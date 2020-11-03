Мышкины слезки

Как выглядит успешное карьерное продвижение научного работника — это путь от выпускника института, через младшего научного сотрудника, кандидата, лауреата и доктора наук до заведующего отделом или кафедрой и далее до директора научного института или университета. И как венец карьеры — звание академика. Так бы всё гладко и шло у Сергея Константиновича Судакова, директора НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, докт. мед. наук, профессора, чл.- корра РАМН, но споткнулась его удача год назад на последней ступени этой блестящей лестницы — со скандалом отклонили его кандидатуру на выборах в академики Российской академии наук. Скандал был вызван докладом Комиссии по борьбе с лженаукой, вышедшим накануне выборов РАН, где была упомянута работа С. Судакова и соавторов от 2012 года «Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся. Экспериментальное исследование на крысах». Эта статья, опубликованная в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», была признана Комиссией псевдонаучной, при этом приводились ссылки на подробные критические отзывы.

Мысли мертвых грызунов

Для тех, кто не следил за полетом отечественной научной мысли в те годы, схематично обрисуем суть эксперимента. Крыс обучали некоему навыку (тест Морриса на пространственную память). Одна группа крыс навык усвоила, вторая нет. Обе группы животных забили, а их мертвые тела сложили под клетки с другими спаривающимися крысами. Потомство, полученное в результате спаривания над мертвыми телами «смышленых» крыс, — группа А, потомство со второго этажа «бестолковой» клетки — группа Б. Обе группы полученного потомства впоследствии снова стали обучать тому же навыку и обнаружили, что группа А обучается лучше, причем больше это касается самок. Таким образом был сделан вывод о «возможности бесконтактной передачи информации о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся, не имеющему в это время никаких органов восприятия известных типов информации».

Еще раз, коротко и простыми словами, — некое знание, которым обладала крыса, было передано ею в момент смерти тем особям, которые на тот момент еще даже не были зачаты! Сильное заявление, не правда ли?! Не приходится удивляться, что эксперимент наделал много шума и веселья в тот год — его обсуждали в Интернете, прессе и на телевидении, а сам Сергей Судаков занял оборонительную позицию, отстаивая свое право на смелый научный поиск. Профессиональное сообщество, оставляя за ученым право на выдвижение любых гипотез, предъявляло претензии к низкому методологическому уровню эксперимента. Тем не менее, скорее всего, интерес к скандальному материалу так бы и сошел на нет, если бы не публикация злополучного доклада Комиссии РАН, который вынудил авторов отозвать работу из журнала в ноябре 2019 года в связи с «обнаружением новых данных и необходимостью серьезной переработки и дополнения текста статьи». Как следует из формулировки основания для ретракции статьи, авторы не сдались под напором критики и обещают нам продолжение. Раз так, то мы сочли необходимым вернуться к обсуждению той истории и узнать мнение некоторых участников тех событий и планы самих ученых-физиологов.

Редакция ничего не помнит

Для начала мы попытались получить мнение членов редколлегии журнала, опубликовавшего такую провокационную научную работу. Как там было у Стругацких: «Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки». В первую очередь мы попробовали уточнить, кто же рецензировал мате­риал, тем самым дав зеленый свет его размещению на страницах авторитетного издания. Однако никто из более двадцати ныне действующих членов редакционной коллеги не захотел открыто признать своего участия в той истории. Не исключено, что рецензента уже нет в живых, как нет в живых и редактора того номера, биолога Владимира Никитича Ярыгина. Зато жив его брат, биохимик Константин Никитич Ярыгин, также член редколлегии, которому не понравилось, что мы задаем такие вопросы, — едва получив наш запрос, он тут же поспешил доложить об этом издателю, но перепутал кнопки «ответить» и «переслать» и снова попал к нам. В результате сложилось впечатление, что главный тут — генеральный директор АНО «Издательство РАМН», однако сама Клавдия Васильевна Мовсесян отклонила все претензии к ее издательству. Воздав почести отечественным ученым, отметив их тонкую душевную организацию, ранимость и уязвимость, всячески посочувствовав господину Судакову, Клавдия Васильевна тем не менее полностью сняла с себя ответственность за произошедшее, сославшись на то, что она работает строго «по Положению» и не вникает в содержательную часть материалов, которые публикуются в ее журналах, поскольку это прерогатива редколлегии. Статья, безусловно, рецензировалась, но кто был рецензент, она не знает, а все протоколы заседаний уже уничтожены, единственное, что может сообщить: рецензент в те годы был один, а коллегия в тот раз собиралась повторно. А почему статья не была переведена на английский язык, журнал-то переводной, — так это сам автор не пожелал. Вот так и получается, что статья — была, скандал — был, но ни редакция, ни издатель не желают быть причастными к той истории.

Коллеги Сергея Судакова по журналу, согласившиеся ответить на наши вопросы, признают, что неудачная статья, безусловно, помешала Судакову стать академиком, она не должна была публиковаться, и это прямая ответственность редактора. Что же касается отсутствия статьи в переводной версии журнала, то членом редколлегии, докт. мед. наук, академиком РАН, профессором кафедры государственной политики (sic!) факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергеем Колесниковым было высказано предположение, что «зарубежные партнеры сочли пуб­ликацию статьи нецелесообразной из-за жестокости проведения эксперимента и нетривиальности выводов».

Судаков: «Вы все дураки!»

Разумеется, главные вопросы были к авторам эксперимента. Это, помимо самого директора НИИ нормальной физиологии Сергея Судакова, еще две сотрудницы его лаборатории — Галина Назарова и Елена Алексеева. Но, несмотря на научные степени, дамы не дают никаких комментариев по скандальной научной работе (вообще, если отвлечься от мертвых крыс, во всей этой истории наблюдается неприкрытый гендерный шовинизм — среди 28 членов редакции нет ни одной женщины!). Так что весь удар опять принял на себя сам Сергей Константинович. Во время разговора несостоявшийся академик постоянно употреб­лял слово «дураки», и не в том смысле, что кому-то не стоило публиковать непроверенные данные, а в смысле «кто вы такие, чтобы судить нас»: «Я уже общался с такими людьми, как вы, и дообщался до всяких неприятностей, поэтому больше не хочу. Давайте дождемся моей следующей публикации. Сейчас мы доделаем всё, и будете читать. Дуракам полработы не показывают, я в этом убедился уже давно, а вы все дураки! Вот и всё. Мы сейчас продолжаем работу, делаем новую статью. Вот она выйдет — будете читать. Но она будет не у нас уже опубликована».

Таким образом, наш собеседник подтвердил, что исследование продолжается и материалы будут скоро опубликованы, но в другом издании, и посоветовал самим следить по Web of Science (а как же заинтригованные читатели «Бюллетеня»?!). Также было очень интересно узнать, на какие исследования 1985 года ссылался автор в прошлых интервью, поясняя такой эзотерический вираж своих научных изысканий. Тут ученый отказался дать пояснения, сославшись на государственную тайну и третий уровень секретности в отношении тех материалов 35-летней давности: «Если вы хотите, обращайтесь сами в специальные архивы, если у вас есть допуск. А как я могу разглашать государственную тайну? — я подписку давал. Нам за это допуск третий тогда оформили всем. Мы получили авторское свидетельство тогда, там даже нет названия, есть только авторы. Да и вообще работа эта была совершенно другая». Ничего более добиться от агента Малдера не удалось.

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Расследование выполнено в рамках проекта «Диссернета», посвященного фальсификациям в медицинских науках.