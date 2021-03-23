Жилищно-коммунальные будни Комиссии РАН по борьбе с лженаукой

30 лет назад, потрясенный открывшейся мне картиной тайной государственной поддержки лженауки, я опубликовал статью под названием «Теневая наука»1. В ней я, в частности, писал о неизбежных ошибках, возникающих в ходе научных исследований, выделяя среди них ошибки заведомо непростительные:

«Непростительны ошибки, связанные с игнорированием известных законов и фактов. Такое игнорирование знаний составляет достаточный признак лженауки, питающейся тремя источниками: воинствующим невежеством, фанатизмом и мошенничеством. Феномен теневой науки объединяет все эти компоненты лженауки под знаменем выбивания государственных денег. Мошенническая составляющая личного состава выдвигается в руководство, фанатики и безумцы играют роль идеологов, а невежды заполняют ряды армии, образующей внушительную силу».

За прошедшие 30 лет кое-что на фронтах борьбы с лженаукой изменилось. Мне сегодня неизвестны секретные лженаучные исследования, оплачиваемые государством, так же как неизвестны и официально оплачиваемые заведомо лженаучные проекты. Это, однако, не означает, что общество не несет потерь от лженауки. Несет, и весьма большие, но лженаука в основном перестала быть секретной, и оплата ее продукции переместилась из бюджетной сферы в область сбора налогов с населения. При этом налогов как добровольных (по большей части в виде оплаты услуг лжемедицины), так и принудительных, что характерно для сферы ЖКХ.

В этой сфере есть две уязвимые для лженауки позиции. С одной стороны, это водоснабжение и канализация — очистка воды и обеззараживание стоков; с другой стороны — теплоснабжение. Прошедший год ознаменовался скандальными событиями в обеих этих областях, в которых оказалась замешана Комиссия РАН по борьбе с лженаукой.

Оба скандала имеют давнюю историю.

***

В первом случае формально оскандалившейся стороной выступает Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, которая в 2015 году получила задание ответить на вопросы следственного управления по Владимирской области, осуществив экспертное исследование спорного изобретения.

Существо изобретения сводилось к усовершенствованию традиционной водогрейной газовой котельной путем включения в трубопровод пассивной врезки под претенциозным названием «квантовый структурный преобразователь» (КСП). Его использование якобы выводит коэффициент полезного действия (КПД) котельной существенно за пределы 100%, что вызвало естественные сомнения: не идет ли речь о мифическом «вечном двигателе» первого рода, нарушающем первое начало термодинамики (закон сохранения энергии)?

С изобретателем, Е. Ю. Мурышевым, администрация города Мурома заключила договор о выплате ему стоимости 50% расчетной экономии топлива. По оценкам возникшего в дальнейшем следствия, за 10 лет — вплоть до апреля 2016 года — Мурышев получил свыше 113 млн руб. «По мнению следствия, изобретатель Мурышев составил документацию таким образом, что предложенная им методика расчета демонстрировала экономическую полезность устройства. И округ Муром, фактически, „попал на большие деньги“ — лицензионный договор планировалось применять с 2006 до 2023 года — на весь срок действия патента»2.

Предваряя ответы на вопросы следователя, заметим, что поставленная перед комиссией задача была вполне традиционной: образование комиссии исторически связано с разоблачением масштабной лженаучной аферы на государственном уровне — вокруг так называемых торсионных полей, на основе которых предполагалось, в частности, решить все энергетические проблемы России путем производства энергии «из вакуума». С тех пор затея производства энергии из ничего снизила свой статус, сменив ранг государственной секретной программы на уровень частного предпринимательства.

Комиссия отметила эту эволюцию собственным расследованием3 деятельности ряда предпринимателей, объединенных в компанию «Тепло ХХI века», которая наладила производство водогреев с использованием электрической энергии (в качестве первичной) и заявленной выработкой тепла с КПД > 1. (Конкретная величина заявляемого КПД зависела от амбиций производителя и колебалась в диапазоне от 150 до 1300%!)

Естественно, что подобные притязания требовали какого-то обоснования, потому что знание закона сохранения энергии предусматривается программой средней школы. Творцы этой фантастической техники тогда чаще всего занимали оборонительные позиции, заявляя, что объяснить причины появления лишнего тепла должна наука, а производители этой нагревательной техники лишь констатируют факт превышения КПД величины 100%. Разумеется, были проведены многочисленные контрольные измерения производства тепла, которые неизменно приводили к КПД менее 100%, что, тем не менее, не привело к краху этого патологического бизнеса. (Его устойчивость может объясняться коррупционными связями бизнеса с региональной администрацией, навязывающей подобные котельные частным потребителям.)В этом новом расследовании первый вопрос следователя, обращенный к РАН, был таким: «Может ли коэффициент полезного действия (КПД) тепловой котельной (теплового пункта) превышать показатель 100%? Если может, то при каких условиях? Имеют ли научное обоснование доводы о существовании устройств, обеспечивающих такое увеличение КПД?» Ответ комиссии был следующим:

«КПД тепловой котельной, определяемый как отношение теплоты, отдаваемой теплоносителю, к теплоте сгорания топлива, заведомо не превышает 100% в силу закона сохранения энергии. Существование устройств, повышающих КПД за пределы 100%, невозможно.

Защитники изобретения, называемого „квантовый структурный преобразователь“, которое якобы способно обеспечить КПД котельной выше 100%, используют различные псевдонаучные оправдания появления излишней теплоты, в частности, неправомерно апеллируют к старинной классической идее „теплового насоса“, не имеющей никакого отношения к обсуждаемой примитивной котельной, производящей тепло за счет сжигания топлива.

Тепловой насос предполагает наличие двух подсистем, одна из которых охлаждается (например, как это чаще всего бывает, подземная геотермальная камера), а другая нагревается за счет работы, затрачиваемой тепловым насосом, связывающим две подсистемы. При этом количество тепла, передаваемое нагреваемой подсистеме, может быть больше теплового эквивалента работы, затраченной тепловым насосом. В этом смысле КПД теплового насоса может быть больше 100% без нарушения закона сохранения энергии, потому что часть тепловой энергии нагреваемой подсистемы отнимается от охлаждаемой подсистемы, поскольку тепловой насос играет роль холодильника. В рассматриваемой тепловой котельной нет никаких признаков теплового насоса — нет охлаждаемой подсистемы и нет холодильной установки.

В качестве доводов в пользу реализации в конструкции котельной схемы теплового насоса используются совершенно неквалифицированные рассуждения о распределении энергии электронного газа в проводнике, в качестве которого рассматривается металлическая стенка теплообменника, омываемого водой. Эти рассуждения присутствуют в „экспертном заключении“ пяти авторов — А. А. Трофимов, А. Б. Архипов, С. В. Баранов, А. В. Дрожжинов, М. В. Хромов.

Приводимое экспертами (ни один из которых не является специалистом по электронным свойствам металлов) утверждение, что металл может служить источником дополнительной энергии, неверно и основано на глубоком заблуждении. Фактически утверждается, что металл может служить чем-то вроде природного источника энергии. Эксперты полагают, что кусок металла подобен природному термальному источнику, поскольку в металле имеются „горячие“ электроны с энергией порядка нескольких электрон-вольт (один электрон-вольт соответствует температуре порядка 10 000 градусов) и с помощью „квантового преобразователя“ эту энергию можно частично использовать и добавить к энергии сжигаемого топлива. Эта идея основана на полном непонимании физики металлов и физики вообще».

Приведенная попытка оправдания избыточного производства тепла с помощью КСП была не единственной. Другие привлеченные к суду эксперты выдвигали иные фантастические объяснения. Например, «комиссия по анализу эффективности работы районной котельной № 1…», состоящая из ряда начальствующих лиц жилищно-коммунального хозяйства, включая автора патента КСП Е. Ю. Мурышева (!), в своем заключении признает аномальное воздействие квантового структурного преобразователя на КПД котельной, объясняя его следующим образом:

«Исследованиями последних лет установлено, что вода является структурно-неоднородной жидкокристаллической средой. При термомеханических воздействиях она переходит из одного состояния в другое с выделением либо поглощением энергии. Параметры КСП рассчитаны так, что в воде происходят фазовые превращения с выделением тепла, при этом энергия, затраченная на возбуждение фазового перехода в воде, меньше энергии, выделявшейся при фазовом превращении. Таким образом, в КСП при фазовом переходе в воде при ее прокачке увеличивается внутренняя энергия, которая выделяется в системе отопления как дополнительная».

Вся эта мутная цитата могла бы быть заменена одной простой и откровенной фразой: «КСП устроен так, что позволяет нарушать закон сохранения энергии». Разговоры о фазовых превращениях воды в области положительных температур и при нормальном давлении основаны на элементарной безграмотности или преследуют цели дезинформации.

В ходе длительного расследования Е. Ю. Мурышев не терял времени и изыскивал новые оправдания своему «изобретению». С этой целью он оплатил частное «микроструктурное исследование стальных и титановых образцов» в Институте физики металлов (ИФМ) Уральского отделения РАН. Результаты этого исследования потом фигурировали в суде вместе с наукообразной версией объяснения генерации избыточного тепла в поверхностях КСП за счет мартенситных превращений, якобы происходящих под действием пульсирующего потока воды. При этом в суде в качестве защитника Е. Ю. Мурышева выступал сотрудник ИФМ В. Г. Пушин, выполнявший это заказное исследование; он же составлял ответ ИФМ на запрос Комиссии по борьбе с лженаукой в дирекцию ИФМ по поводу сомнительной роли института в деле изобретателя. (В этом ответе ИФМ вяло открещивался от идеи Е. Ю. Мурышева связать избыточное выделение тепла своего КСП с мартенситными превращениями.) Комиссия РАН рассмотрела все материалы «за» и «против» изобретения, отметив, что не существует достоверных свидетельств производства избыточного тепла от включения КСП, и сделала завершающее заключение:

«Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и с фальсификацией научных исследований утверждает, что проект тепловой котельной с применением „квантового структурного преобразователя“ (КСП), обеспечивающий КПД более 100%, неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики, а потому не требует дополнительной экспериментальной проверки. Комиссия считает, что лица, занимающиеся пропагандой КСП, знакомы с основными законами физики и их действия мотивируются получением прибыли от его внедрения, то есть они сознательно вводят потребителей в заблуждение и, таким образом, имеют мошеннические мотивы».

Тем не менее суд встал на сторону изобретателя, посчитав, что вольно было властям города подписывать договор со вздорными обещаниями! Отчет об окончании дела на сайте zebra-tv.ru Анастасия Рюмцева завершает так:

«На следствии и в суде разменявший 8-й десяток „академик-изобретатель“ Евгений Мурышев не признал своей вины в мошенничестве. Дело объемом свыше 40 томов подкреплялось выводами экспертов — в частности, из Ивановского энергетического университета и комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. В пресс-службе Владимирского областного суда официально подтвердили Зебра ТВ, что 24 ноября 2020 года Муромский горсуд оправдал предпринимателя Евгения Мурышева за отсутствием в деянии состава преступления»4.

На вопрос, заданный нам после суда «Комсомольской правдой»: почему мошенничества так долго не замечали городские власти? — мы смогли ответить только предположительно, дав два возможных объяснения:

1) техническая и общекультурная невежественность лиц, принявших такое решение. Знание закона сохранения энергии входит в базовый набор сведений по физике в пределах семилетнего школьного образования;

2) коррупционный сговор с мошенником по «распилу» выручки.

«Комсомольская правда» организовала собственное расследование этого скандального дела, отрядив в Муром собкора Владимира Ворсобина, который опубликовал детальный отчет о своей миссии5, представив эту историю масштабной коррупционной аферой. В ней изобретатель Мурышев, которого дружественная пресса6 в ходе расследования представляла талантливым наследником создателей атомного щита родины, учеником трижды Героя Якова Зельдовича и автором секретных оборонных разработок, начинавшихся в знаменитой фирме Лавочкина, оказался в обличье ловкача, умеющего прежде всего «делиться» с нужными людьми.

Истоки успеха Мурышева раскрыты в главке под названием «Разбогатели на чуде чиновники». Ворсобин пишет: «…Город был просто приговорен к квантовому преобразователю. Чиновники и коммунальщики, прикоснувшиеся к нему, волшебно становились миллионерами. Все, кто следил за приборами, кто „регистрировал“ экономию, кто вносил выплаты „изобретателю“ в городские тарифы, были кровно заинтересованы подтверждать: преобразователь работает. Это была идеальная схема — под нее скупались эксперты, ученые, чиновники. <…> И становилось всё яснее, почему город не может найти правду в местных судах. Почему суды игнорируют протоколы испытаний в Московском, Ивановском энергетических институтах, а также заключения Комиссии по борьбе с лженаукой, подтвердившие бесполезность КСП. Почему реклама квантового преобразователя размещалась… на сайте администрации Владимирской области, а дочь местного губернатора — судья Елена Наумова (в девичестве Виноградова) выносила решение в пользу „изобретателя“, не давая Мурому вырваться из кабалы».

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Второй скандал, также привязанный к системе ЖКХ, ассоциируется с «Бингсти» — это название секретного «эликсира», гомеопатическое добавление которого в сточные воды якобы гарантирует уничтожение яиц глистов, заменяя все прочие методы дезинвазии стоков. Для Комиссии РАН эта история началась в 2016 году, когда руководители ряда водоканалов Кемеровской области и Алтайского края обратились к нам с просьбой разобраться в свойствах эликсира — он представлялся им жульническим и непомерно дорогим, между тем его применение было в приказном порядке навязано им санитарно-эпидемиологическим законодательством РФ.

Комиссия создала экспертную группу, которая вынесла убийственный приговор эликсиру. Однако у «Бингсти» нашлись могущественные защитники, что было неудивительно, учитывая его цену, а также огромный охват облагаемого налогом населения. В Президиум РАН поступило обращение Роспотребнадзора с запросом о легитимности экспертизы комиссии. Руководство Академии наук отреагировало нервно и для начала ответило, что никакого обращения водоканалов в Комиссию по борьбе с лженаукой в секретариате ПРАН не зарегистрировано, а экспертное заключение есть «частная инициатива группы заинтересованных лиц».

Но тут уже возмутилась группа экспертов — и ходатайствовала перед Президентом РАН о контрольном рассмотрении экспертного заключения профильными отделениями РАН. Это было сделано, но при этом в РАН обнаружился раскол: два отделения (биологических наук и наук о Земле) безоговорочно поддержали выводы комиссии, в то время как отделение медицинских наук заявило о своем согласии с применением «Бингсти», охарактеризовав конфликтную экспертизу как «результат спора хозяйствующих объектов», т. е. опять обвинив экспертную группу в коммерческой заинтересованности.

Раскол надолго приостановил расследование этой истории, которая, как и первая, с «вечным двигателем», заняла много лет. Только к началу 2021 года коррупционный гнойник наконец вскрылся. Не вдаваясь в утомительные подробности, сошлемся на свежую публикацию от 12 марта 2021 года всё того же специального корреспондента «Комсомолки» Владимира Ворсобина с говорящим названием «Как мы платим миллиарды „научно-коммунальной мафии“ за шарлатанский эликсир»7.

Похоже, что в этом случае порок всё же будет наказан —в тот же день, 12 марта, пришло официальное сообщение пресс-службы руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ: «Сергей Миронов обратился к Генпрокурору РФ с просьбой проверить публикации о всероссийской афере с очисткой сточных вод».

Евгений Александров,

академик РАН

1 Александров Е. Б. Наука и жизнь. 1991. № 1. С. 56–60.

2 Рюмцева А. Изобретателя «квантового преобразователя» Мурышева не признали мошенником…

3 Александров Е. Б. Чудо-миксер, или Новое пришествие вечного двигателя // В защиту науки. 2009. № 6. С. 80–88.

4 Рюмцева А. Там же.

5 kp.ru/daily/1712103/4342376/

6 mk.ru/incident/2019/11/27/zima-blizko.html

7 kp.ru/daily/27250/4380341/

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