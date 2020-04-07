ТрВ № 7 (301) за 2020 г.: Наука на карантине?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 301 от 7 апреля 2020 года в PDF

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Анонс номера

Ученые в самоизоляции

Михаил Данилов, Андрей Калиничев, Юрий Ковалев, Александра Калашникова, Алексей Иванов, Антон Зорич, Евгений Кунин, Елизавета Бонч-Осмоловская, Александр Кабанов и Ольга Соломина о том, как наука переходит в онлайн — стр. 1, 3, 8, 15

«Осталось сделать контрольный выстрел»?

Физики о ситуации вокруг ИТЭФ — стр. 2–3

Мастерская будущего

Интервью Нодара Лахути с Алексеем Денисовым о комплексе центров коллективного пользования — стр. 4–5

Охотники на спецфункции

Алексей Огнёв о математическом форуме в центре «Сириус» — стр. 6–7

В канун 12 апреля

Александр Хохлов и Лев Зелёный о будущем космонавтики — стр. 8–9

Им не было равных

Светлой памяти Олега Верходанова и Филипа Андерсона — стр. 10, 12

Машина времени

Андрей Плахов, Дмитрий Веденяпин, Сергей Лёзов, Леонид Перлов, Елена Клещенко и Людмила Улицкая о науке, кино, поэзии и книгах будущего — стр. 11–12, 14, 16

Книжная полка

Виктор Тумаркин о новой книге Юрия Дмитриева и Анатолия Разумова о трагедии Сандармоха — стр. 13

Живой язык

Ирина Фуфаева о карантине морском, сухопутном и любовном — стр. 15

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