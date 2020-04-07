Жизнь ученых в Северной Каролине в начале эпидемии

С середины марта стало ясно, что необходимо «социальное дистанцирование» (social distancing), и мы в университете стремительно стали переходить, как говорят в России, «на удаленку». У детей в школах перенесли вперед каникулы, чтобы учителя смогли подготовиться к дистанционному преподаванию. Студентов в университете также первым делом перевели на дистанционное образование. Многие подразделения UNC Chapel Hill, включая мое, самостоятельно начали вести все встречи в формате видеоконференции, но уже через пару дней это стало обязательным для всех встреч. Вышел также приказ о запрете служебных поездок в другие регионы и штаты. Ограничили собрания сначала больше 50, потом 10 человек.

Наконец губернатор штата (Северная Каролина) издал распоряжение для всех жителей shelter in place. То есть сидеть дома, не ходить на улицу без надобности. Конечно, можно поехать в магазин, к врачу и гулять не только с собакой, но и вообще гулять — благо у нас в Северной Каролине прекрасные леса и места для прогулок. На прогулках люди обходят друг друга стороной, приветливо машут, улыбаются, но стараются не говорить, это новый стандарт для дружелюбных и общительных американцев.

Что касается работы, то удивительным образом ее стало не меньше, а больше. Сначала преподаватели срочно переходили и привыкали к дистанционному преподаванию. Сразу в UNC начали и до сих пор продолжают ежедневный коллоквиум помощи профессуре, проводящей удаленные классы. Администраторы всех уровней очень скоординировано и четко отработали планы поэтапного перехода на разные степени чрезвычайного функционирования университета. Определили необходимых работников (essential personnel), которые должны приходить в лаборатории для поддержания критической или невосполнимой научной инфраструктуры — приборов, клеточных и других лабораторных образцов, животных и т. д. А также тех, кто должен закончить начатые ценные эксперименты. В каждой лаборатории таких от одного до нескольких человек.

Поскольку большинство сотрудников, постдоков и аспирантов остались дома, то каждому руководителю и профессору было необходимо наладить регулярное взаимодействие с членами своих коллективов, индивидуально и в группах, распределить работу. В каждой плохой ситуации можно найти и свою позитивную сторону. В частности, аспиранты и постдоки наконец-то занялись обобщением своих данных и написанием статей, и мне кажется, что я их этому обучу лучше, чем в обычной жизни, когда на это постоянно не хватало времени. Вспоминаю, что Эрнест Резерфорд однажды спросил сотрудника: «Если вы всё время работаете, то когда же вы думаете?»

С административным персоналом та же история. Сидение дома — крайне депрессивное занятие, поэтому необходимо организовать реально конструктивную работу и постоянно встречаться по видеосвязи. Благо такой работы, как всегда, много и еще прибавилось — запланированные конференции и рабочие встречи надо переносить, переводить в онлайн и т. д.

Мне самому работать дома не привыкать — написание статей, грантов я предпочитаю в тишине своего домашнего кабинета. Однако мысли постоянно возвращались к тому, как можно помочь в борьбе с этой ужасной эпидемией. Поскольку мы работаем в области медицинских наук, то могли непосредственно наблюдать, как наши коллеги — врачи по всей стране — готовились к приему удара эпидемии на себя, готовили университетские госпитали к наплыву пациентов.

В нашем университете работают известные специалисты в области коронавирусных инфекций, наша медицинская школа считается лучшей в стране в области практической медицины, и у нас лучший в США фармацевтический факультет. И уже через несколько дней без всякого указания сверху свыше десятка ведущих специалистов в самых разных и комплементарных областях — вирусологии, пульмонологии, фармакологии, медицинские химики, фармацевты, специалисты в доставке лекарств, наномедицине, информатике — объединились и начали совместную работу в области Covid-19.

В этой работе участвует и ряд членов моей лаборатории, которым специально для этого мгновенно выдали необходимые разрешения. Поэтому заняты мы, как всегда, с утра и до вечера. Как сказал один известный человек по другому поводу: «Наше дело правое, победа будет за нами». И в это надо верить!

Александр Кабанов,

президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA,

профессор университета Северной Каролины,

член- корр. РАН

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