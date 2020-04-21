Декамерон‑2020, или Zoom-вечеринка во время чумы

Боккаччо revisited

Необычные социальные условия во время пандемии COVID-19 побуждают искать новые способы интеллектуального общения. И у нас есть хрестоматийный пример подобного поиска — это «Декамерон» Боккаччо. Как многие помнят, события «Декамерона» происходят во время чумы 1348 года. Чтобы ненадолго отвлечься от печальных мыслей, семь девушек и трое юношей уходят из Флоренции, охваченной эпидемией, собираются вместе в загородном имении и в течение десяти дней рассказывают друг другу истории (действие книги длится две недели, однако сюда включаются дни перемещений и перерыв на выходные).

«Декамерон» имеет славу коллекции непристойных историй. При этом фривольные подробности встречаются далеко не во всех текстах, сюжеты которых зависят от выбранной рассказчиками темы дня. Так, например, день четвертый посвящен историям трагической любви; в шестой день рассказывается «о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то, либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды», а в десятый — «о тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви либо в иных»1. Выбирает тему и следит за ее соблюдением «король» или «королева» данного дня — ими по очереди назначаются каждый из десяти членов группы: Пампинея, Фьяметта, Филомена, Эмилия, Лауретта, Неифила, Элисса, Панфило, Филострато, Дионео.

Из предисловия становится ясно, что рассказчики очень серьезно относятся к изобретению новых социальных норм и правил этикета: они обсуждают, куда, с кем и как надолго им следует уехать (а точнее, уйти пешком) из Флоренции, распределяют обязанности слуг и устанавливают четкий режим дня, за которым наблюдают поочередно. Причиной этого является разрушение старой системы правил, основы которой раньше диктовала семья, теперь отсутствующая: «Каждая из нас знает, что большая часть ее ближних умерли, другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они» [1].

Поскольку инициатива собрания принадлежит женской части компании, это заставляет продумать еще и состав участников: совсем без мужчин в загородном доме находиться страшно, а с чужими людьми — неприлично, поэтому семь девушек, встретившись в храме, решают позвать с собой троих знакомых юношей, поскольку «все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые, случайно, нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей».

Герои «Декамерона» ищут благопристойных развлечений, поэтому, хотя порой рассказы, как кажется современному читателю, и содержат ту или иную фривольность, «ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин2 они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому», они обеспокоены соблюдением приличий и своей будущей репутацией.

Темы рассказов сбалансированы: если в начале книги преобладают новеллы с сатирическими сюжетами (например, первая новелла первого дня рассказывает о негодяе и мошеннике Чаппеллетто, который на смертном одре перехитрил священников и добился, чтобы после смерти его признали святым), то в последний день говорится о великодушных поступках. Новеллы о трагической любви (день IV) компенсируются новеллами о любви со счастливым концом (день V); а рассказы про обманутых мужей (день VII) — рассказами о взаимных насмешках (день VIII). При этом, как в архитектуре античного храма, гармония не означает строгую симметрию: например, один из рассказчиков, Дионео, испрашивает для себя привилегию не подчиняться теме дня и всегда рассказывает что-либо по своему усмотрению [2].

Сбалансирован и распорядок жизни героев «Декамерона»: послеобеденный сон, прогулки в саду, рассказы, песни и танцы. Мало кто помнит, что «Декамерон» состоит не только из ста новелл, но и из десяти канцон, которые поются в конце каждого дня рассказов: считалось, что песни и танцы, как и приятные рассказы, прогоняют меланхолию и печальные мысли и тем самым способствуют укреплению душевного и физического здоровья [3]. Того же я желаю и всем читателям «ТрВ-Наука»!

Предлагаю всем желающим присоединиться к чтениям «Декамерона», проходящим прямо сейчас:

«Декамерон ТТ»: актеры пермского «Теат­ра-театра» читают текст в формате онлайн-трансляции [4];

#ЧитаемДекамерон: акция, в которой принимают участие различные актеры театра и кино. Можно прислать и вашу версию прочитанной вслух новеллы [5];

«Декамерон 2020»: группа филологов-итальянистов и присоединившихся к ним (автор статьи благодарит ее участников за совместные размышления о тексте Боккаччо и о нашей жизни) каждое воскресенье обсуждает новеллы одного дня [6].

