Когда каждый день — праздник

Впервые за последние четыре с половиной года я живу нормальной жизнью. Встаю, когда получится, занимаюсь йогой, потом завтракаю не спеша и сажусь за работу. И всё такое вкусное! Можно статьи почитать чужие, можно свои новые пописать, посчитать что-нибудь, какой-нибудь график нарисовать и посмотреть на него задумчиво, уничтожить, новый нарисовать и опять посмотреть, разобрать завалы, просто подумать. Я практически забыла, что пока еще работала «ученым», а не директором, я ведь так и жила: каждый день — праздник.

Интересно, что ощущение от того, что что-то неправильно в директорской жизни, возникло именно в этой самой «самоизоляции». Пытаюсь понять, что не так. Первое. Директор, в отличие от научного сотрудника, просыпается всегда с тревогой и тяжелым сердцем и первым делом открывает почту. Там практически каждый день вести из министерства, или из академии, или из других достойных организаций. Срочно! Вчера! Отчет, доклад, план, экспертиза и пр.

Дальше поиск несчастного — кого нагрузить. Чувство вины — отрываем от дел занятых, умных, работящих. Других не отрываем, потому что бесполезно: быстро и качественно сделают только именно эти, занятые, умные, работящие. Вторая группа неприятностей — заседания. Час туда, час обратно и два часа «там». Это как минимум. Особенно тяжелы мне юбилеи разных учреждений и малознакомых (наверняка достойных!) людей: они обычно длинные и компьютер открыть неудобно.

Третье — неспособность относиться к циркулярам философски. Вот, например, за последние две «коронавирусных» недели прислали: инструкцию по приему иностранцев (вопрос, где их в этих условиях взять, никто не задает), письмо о том, что, если у вас кто-то из сотрудников преследуется по закону, об этом надо сообщить в течение 24 часов в министерство, а также о том, что директорам временно перестают согласовывать зарубежные командировки, только если уж очень надо.

Скажите, это всё нам сейчас зачем? Название каждого документа — не менее четырех строчек. Чтобы понять, о чем речь, мне всегда надо прочитать это название несколько раз, да и то иногда не помогает — обращаюсь за разъяснением к опытному заму. С ним же обычно советуюсь: чем нам «это» грозит. В конце этих писем всегда одно и то же: «Данное письмо сгенерировано (именно так и написано) автоматически. Ответ на него не требуется». Для меня это парадокс. Зачем же тогда писать, если ответа не требуется…

Четвертое. Несмотря на обилие инструкций — множество неопределенностей. Госзадание: давать ссылку в конце статьи или не давать? Как достичь показателя в столько-то баллов, когда не знаешь, сколько будет написано статей, сколько в них будет соавторов, аффилиаций и пр. Писать в международные журналы или поддерживать отечественные? И вообще — как будут считать? И кто? А вдруг опять перестройка — ускорение — новый министр — новые горизонты?

И не то чтобы этих раздражителей стало меньше в «самоизоляции» — официальная переписка по-прежнему бурная, но жизнь внезапно потекла почему-то спокойнее. Наверное, потому что в деревне. Ближе к почве, к корням. Да и вирус напоминает о приоритете истинных ценностей. Так что планирую закончить одну старую статью и сесть наконец на шпагат, ведь мне уже за 60 — надо когда-то начинать…

Ольга Соломина,

член-корр. РАН, директор Института географии РАН

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