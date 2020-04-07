Трудность прогноза, или Космонавтика через 50 лет

Почему Falcon Heavy и Starman? Жизнь не должна состоять лишь только из решений одной жалкой проблемы за другой. Должно же быть что-то, что вас вдохновляет, заставляет счастливым просыпаться по утрам и ощущать себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Сделали для вас.

Илон Маск (февраль 2018 года)

Не могу не согласиться с коллегами, которые также попробовали заглянуть на 50 лет вперед, что делать прогнозы неблагодарное дело. Часто неожиданности ждут буквально за углом, что уж говорить про пять десятилетий. Говоря о космонавтике, хочется показать наглядный пример этому.

На рубеже тысячелетий в России было две попытки долговременного прогноза. Первый содержался в книге «Космонавтика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы», вышедшей в 2002 году в Государственном космическом центре им. М. В. Хруничева. В разделе по многоразовым средствам выведения ее авторы привели примеры проектов многоразовых транспортных космических систем (МТКС) в разных странах, в основном крылатых. Интересно, что ни один из тех проектов так и не был реализован, кроме системы Space Shuttle, оказавшейся чрезвычайно дорогой, сложной в обслуживании и с недостаточной для полетов людей надежностью. Отмечу, что именно в это время (в 2002 году) в США Илон Маск основал свою частную ракетную компанию SpaceX.

И хотя в главной ракетной организации страны понимали, что за многоразовыми средствами выведения будущее, они прогнозировали их активное использование за 2050 годом, в том числе одноступенчатые носители — «розовую мечту» аэрокосмических инженеров (пример: проект британского многоразового космолета Skylon). Руководство предприятия верило в опубликованный прогноз с резким повышением надежности в 2000–2030 годах российских ракет-носителей, однако жизнь показала высокую аварийность РН «Протон» с разгонным блоком «Бриз» относительно основных конкурентов в США, Европе и Китае (Atlas V, Falcon 9, Ariane 5, CZ-3B), что привело к потере заказов и кризисному состоянию Центра им. М. В. Хруничева [3].

Второй же прогноз был таким. В 2010 году под редакцией последнего близкого соратника С. П. Королёва академика РАН Бориса Евсеевича Чертока [1] была опубликована книга «Космонавтика XXI века» с попыткой прогноза развития космонавтики до 2101 года [2]. Над созданием этого многостраничного труда работала большая команда специалистов, включая космонавта Юрия Батурина, академика РАН Льва Зелёного, большей части редакции журнала «Новости космонавтики» и других авторов.

В ней уже содержалось упоминание частной компании SpaceX и что к ее первой ракете Falcon 1 проявляют интерес американские военные и университеты, однако никто не смог предположить, что до революционной многоразовости (пусть и частичной) и вертикальной посадки первых ступеней ракет остаются считаные годы.

Несомненно, и «Космонавтика на рубеже тысячелетий», и «Космонавтика XXI века» были подготовлены самыми компетентными на тот момент специалистами в разных отраслях космонавтики, отдавшими ей всю свою жизнь. Однако компания SpaceX показала ненадежность прогнозов, неспособность даже очень опытных специалистов предсказать революционное событие и его сроки. А так как космонавтика это в том числе и бизнес, неумение заранее подготовить ответ будущим изменениям ведет к проигрышу в конкурентной борьбе.

И пока в России мы наблюдали коллективное отрицание успехов небольшой частной американской компании, она начала задавать тренды ракетостроения. И пора согласиться с тем, что «всё дело в том, что Илон Маск действительно является символом желаемого будущего в космонавтике, а не ширмой для отмывания средств американского бюджета» [4].

Сейчас в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл (штат Техас) под открытым небом строятся прототипы будущей полностью многоразовой ракеты/космического корабля Starship. И хотя это не упомянутая выше «розовая мечта», система состоит все-таки из двух ступеней: многоразовой первой ступени Super Heavy и многоразовой второй ступени и по совместительству космического корабля Starship [5]. В случае успешной реализации это будет следующий шаг развития космонавтики.

Рассуждая о втором в XXI веке основном космическом игроке в мире — Китае, было бы справедливо сказать, что он всё еще идет по следам идей других наций, и если по каким-то причинам исчезнет конкуренция не в прикладном/коммерческом космосе, а в идейном, к которому в первую очередь можно причислить пилотируемую космонавтику, то и китайцы вряд ли полетят ставить флаг на Марс (для Луны им инерции хватит).

Думая о будущем, нельзя отмахнуться от понимания, что именно там, в техасской деревне Бока-Чика, решается то, какой будет земная космонавтика к 2070 году, ведь идеи генерит талантливый, умеющий мечтать человек. Хорошо, что среди нас, ныне живущих, есть такие люди, как Илон Маск: есть с кем сравнить себя и подумать о том, что же ты хочешь в жизни делать.

Наука в романтическом смысле — это желание познать окружающий мир, а космонавтика — желание достигнуть заоблачных далей, достигнуть лично. Есть мнение, что успехи в пилотируемой космонавтике XX были серьезно подкреплены личным желанием отправиться в космос Сергея Павловича Королёва и Вернера фон Брауна, а они уже воспользовались имеющимися возможностями. Наше будущее в космонавтике, несомненно, зависит от личностей и их способности повести за собой общество. Будущее не предопределено. Наш путь в космос неразрывно связан с тем путем, который выберет земная цивилизация.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи