ТрВ № 24 (293) за 2019 г.: Научное сообщество. Самооборона

03.12.2019 / № 293 /  Выпускающие редакторы: Наталия Демина и Елена Стребкова /  Архив / 229 просм., 1 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 293 от 3 декабря 2019 года в PDF

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Анонс номера

Неймется
Виктор Васильев и Михаил Гельфанд об атаке на Комиссию РАН по противодействию фальсификации научных исследований — стр. 1–2

Горе стране, где сажают подвижников!
О судебном процессе над бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Масликовым — стр. 3

«Моим прибежищем была наука» — 2
Академик РАН Евгений Александров о том, как появилась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, — стр. 4–5

Новый взгляд
Совместный проект ТрВ-Наука и DOXA по мониторингу ситуации в студенческой среде — стр. 6–7

Двести дней лингвистов в Тур-Абдине
Сергей Лёзов о лингвистической экспедиции по защите исчезающего языка туройо — стр. 8–9

Книжная полка
Ученые, издатели и журналисты об итогах премии «Просветитель» 2019 года — стр. 10

К юбилею «Аполлона»
Павел Шубин о секретных советских документах, посвященных американской космической программе, — стр. 11

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
Виктор Кудрявцев о жизни вне тюрьмы — стр. 15

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