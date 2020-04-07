Наталия Демина, 2 апреля 2020 года:

— Олег, привет, подскажи, как изменилась ваша работа из-за необходимости самоизолироваться? Удается ли продолжать научные исследования или всё застопорилось? Не напишешь небольшой ответ для ТрВ-Наука? Хотим сделать небольшую подборку. Заранее спасибо!

Олег Верходанов, вед. науч. сотр. Специальной астрофизической обсерватории РАН (Нижний Архыз):

— Наташа, привет! Напишу. Насколько срочно? Я хотел закончить тут одну экспертизу за три дня.

— Хорошо бы до воскресенья, и можно сов­сем немного, два-три абзаца. (…)

— Ok. Уложусь))

5 апреля 2020 года, 16:26:

Что такое изоляция в САО? В некотором смысле обсерватория, которая находится в горах Карачаево-Черкесии в поселке с ~500 жителями, всегда находится в изоляции: до районного центра — станицы Зеленчукской — 20 км, до республиканского центра — Черкесска — 90 км. Особенность нынешней ситуации: всех просят оставаться дома и по возможности реже выходить на улицу.

Плановые наблюдения на телескопах идут в соответствии с расписанием (см. расписание и приказы по обсерватории на домашней странице САО). Сотрудники, обес­печивающие жизнедеятельной института, в соответствии с приказом продолжают ходить на работу. Остальные работают дома — есть такая удобная опция в вынесенном научном поселке.

Интернет есть. Доступ к базам данных и наблюдениям есть. Так что для многих из нас жизнь почти не изменилась. На 5 апреля в КЧР (согласно официальной статистике) ноль зараженных. Республика закрыта на въезд и выезд, кроме доставки продуктов и необходимых товаров.

Количество туристов резко сократилось на радость интровертам. Так как поездки все отменены, можно заниматься планами и долгами по статьям, что, в общем, неплохо. Из необычных явлений: подскочило количество электронных писем и сообщений в соцсетях с просьбами прокомментировать то или иное астрономическое событие.

Жизнь продолжается. Главное — не болейте!

Это был последний комментарий

Олега Верходанова для нашей газеты

и, наверное, последний в его жизни…

Памяти Олега Васильевича Верходанова

(17.03.1965–05.04.2020)

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук с прискорбием сообщает: 5 апреля 2020 года скоропостижно на 56-м году жизни от сердечного приступа оборвалась жизнь известного радиоастронома, докт. физ.-мат. наук Олега Васильевича Верходанова.

Олег Верходанов работал в обсерватории более 30 лет и занимал активную жизненную позицию. Это был блестящий ученый и популяризатор науки — систематически читал лекции студентам и школьникам, организовывал школы и конференции, успешно готовил аспирантов и выводил их в самостоятельную научную жизнь. Олег был одним из основных организаторов астрофизических школ на базе САО РАН и в 2016–2019 годах — астрофизической школы «Траектория».

За время работы в обсерватории им было опубликовано более 200 научных работ по актуальным направлениям наблюдательной радиоастрономии и космологии. Автор и научный редактор нескольких книг, научных и научно-популярных статей в области исследования радиогалатик, реликтового излучения и радиоастрономии. В последние годы Олег Верходанов проводил более 50 публичных лекций и выступлений по актуальным темам современной астрономии ежегодно.

Его вклад в радиоастрономические исследования неоценим. Наблюдатель, теоретик, математик, программист и педагог. Им было создано несколько уникальных программных пакетов для работы с радиоастрономическими данными, которые эффективно используются астрономами-наблюдателями и теоретиками. При его непосредственном участии создана и развивается система поддержки астрофизических каталогов CATS, которая активно используется мировым научным астрономическим сообществом.

Олег Васильевич в 2008–2009 годах стал лауреатом программы «Выдающиеся ученые. Кандидаты и доктора наук РАН» Фонда поддержки отечественной науки, в 2010–2012 годах — лауреатом Фонда Дмитрия Зимина «Династия» по программе поддержки молодых физиков — докторов наук. В 2016 году Олег Васильевич стал победителем конкурса «Лучшие обзоры УФН 2016» с обзором «Космологические результаты космической миссии “Планк”. Сравнение с данными экспериментов WMAP и BICEP2».

