растить научные кадры: он будет кормить себя и своих приближенных и облизывать кормящую начальственную руку. По данным «Диссернета» [3], на сегодня у 73 ректоров российских вузов списанные диссертации; Минобразования это, похоже, полностью устраивает.

Про будущее развитие страны вопросы есть?

Вернемся, однако, к приближенным скандального ректора. «Рыба гниет с головы» — это не просто фигура речи: гнилая голова распространяет гниль вокруг себя, то есть в нашем случае нечистоплотный ректор окружает себя близкими по духу кадрами и вдобавок сам же оказывается у них в зависимости, ведь уволить или даже наказать за нарушение норм академической этики он никого не может (кроме, конечно, студентов). Подтверждение этому соображению тут же и нашлось. Ксения Валерьевна Екимова, назначенная год назад проректором «Плешки», оказалась таким же «заимствователем», как и ее начальник [4]!

Впрочем, при ближайшем рассмотрении у проректора дела оказались даже серьезнее, чем у ректора.

Докторская диссертация

Диссертация Екимовой содержит некорректные заимствования из четырех чужих диссертаций, причем по крайней мере один из источников заимствований (диссертация Юрченко В.В.) сам содержит некорректные заимствования из двух защищенных ранее диссертаций [5]. Ну, к круговороту диссертаций в природе в «Диссернете» давно привыкли. Но научный консультант диссертации профессор СПбГЭУ Вячеслав Васильевич Бузырев вызывает дрожь у каждого бывалого диссернетовца: 35 случаев участия в липовых защитах! (Из них 33 — научным руководителем!) Можно случайно оступиться один раз — недосмотрел, хитрый аспирант попался — но оступившемуся 35 раз, кажется, пора ставить диагноз (паралич обеих ног или что нам предложат медики?). А теперь попробуйте догадаться, кто был научным руководителем диссертаций, послуживших источниками для Екимовой? Это так просто, что трудно поверить: во всех пяти случаях — профессор Бузырев!

Пять публикаций с переводными заимствованиями

Переводной плагиат — это новая увлекательная тема нашего расследования: именно на данные, собранные «Диссернетом», опирается доклад Комиссии РАН о хищных журналах и переводном плагиате [6]. И венесуэльский журнал Espacios, в котором Екимова с коллегами опубликовали под своими именами перевод фрагмента чужой диссертации, нам хорошо знаком — как раз с него началось изучение «Диссернетом» хищных иностранных журналов. На сегодня в Espacios выявлено 38 публикаций российских авторов с переводными заимствованиями, помимо множественных публикаций и статей с загадочным авторством.

По публикации в Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues можно проследить, как фальсифицируются библиографические ссылки: литературный обзор в статье полностью совпадает с источником заимствования. Кроме того, статья интересна составом соавторов: шесть персон с просторов нашей необъятной родины — Москва, Краснодар, Алтайский край. Причем автор с Алтая — Ксения Евгеньевна Коваленко [7] — один из чемпионов «Диссернета» по количеству переводного плагиата в самых разных конфигурациях соавторов из различных городов и университетов.

Еще две публикации в соавторстве с коллегами по московским вузам — в известном Диссернету Journal of Applied Economic Sciences и новом для нас журнале Measurement — являются стандартным переводом на английский фрагмента чужой диссертации, защищенной ранее. Ну а публикация в журнале «Медиа­образование» при Таганрогском институте им. Чехова — это что-то особенное, ведь это даже не иностранный журнал. Среди соавторов Екимовой — собственной персоной директор Института им. Чехова (Антон Палыч, простите!). Русский источник заимствования — компиляция из работ двух таганрогских авторов. Одно можно сказать почти наверняка: вряд ли компиляцией занималась сама Ксения Валерьевна. Только непонятно, является ли это смягчающим вину обстоятельством.

Участие в двух защитах списанных диссертаций

Обычно участие в липовых защитах в качестве оппонента не считается очень большим прегрешением: всё же оппонент не научный руководитель, может что-то и пропустить по невнимательности. Только скажите, как можно пропустить тот факт, что оппонируемая диссертация от первой до последней страницы списана с диссертации научного руководителя, защищенной на семь лет раньше?

Участие в двух позорных решениях советов

И тут мы подходим, возможно, к самому главному. Дело в том, что К. В. Екимова не только проректор РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета при Банке России и эксперт Рособрнадзора, но еще и зампредседателя экспертного совета ВАК по экономическим наукам! Именно в этом качестве (как председательствующий) она и участвовала в двух позорных решениях ЭС ВАК, оправдавших явно списанные диссертации. Однако проблема представляется более глубокой, чем участие в этих двух конкретных решениях и даже чем проректорство в одном из ведущих университетов столицы. Может ли человек со списанной диссертацией, участием в липовых защитах и неоднократным соавторством публикаций с переводными заимствованиями быть заместителем председателя экспертного совета высшей аттестационной комиссии страны? Нет ли здесь противоречия?

Конечно, если вы посмотрите на число фигурантов «Диссернета» в этом ЭС [8], наверняка скажете, что еще одна Екимова тут мало что добавит, — однако позвольте с вами не согласиться. Состав совета и правда выглядит ужасно; но, во-первых, заметьте, ни один из этих людей, кроме Ксении Валерьевны, не попался на списывании собственной диссертации и мало у кого обнаружился переводной плагиат — кроме разве что соавтора Екимовой по статье в «Медиаобразовании» да еще профессора Ставропольского ГАУ Склярова, любителя публиковаться в хищном черногорском журнале. А во-вторых, зампредседателя — это вам не рядовой член! Например, В. М. Филиппов когда-то даже обосновал свой противоречащий регламенту третий срок председателя ВАК именно сакральной должностью председателя, на которого не распространяются ограничения для простолюдинов, простите, рядовых членов.

В заключение посмотрим через лупу «Диссернета» на Университет им. Плеханова. На сайте «Диссеропедии вузов» можно сортировать университеты по нескольким параметрам [9]. К сожалению, «Плешка» практически везде занимает призовые места:

по числу кейсов сотрудников (наличие собственных списанных диссертаций либо участие в липовых защитах в качестве научного руководителя или оппонента) — 1-е место;

по числу некорректных публикаций сотрудников — 1-е место;

по числу публикаций с переводным плагиатом в хищных журналах — 3-е место;

и только по числу некорректных защит в вузе — 19-е мес­то. Что говорит о том, что исторически ситуация в вузе лучше, как в настоящий момент.

Нашлись и хорошие новости. Два директора филиалов со списанными диссертациями — Нина Тимофеевна Арефьева [10] и Антон Александрович Кофанов [11] — лишились своих должностей, причем Арефьева сначала лишилась ученой степени. Мы не знаем, была ли это обычная ротация кадров, или кого-то озаботил престиж организации, но в любом случае приветствуем такие изменения. Среди нынешних директоров филиалов фигурантов «Диссернета» не оказалось. Хотелось бы теперь, чтобы и головной вуз озаботился своим имиджем чемпиона по плагиату.

А может быть, эта ситуация всех устраивает? Кто хочет научиться быстро и нагло списывать — добро пожаловать в «Плешку»?

Лариса Мелихова

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