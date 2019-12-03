ТрВ № 24 (293) за 2019 г.: Научное сообщество. Самооборона

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 293 от 3 декабря 2019 года в PDF

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Анонс номера

Неймется

Виктор Васильев и Михаил Гельфанд об атаке на Комиссию РАН по противодействию фальсификации научных исследований — стр. 1–2

Горе стране, где сажают подвижников!

О судебном процессе над бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Масликовым — стр. 3

«Моим прибежищем была наука» — 2

Академик РАН Евгений Александров о том, как появилась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, — стр. 4–5

Новый взгляд

Совместный проект ТрВ-Наука и DOXA по мониторингу ситуации в студенческой среде — стр. 6–7

Двести дней лингвистов в Тур-Абдине

Сергей Лёзов о лингвистической экспедиции по защите исчезающего языка туройо — стр. 8–9

Книжная полка

Ученые, издатели и журналисты об итогах премии «Просветитель» 2019 года — стр. 10

К юбилею «Аполлона»

Павел Шубин о секретных советских документах, посвященных американской космической программе, — стр. 11

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»

Виктор Кудрявцев о жизни вне тюрьмы — стр. 15

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