Закон о просветительской деятельности должен быть отклонен!

Председателю Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко

Председателю Комитета по науке, образованию и культуре

Совета Федерации ФС РФ Л. С. Гумеровой <…>

Уважаемая Валентина Ивановна!

Мы, члены ассоциации «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, разочарованы решением Государственной Думы, принявшей в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“» и призываем членов Совета Федерации Федерального собрания РФ отклонить его при голосовании в Верхней палате.

Желание авторов законопроекта поставить под контроль просветительскую деятельность приведет к целому ряду опасных последствий.

Прежде всего, государственное регулирование станет основанием для произвольных запретов и идеологического давления на просветительские организации. Тем более что законопроект вводит заведомо размытые критерии нарушения правил просветительства, как, например, «сообщение недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Что такое недостоверные сведения о традициях? С научной точки зрения ответ на этот вопрос невозможен, потому что споры о достоверности имеющихся у нас сведений продолжаются и будут продолжаться всегда. Если же речь идет о единственно правильных интерпретациях, то это и вовсе противоречит основам гуманитарного знания.

Бесконечное получение разрешений будет способствовать еще большему разрастанию бюрократического аппарата. Несмотря на уверения авторов законопроекта о том, что его реализация не потребует дополнительного финансирования, — разумеется, потребует, как и любая контрольная деятельность. Кроме того, появление дополнительных инстанций государственного контроля (и невозможность четких определений) всегда чревато увеличением коррупции.

Всё это приведет к тому, что значительная часть времени тех, кто бескорыстно занимается просветительской деятельностью, будет уходить на согласование разнообразных бумаг. Те же, кто откажутся от дополнительных согласований или не смогут получить разрешение, очевидно, будут признаны «незаконными» просветителями и будут подвергаться разного рода прессингу.

Помимо опасной регламентации собственно просветительской деятельности, в законе есть и еще одна сомнительная новелла: жесткая внешняя регуляция международных связей российских вузов. Законопроект предлагает «наделить федеральные органы государственной власти, уполномоченные в сфере образования, полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений». Иначе говоря, сотрудники университетов, которые сотрудничают с иностранными коллегами, будут теперь вынуждены терять силы и время, чтобы получить «соответствующее заключение» — а могут его и не получить, просто по произволу чиновника. Этот пункт законопроекта — наступление на автономию университетов и ограничение их прав. Согласование международных связей университетов может подорвать целый ряд плодотворных контактов между российскими и иностранными учеными. В советское время подобные ограничения привели к заметному отставанию отечественной науки.

Уже на стадии второго чтения к законопроекту была добавлена еще одна новация — установление перечня организаций, допущенных к методической поддержке школ. Очевидно, учителя школ теперь могут консультироваться только в тех организациях, которые будут утверждены Министерством просвещения. Из него могут быть произвольно вычеркнуты или не допущены в него любые вузы, НИИ, некоммерческие организации. Такая бюрократизация с высокой степенью вероятности приведет к «перерубанию» связей между школьным образованием и современной наукой, к архаизации школьного преподавания в России.

В совокупности все эти процессы могут привести к тому, что государство в России — по крайней мере, в лице своих контролирующих органов — окажется в ситуации открытого конфликта со значительной частью научного и профессионально-экспертного сообщества.

В условиях распространения онлайн-образования полностью реализовать этот законопроект, если он станет законом, будет невозможно. Однако можно уже сейчас предполагать, что он приведет к росту оппозиционных настроений в молодежной среде. Насколько можно судить, это именно тот процесс, которого стремятся избежать авторы инициативы.

Исходя из сказанного, мы еще раз призываем членов Совета Федерации не поддерживать законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“» и стать инициаторами общественных слушаний о целесообразности его принятия.

С уважением,

члены ассоциации «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

18.03.2021, Москва — Санкт-Петербург

penmoscow.ru/declarations-ru/1061

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