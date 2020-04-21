ТрВ № 8 (302) за 2020 г.: Пришелец в короне

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 302 от 21 апреля 2020 года в PDF
Анонс номера
Внутриклеточный театр боевых действий
Вирусологи Сергей Нетёсов, Юрий Гольцев и Маргарита Романенко рассказывают о борьбе с коронавирусом — стр. 2–3, 5
«Предложение руки и сердца на новых основаниях»
Комментарий Александра Аузана о политике и экономике во время пандемии — стр. 4
Zoom-вечеринка во время чумы
Евгения Литвин перечитывает «Декамерон» под новым углом зрения — стр. 5
Век фотоники
Интервью с Франко Купперсом, директором Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха — стр. 6–7
Царство тьмы за орбитой Нептуна
Очерк Дмитрия Вибе об изучении пояса Койпера — стр. 8–9
Математика за Северным полярным кругом
Интервью с Борисом Кругликовым, профессором Арктического университета Норвегии, — стр. 11
Фальшивые швы
Воспоминания физика Евгения Александрова о предпосылках катастрофы в Чернобыле — стр. 12
Жужжим, сестрица, жужжим…
Павел Квартальнов и Никита Вихрев о новых популярных книгах по энтомологии — стр. 14–15