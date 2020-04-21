ТрВ № 8 (302) за 2020 г.: Пришелец в короне

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 302 от 21 апреля 2020 года в PDF

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Анонс номера

Внутриклеточный театр боевых действий

Вирусологи Сергей Нетёсов, Юрий Гольцев и Маргарита Романенко рассказывают о борьбе с коронавирусом — стр. 2–3, 5

«Предложение руки и сердца на новых основаниях»

Комментарий Александра Аузана о политике и экономике во время пандемии — стр. 4

Zoom-вечеринка во время чумы

Евгения Литвин перечитывает «Декамерон» под новым углом зрения — стр. 5

Век фотоники

Интервью с Франко Купперсом, директором Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха — стр. 6–7

Царство тьмы за орбитой Нептуна

Очерк Дмитрия Вибе об изучении пояса Койпера — стр. 8–9

Математика за Северным полярным кругом

Интервью с Борисом Кругликовым, профессором Арктического университета Норвегии, — стр. 11

Фальшивые швы

Воспоминания физика Евгения Александрова о предпосылках катастрофы в Чернобыле — стр. 12

Жужжим, сестрица, жужжим…

Павел Квартальнов и Никита Вихрев о новых популярных книгах по энтомологии — стр. 14–15

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