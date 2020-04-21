Тропики за окном

Когда все невольно сидят по домам, самое время отворить хотя бы форточку в тропики, вы так не считаете? Теперь это можно сделать, не только не вставая с дивана, но даже не включая телевизор. Недавно издательство «Лаборатория знаний» опубликовало две книги Иры Семенюк, входящие в трилогию «В джунглях не только тигры». Хочется надеяться, что заключительную часть удастся опубликовать также в этом году.

Натуралист и художник

Прежде чем хвалить книги, нужно рассказать про автора. Мне нередко везет в жизни, но в случае с Иркой это какое-то чертовское везение, поскольку мне удалось не только наблюдать за первым знакомством этой девушки с тропическим лесом, но и самому кое-что ей в лесу показать. Ира — биолог. В тропики она попала еще во время обучения на кафедре зоологии беспозвоночных Московского университета — собирала материал для диплома. К тому времени подходил к концу второй (и пока последний) сезон моей длительной работы в национальном парке Каттиен на юге Вьетнама.

Весна там бывает сухая; бывает влажная, но душная предгрозовой духотой; однако в начале лета влажный сезон окончательно вступает в свои права: на деревьях распускаются листья, птицы заняты гнездовыми хлопотами, а весь лес, и в особенности подстилка — тот листовой опад, что лежал на земле уже несколько месяцев, — наполняется жизнью. Тараканы, термиты, муравьи, сколопендры, ящерицы, лягушки, нежные планарии и хищные перипатусы… Кого только нет в опаде, пока термиты и грибы не разрушили его за считаные недели.

Иру интересовали многоножки — их участие в экономике тропического леса, в бешеном круговороте веществ и энергии этого сообщества. Впрочем, я оговорился: Иру интересовало всё, от термитов до крокодилов и обезьян, и хотя в тропики она попала первый раз, Ира была похожа на Маугли, вернувшегося наконец в родную стихию. Это было настолько очевидно, что я собрал все написанные к тому времени свои стихи про тропики и подарил их Ире с посвящением: «Девушке, которая сам тропический лес смогла принять в подарок». Действительно, несколько лет спустя на материале, собранном во Вьетнаме, Ира защитила кандидатскую диссертацию1 и теперь живет и работает в тропическом лесу практически безвылазно — в основном в Каттиене, но принимает участие в экспедициях в другие районы страны.

Ира не только увлеченный натуралист, но еще и талантливый художник, создающий произведения в разных стилях, и книги серии «В джунглях не только тигры» составлены так, что показывают разные (хотя далеко не все) грани творчества автора. В первую очередь это, конечно, рисунки «жучков-паучков». Ира — мастер научной иллюстрации, в этом можно убедиться по ее публикациям в академических изданиях, но рисунки насекомых и прочей ползучей живности, вошедшие в научно-популярную трилогию, — это не буквальные копии представителей членистоногих. Здесь на первое место поставлена не точность деталей, а художественная выразительность, хотя Ира как специалист знает, в чем можно допустить некоторую вольность изображения, передавая впечатление от животного, а не только его анатомические подробности, а в чем — нет, иначе рисунок перестанет соответствовать подписи.

Персонажи: ползающие и летающие

В первой книге рассказано о насекомых пяти отрядов — о кузнечиках, стрекозах, привиденьевых (палочниках), бабочках и мотыльках, осах и пчелах и, наконец, о мухах. Во второй книге показаны различные жуки, а также пауки, скорпионы и их родственники, многоножки и пресноводные крабы, свободно гуляющие по лесу. В третьей книге речь снова должна пойти о насекомых — цикадах, тараканах, богомолах, клопах и прочих.

Надо сказать, что третью книгу я жду с особым нетерпением, поскольку именно цикадами, тараканами и клопами поражает тропический лес. Цикады орут так, что невольно пригибаешься к земле; тараканы столь крупны и выразительны, что их хочется коллекционировать как самоцветы, а порою — покорно уступить дорогу; а клопы всё время обманывают, то имитируя пчел, то скрываясь под накидкой из мусора…

Но посмотрим пока на тех животных, кому уже повезло оказаться на страницах изданных книг. Среди них немало знакомых — кого я сам с удивлением рассматривал в лесу, пытался фотографировать, но так и не удосужился определить. В книгах Иры каждой живой зверушке соответствует этикетка, как в музейной витрине: латинское название, русское название, название семейства, краткие сведения об образе жизни. Хотя для этого отведены всего несколько строчек, Ира выбирает самое главное, что известно про ее героев, а более подробную информацию часто нельзя найти и в специальной литературе.

