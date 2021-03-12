О проведении через Госдуму проекта закона о просветительской деятельности

12.03.2021 /  Клуб «1 июля» /  Комментариев нет

Клуб «1 июля» возмущен фактическим принятием Государственной Думой безумного варианта закона о просветительской деятельности и тем, что думское большинство полностью проигнорировало многих депутатов, квалифицированных экспертов и широкой общественности. Клуб подчеркивает определяющую роль просветительского проекта в истории нашей страны и исключительную важность просвещения для ее будущего. Клуб предлагает Совету Федерации отклонить и организовать совместное с руководством , с тем чтобы обеспечить ведущую роль и научного сообщества в государственной поддержке просветительской деятельности и научного образования.

Клуб «1 июля»

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