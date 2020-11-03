Память жива

В июне ТрВ-Наука опубликовала заявление членов и профессоров РАН по поводу уничтожения знаков памяти в Екатеринбурге и Твери [1]. Поводом протеста научной общественности стали демонтаж и повреждение в Екатеринбурге нескольких памятных табличек общественного проекта «Последний адрес». Среди них и табличка, установленная в память о выдающемся советском физике Семёне Шубине, одном из основателей уральской школы физиков-теоретиков, стоявшем у истоков современной квантовой теории твердого тела. Действия вандалов заставили вспомнить о недавнем демонтаже мемориальных досок, посвященных памяти жертв политических репрессий, в Твери.

На днях в редакцию пришло письмо от екатеринбургской группы «Последнего адреса», в котором сообщается, что благодаря вниманию общественности деньги на новые знаки памяти собраны и 28 октября на торжественной церемонии все украденные таблички будут восстановлены.

Мы рады, что информационная поддержка ТрВ-Наука помогла привлечь внимание к этой ситуации и способствовала восстановлению памятных знаков. «От имени активистов екатеринбургского „Мемориала“ и группы „Последний адрес“ позвольте поблагодарить за вашу неоценимую помощь в разрешении истории с кражей восьми памятных табличек и многократными актами вандализма в отношении остальных в нашем городе. Благодаря общественному информационному давлению, организованными вами иным действиям, решающей помощи в сборе средств на изготовление копий украденных табличек мы можем сейчас установить памятные знаки на прежние места. Мы надеемся, с некоторой долей уверенности, что в таком масштабе, в таком организованном виде подобное преступление больше не повторится», — написано в письме из Екатеринбурга.

По словам екатеринбургских активистов, восемь памятных знаков были украдены утром 31 мая 2020 года, остальные таблички грабители, судя по всему, пытались снять, но безуспешно. Вечером волонтеры укрепили все оставшиеся мемориальные знаки так, что отвинтить их теперь нельзя.

Никакой помощи властей и правоохранительных органов города получить не удалось: преступник не найден, никто не наказан, ничто не расследуется и не будет. «На наши многочисленные заявления в полицию мы получили отказы в возбуждении уголовного дела — и по краже, и по актам вандализма. Пробовали эти отказы опротестовывать, но, потратив на суды примерно месяц, в результате получили отмену отказа, новую доследственную проверку и… новый такой же отказ!» — рассказал член уральского «Мемориала», активист группы «Последний адрес» Анатолий Свечников.

Информационную и консультативную поддержку екатеринбуржцам оказал фонд «Последний адрес», в том числе основатель проекта, журналист Сергей Пархоменко и его коллеги. Правление международного общества «Мемориал» оперативно содействовало огласке этой истории на федеральном уровне, донося до чиновников разного ранга общественное неприятие подобного вандализма. «Именно негативная реакция в публичной сфере на эту кражу прекратила дальнейшие действия злоумышленников», — считает Анатолий Свечников.

Сбором средств на изготовление копий украденных табличек занимался фонд «Последний адрес». Также в Екатеринбурге была объявлена широкая краудфандинг-кампания. Удалось собрать значительную сумму — около 90 тыс. рублей.

«Мы не ожидали такого большого отклика и были воодушевлены им, но еще раньше решили часть собранных средств потратить на установку в наиболее проблемных местах около табличек видеокамер хорошего качества. Это нам удалось сделать при содействии предпринимателей, которые часть работ выполнили за свой счет, — отмечает председатель екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова. — В результате сама история с табличками возбудила интерес СМИ и всколыхнула широкую общественность, она привела к нам значительное число новых сторонников: появились заявки на новые таблички, интерес к деятельности „Мемориала“ и увековечению памяти о жертвах репрессий».

Елена Стребкова