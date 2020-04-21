Информация не должна знать границ

Маргарита Романенко, научный сотрудник лаборатории генной и вирусной терапии НГУ, канд. биол. наук, создатель Telegram-канала Coronavirus in Siberia:

Будучи вирусологом, я очень внимательно слежу за новостями о SARS-CoV-2. Надо сказать, что есть вещи, которые меня приятно удивили во время пандемии. Прежде всего — консолидация и солидарность специалистов по всему миру. Данные максимально открыты, ученые из разных уголков мира консультируются друг с другом, обмениваются информацией, делятся идеями. Но если на международном уровне подход к обмену данными не может не радовать, то в России мы видим прямо противоположный подход.

Мне часто приходится слышать, что наши тест-системы очень слабые, они не выявляют высокий процент заболевших. Я знаю, что это не так, потому что общаюсь с друзьями, которые работают в «Векторе». Но почему Роспотребнадзору нельзя официально выложить информацию о принципе работе тест-систем, о чувствительности наших тестов? Почему я, будучи ученым, должна узнавать информацию от «своих»? Такая закрытость порождает огромное количество конспирологических теорий: якобы коронавирус совершенно неопасен, он лишь масштабная афера каких-то компаний, якобы вирус был создан в секретной китайской (американской, европейской) лаборатории и т. д. Спасибо Михаилу Гельфанду, Александру Панчину и многим другим, которые тратят время и силы на развенчивание этих теорий. Но, на мой взгляд, в первую очередь этим должна заниматься пресс-служба Роспотребназдора. Информация должна поступать из официальных источников. Ореол таинственности в данном случае идет во вред. Достоверная, понятно изложенная информация о вирусе поможет остановить его распространение лучше многих других мер. Сотрудники известных лабораторий во всем мире не только активно общаются с журналистами, но и устраивают экскурсии для всех желающих (не в период карантина, конечно). У нас же связаться с «Вектором» журналисту практически нереально.

Я много общаюсь с коллегами из Университета Миннесоты. Я знаю, что там буквально все силы брошены на исследование SARS-CoV-2. Собственно, все ученые университета сейчас или работают над ним, или не работают вообще — сидят дома на карантине. У нас ситуация другая.

В то же время меня очень порадовала оперативность реакции со стороны власти. В Новосибирске было всего два случая заражения коронавирусом, когда ввели режим самоизоляции. С точки зрения эпидемиолога, это обоснованное решение. И положительные результаты, на мой взгляд, видны. Но, конечно, мы живем не в идеальном мире. Надо учитывать и другие аспекты проблемы. Хотелось бы увидеть прогнозы экономистов, социологов, результаты математического моделирования на основе данных других стран. Хотелось бы комплексных исследований-прогнозов. Вполне возможно, что такие исследования есть и представители власти советуются со всеми специалистами. Но они недоступны.

Наряду с вакциной (о которой много говорят) очень важно разработать тест-системы, которые выявляют антитела к новому коронавирусу (то есть научиться определять уже переболевших). И что не менее важно, необходимо понимать, какого количества антител достаточно, чтобы человек не заразился повторно. 9 апреля появилась новость о немецком исследовании ученых из Университета Бонна: в Германии, в коммуне Гангельт (земля Северный Рейн — Вестфалия), обнаружились антитела к коронавирусу у 14% исследуемых. Новость вызвала новую волну рассуждений о том, что карантин лишен смысла, мы давно все переболели. Но, во-первых, выборка была не очень большой — всего 500 человек. Во-вторых, мы не знаем, какую именно тест-систему использовали немецкие коллеги: реагирует она на любые коронавирусы или только на SARS-CoV-2. В-третьих, возможно, комментаторы правы: вирусная пневмония этой зимой — результат «работы» SARS-CoV-2 (хотя мне это кажется маловероятным). Мы этого просто не знаем. Более того, мы даже не знаем, на какой срок вырабатывается иммунитет, какого количества антител для этого достаточно. Ну и, наконец, это исследование проводилось в немецком городке, а не в российском. У нас эти данные могут быть кардинально другими.

Сегодня сразу несколько организаций работают над тест-системами, выявляющими антитела. В частности, ее разрабатывает «Вектор». Но их тест-система, как мне кажется, вряд ли будет массовой. Опять же, какие-то подробности я знаю только от знакомых. Вроде бы над такими тест-системами работают и другие организации, например «Вектор-бест». В новостях сообщается также и о разработке системы ФМБА.

Подытоживая сказанное: хотелось бы больше открытой информации! Хотелось бы круглых столов с участием разных специалистов. Хотелось бы увидеть прогнозы математиков и экономистов с участием вирусологов и эпидемиологов: как будут развиваться события при том или ином варианте принятия решений.

Беседовала Юлия Черная

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