ТрВ № 22 (316) за 2020 г.: Уроки борьбы с вирусом гепатита C

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 316 от 3 ноября 2020 года в PDF
Анонс номера
COVID-19. Волна вторая
Важна физическая дистанция, а не социальное дистанцирование, объясняет эпидемиолог Василий Власов, — стр. 2–3
Мостик между странами
Очерк Александра Хохлова к 20-летию Международной космической станции — стр. 3
Последний адрес
В Екатеринбурге восстановили памятные таблички жертвам политических репрессий. В этом есть и вклад ТрВ-Наука — стр. 4
Цель — полезные преобразования
Воспоминания академика Алексея Хохлова о его деятельности в Совете по науке — стр. 5
Паркуй компьютер, война началась!
Анатолий Сидорин об истории создания СФТИ и грузино-абхазском конфликте — стр. 6–7
Петру Белову посвящается
О своем отце, художнике, авторе знаменитых антисталинских картин, рассказала Екатерина Белова — стр. 8–9
Что там делать и на чем лететь
На нереспектабельную для физика тему о межзвездном перелете рассуждает Борис Штерн — стр. 10
Почему ночью небо темное?
Точный ответ на этот вопрос еще в 1848 году дал Эдгар По. По страницам поэмы в прозе «Эврика» — с Павлом Амнуэлем — стр. 11
Интервью из прошлого века
Что в 1998 году ответили писатели-фантасты Максиму Борисову — стр. 12–13
Среднее время до получения приза
Инструкция выбора будущей профессии от Леонида Ашкинази — стр. 14
Мы все дураки?
Расследование в рамках проекта «Диссернет» провела Мария Лазебная — стр. 15