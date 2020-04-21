ТрВ № 8 (302) за 2020 г.: Пришелец в короне

21.04.2020 / № 302 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив / 171 просм., 171 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 302 от 21 апреля 2020 года в PDF

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Анонс номера

Внутриклеточный театр боевых действий
Вирусологи Сергей НетёсовЮрий Гольцев и Маргарита Романенко рассказывают о борьбе с коронавирусом — стр. 2–3, 5

«Предложение руки и сердца на новых основаниях»
Комментарий Александра Аузана о политике и экономике во время пандемии — стр. 4

Zoom-вечеринка во время чумы
Евгения Литвин перечитывает «Декамерон» под новым углом зрения — стр. 5

Век фотоники
Интервью с Франко Купперсом, директором Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха — стр. 6–7

Царство тьмы за орбитой Нептуна
Очерк Дмитрия Вибе об изучении пояса Койпера — стр. 8–9

Математика за Северным полярным кругом
Интервью с Борисом Кругликовым, профессором Арктического университета Норвегии, — стр. 11

Фальшивые швы
Воспоминания физика Евгения Александрова о предпосылках катастрофы в Чернобыле — стр. 12

Жужжим, сестрица, жужжим…
Павел Квартальнов и Никита Вихрев о новых популярных книгах по энтомологии — стр. 14–15

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