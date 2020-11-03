ТрВ № 22 (316) за 2020 г.: Уроки борьбы с вирусом гепатита C

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 316 от 3 ноября 2020 года в PDF

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Анонс номера

COVID-19. Волна вторая

Важна физическая дистанция, а не социальное дистанцирование, объясняет эпидемиолог Василий Власов, — стр. 2–3

Мостик между странами

Очерк Александра Хохлова к 20-летию Международной космической станции — стр. 3

Последний адрес

В Екатеринбурге восстановили памятные таблички жертвам политических репрессий. В этом есть и вклад ТрВ-Наука — стр. 4

Цель — полезные преобразования

Воспоминания академика Алексея Хохлова о его деятельности в Совете по науке — стр. 5

Паркуй компьютер, война началась!

Анатолий Сидорин об истории создания СФТИ и грузино-абхазском конфликте — стр. 6–7

Петру Белову посвящается

О своем отце, художнике, авторе знаменитых антисталинских картин, рассказала Екатерина Белова — стр. 8–9

Что там делать и на чем лететь

На нереспектабельную для физика тему о межзвездном перелете рассуждает Борис Штерн — стр. 10

Почему ночью небо темное?

Точный ответ на этот вопрос еще в 1848 году дал Эдгар По. По страницам поэмы в прозе «Эврика» — с Павлом Амнуэлем — стр. 11

Интервью из прошлого века

Что в 1998 году ответили писатели-фантасты Максиму Борисову — стр. 12–13

Среднее время до получения приза

Инструкция выбора будущей профессии от Леонида Ашкинази — стр. 14

Мы все дураки?

Расследование в рамках проекта «Диссернет» провела Мария Лазебная — стр. 15