Его уход — большая потеря для родных и близких, друзей и коллег, учеников и слушателей. Однажды Олег сказал: «Все люди в детстве смотрят на звездное небо и восхищаются, но не все остаются. Я остался…» И это действительно так — он остался, и останется светлая память о нем в наших сердцах навсегда.

Коллектив САО РАН

«Рядом с ним хотелось улыбаться»

Мы публикуем первые отклики, пришедшие в редакцию после горького известия о смерти Олега Верходанова.

Юрий Ковалев, астрофизик, член-корр. РАН, завлаб в ФИАН и МФТИ:

Познакомился я с Олегом году в 1984-м. Он стоял у подоконника гостиницы РАТАНа (РАТАН-600 — радиоастрономический телескоп РАН в Карачаево-Черкесии. — Ред.) и спорил с моим папой о том, какой язык программирования лучше, C или Fortran. Жуткий трудоголик, качество работы которого полноценно осознаешь спустя годы. Его давние программы, помогающие с наблюдениями на РАТАНе, до сих пор успешно работают у меня на компьютере.

Без рожденной Олегом с коллегами базы данных CATS просто не могу представить наших исследований активных галактикам в последние лет двадцать. У многих стоит на полке книга Олега, написанная в соавторстве с Ю. Н. Парийским «Радиогалактики и космология». Пытливый ум позволял ему получать большое удовольствие от копания в данных WMAP, а нам — от его рассказов о негауссовости карт реликта. И всем извес­тен его талант —говорить простыми словами об очень сложном, восхищаясь красотой науки [1].

У меня в офисе глядят на Москву из окна два странных и сильных растения — мои самые любимые. Оба выросли из небольших кусочков, бережно переданных Олегом. А сов­сем недавно мы вместе с ним глядели на уже выросших участников первой школы по астрофизике фонда «Траектория». Такие же сильные, крепко стоящие на ногах благодаря его энергии и любви. Олег нес свет, оптимизм и силу. Олег — один из тех редких людей, рядом с которыми хотелось улыбаться. Без причины. Просто так.

Борис Штерн, астрофизик, вед. науч. сотр. ИЯИ РАН, главред ТрВ-Наука:

Каждую весну я с нетерпением ждал в гости Олега Верходанова. Он приезжал либо на конференцию, либо оппонировать на защите какой-нибудь диссертации (в этом качестве он был нарасхват), заодно выступал с популярными лекциями. Рассказывал про то, что происходит в космологии, про жизнь — мы с женой каждый раз ждали его приезда как праздника. Он из тех единомышленников, которых понимаешь с полуслова, с которыми возникает ощущение, что мир на месте и не всё в нем напрасно.

Олег — один из непосредственных участников решающего штурма в современной космологии — обработки и осмысления данных космических микроволновых телескопов WMAP и «Планк». Основная часть его докторской посвящена данным WMAP по реликтовому излучению. Он был великолепным рассказчиком и экспертом во всем, что касается современной наблюдательной космологии. Если есть вопросы про расхождение между значениями постоянной Хаббла — это к нему [2]. Если жаждешь квалифицированного комментария по поводу сомнительных сенсаций — «ниспровержения» темной энергии, обнаружения кривизны Вселенной — это тоже к нему [3], и вообще, за трезвым экспертным взглядом на космологию — к нему.

Этой весной я его не ждал из-за эпидемии, надеялся увидеть летом. За несколько часов до смерти он прислал в ТрВ ответ на вопрос о времяпровождении в «самоизоляции», написал, что немного приболел…

Вечером 5 апреля вся моя фейсбучная лента была в откликах об Олеге. Я и не подозревал, что столько людей знали его по лекциям или лично и очень любили — за ясность, за необыкновенное обаяние, за дружелюбие и отзывчивость. Замечательно, что такие люди появляются на свете, жаль, что иногда уходят слишком рано.

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