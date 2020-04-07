ТрВ № 7 (301) за 2020 г.: Наука на карантине?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 301 от 7 апреля 2020 года в PDF
Анонс номера
Ученые в самоизоляции
Михаил Данилов, Андрей Калиничев, Юрий Ковалев, Александра Калашникова, Алексей Иванов, Антон Зорич, Евгений Кунин, Елизавета Бонч-Осмоловская, Александр Кабанов и Ольга Соломина о том, как наука переходит в онлайн — стр. 1, 3, 8, 15
«Осталось сделать контрольный выстрел»?
Физики о ситуации вокруг ИТЭФ — стр. 2–3
Мастерская будущего
Интервью Нодара Лахути с Алексеем Денисовым о комплексе центров коллективного пользования — стр. 4–5
Охотники на спецфункции
Алексей Огнёв о математическом форуме в центре «Сириус» — стр. 6–7
В канун 12 апреля
Александр Хохлов и Лев Зелёный о будущем космонавтики — стр. 8–9
Им не было равных
Светлой памяти Олега Верходанова и Филипа Андерсона — стр. 10, 12
Машина времени
Андрей Плахов, Дмитрий Веденяпин, Сергей Лёзов, Леонид Перлов, Елена Клещенко и Людмила Улицкая о науке, кино, поэзии и книгах будущего — стр. 11–12, 14, 16
Книжная полка
Виктор Тумаркин о новой книге Юрия Дмитриева и Анатолия Разумова о трагедии Сандармоха — стр. 13
Живой язык
Ирина Фуфаева о карантине морском, сухопутном и любовном — стр. 15