Пока речь идет о «квартирах», занимаемых насекомыми в тропическом лесу, я удовлетворенно киваю, вспоминая, где и когда встречался с ними, но когда Ира переходит к описанию питания, поведения, развития этих животных, я из эксперта по тропикам превращаюсь в робкого студента: нужно быть специалистом, чтобы знать эти тонкости, а я всё-таки изучал в тропиках птиц, а не «букашек». В книге есть и сведения, которые в научных трудах найти не удастся. Например, каково отдирать жука, отчаянно вцепившегося коготками в твою кожу; каких кузнечиков (немногих) можно, напротив, спокойно держать в руках и как готовить вкусный суп из пресноводных крабов.

По тщательно подобранной коллекции насекомых проводит экскурсию Ктор — alter ego автора, девушка с восхищенными глазами, персонаж увлекательной манги о её приключениях в тропиках, перешедший в книгу Иры с ее страниц в социальных сетях. Ктор знакомит не только с причудливыми «букашками», но и с культурой вьетнамцев, с особенностями работы в тропиках, порою непростыми — например, когда приходится исследовать лес в сезон штормов и дождей.

Ботанические зарисовки и пейзажи

Внимательно перелистывая книги, замечаешь, что они не только про жучков-паучков. На разворотах много растений, и все они не только красивы, не только узнаваемы, но также тщательно этикетированы. Изображение растений — особое искусство, и не все рисующие зоологи решаются выписывать цветы и листья. Тут я готов сознаться в ереси: хотя ­рисунки членистоногих точны и информативны, хотя книгами Иры можно пользоваться как путеводителем по насекомым тропиков Юго-Восточной Азии, ее рисунки растений имеют для меня бо́льшую ценность. Тут Ира заходит на чужую территорию. Интересно, когда растения начинает рисовать зоолог. Сразу видна разница приемов: и ветви, и соцветия, и плоды схвачены бегло, художник в напряжении — он по привычке ждет, что объект убежит от него. Но отработанные на зоологических объектах точность глаза и руки проявляют себя и тут. Эта беглость и точность уникальны: художники без биологического образования нередко пренебрегают видовыми признаками растений, если и не искажая, то не стараясь передать их, а ботаники обычно скрупулезно выписывают детали, так что те заслоняют общее впечатление. Как ни странно прозвучит совет, я рекомендую книги Иры тем, кто занимается ботанической иллюстрацией, — не как образец для подражания, но чтобы они знали: так тоже можно. Кстати, Ира редко показывает свои ботанические иллюстрации, встреча с ними в книге для меня стала неожиданным открытием.

Наконец, есть еще один пласт в книгах Иры — нарисованные акварелью пейзажи. Если вы попытаетесь найти удачные пейзажи тропической природы, у вас это вряд ли получится. Мне, во всяком случае, не удавалось. У других художников, самых известных, это будут или отдельные цветные пятна, приближающиеся к абстракции, или картины, перегруженные деталями, или попытки взглянуть на тропики сквозь призму этнического искусства, или невольное замазывание холста зеленым цветом разных оттенков. Можно напустить туман, оттеняющий горы и отдельные стволы деревьев, можно разбить монотонный лес развалинами буддистских храмов или бамбуковыми хижинами… Но просто взять и нарисовать (или сфотографировать) тропики редко у кого получается. А Ире удалось. И нежное весеннее многоцветье молодой листвы, и сепию затяжных дождей, и лес в мгновенном свете молнии, и затишье, и шквал, рвущий широкие листья банана, и танцующий свет, проходящий под густой полог сквозь разрывы в плотной листве… Всё это удалось передать точнее, чем самая изощренная камера, но в полном соответствии впечатлениям тех, кому повезло побывать в тропиках.

* * *

Не знаю, когда вернусь во Вьетнам, но рисунки Иры возвращают меня в знакомый лес, населенный гиббонами и птицами-носорогами. Если и в самом деле Ира приняла тропики как подарок, то теперь она отдает его более чем щедро.

Павел Квартальнов, канд. биол. наук

Иллюстрации Иры Семенюк публикуются с разрешения автора

1 «Трофическая и топическая специализация диплопод (Diplopoda, Myriapoda) как механизм поддержания видового разнообразия таксоцена». — Ред.

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