Гуманитарии выходят в Сеть

В целом можно отметить, что всемирный карантин сильно повлиял на жизнь научных сотрудников и преподавателей высшей школы. В конце марта мы огорченно наблюдали за тем, как переносились конференции, срывались экспедиции, отменялись лекции и семинары, заседания и совещания. Преподавателям пришлось в экстренном режиме осваивать методы онлайн-обучения, а родителям, работающим из дома, — еще и методы отвлечения детей, запертых в четырех стенах в режиме 24/7.

Но потом вдруг стали появляться и плюсы всеобщего перехода в онлайн.

Во-первых, даже те из нас, кто раньше не проводил занятия удаленно, овладели навыками онлайн-преподавания — успех, которого при обычных условиях не добился бы ни один курс повышения квалификации. Просыпаться теперь можно чуть позже, а посещаемость студентов скорее улучшилась. Я веду занятия по итальянскому языку. Разговорные темы вроде «мебель» или «еда» можно теперь иллюстрировать инвентарем из собственной квартиры.

Во-вторых, перевод в онлайн-режим спецсеминаров и дискуссий, а также возможность почти без дополнительных усилий сохранять записи выступлений позволили охватить более широкий круг заинтересованных участников по сравнению с обычным форматом. Для камерных мероприятий на узкоспециальные темы такая возможность подключить коллег из других городов оказалась очень удобной.

Я, например, была рада возможности участвовать в семинаре «Антропология города и городской фольклор» Европейского университета в Санкт-Петербурге, рассылку которого читаю с большим интересом уже несколько лет. Ксения Романенко, у которой в Институте образования НИУ ВШЭ недавно прошла онлайн-предзащита кандидатской диссертации (об изменении опыта студентов при слияниях университетов), рассказывала, что слушатели были очень заинтересованы, а вопросов по существу задавали не меньше, а даже больше, чем на «классических» заседаниях. Как пишут коллеги из ИЭА РАН, онлайн-формат оказался настолько удобнее офлайна, что они, пожалуй, будут проводить семинары именно так и после карантина.

В-третьих, можно засвидетельствовать рост своеобразных grassroots activities запертых дома ученых. Только за последнюю неделю я поучаствовала в двух конференциях, носивших неформальный характер. Двухдневный благотворительный марафон лекций об итальянской культуре под руководством Екатерины Крамковой, автора проекта NonSoloItaliano, посетили двадцать три лингвиста, литературоведа, историка и преподавателя языка [7]. А моя подруга Рива Евстифеева, постдок университета Сорбонны, в честь собственного дня рождения организовала zoom-конференцию молодых ученых, посвященную Digital Humanities. География ее участников включала Европу и обе Америки, а доклады проходили на трех языках. Множество такого рода неформальных дискуссий и семинаров проведено в последнее время, и число их постоянно пополняется.

Евгения Литвин,

старший преподаватель ИОН РАНХиГС

Biaggio S. Dialogo tra uomini e donne nel Decameron del Boccaccio, in S. Brunetti, J. Klingebeil Schieke, C. M. Pedron, M. C. Piotrowski, A. Ruggieri, R. Schreiber (Hrsg.), Versprachlichung von Welt. Il mondo in parole. Festschrift zum 60. Geburtstag von Maria Lieber, Tübingen, Stauffenburg, 2016. P. 299–320. Grimaldi E. Il privilegio di Dioneo: l’eccezione e la regola nel sistema Decameron. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1987. Millicent M. Cross-Fertilizations: Folklore and Literature in Decameron 4,5 // Italica. Vol. 66. No. 4 (Winter, 1989). P. 383–398. godliteratury.ru/events/v-permi-nachali-marafon-chteniya-dekameron stayhome.moscow/decameron facebook.com/groups/548073052510945/ nonsoloitaliano.tilda.ws/conferenza Андреев М. Л. Два русских «Декамерона» // Шаги / Steps. Т. 5. № 3. 2019. C. 38–50.

1 Здесь и далее цитаты даны по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. Перевод А. Н. Веселовского. — М.: ГИХЛ, 1955 (воспроизведение текста в новой орфографии по изданию 1896 года). О том, как складывалась судьба переводов Боккаччо на русский язык, см. [8].

2 То есть в силу отмены «обычных» правил поведения во время чумы и стремления части жителей Флоренции к удовольствиям любой ценой. — Е. Л.

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