ТрВ № 24 (293) за 2019 г.: Научное сообщество. Самооборона

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 293 от 3 декабря 2019 года в PDF
Анонс номера
Неймется
Виктор Васильев и Михаил Гельфанд об атаке на Комиссию РАН по противодействию фальсификации научных исследований — стр. 1–2
Горе стране, где сажают подвижников!
О судебном процессе над бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Масликовым — стр. 3
«Моим прибежищем была наука» — 2
Академик РАН Евгений Александров о том, как появилась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, — стр. 4–5
Новый взгляд
Совместный проект ТрВ-Наука и DOXA по мониторингу ситуации в студенческой среде — стр. 6–7
Двести дней лингвистов в Тур-Абдине
Сергей Лёзов о лингвистической экспедиции по защите исчезающего языка туройо — стр. 8–9
Книжная полка
Ученые, издатели и журналисты об итогах премии «Просветитель» 2019 года — стр. 10
К юбилею «Аполлона»
Павел Шубин о секретных советских документах, посвященных американской космической программе, — стр. 11
«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
Виктор Кудрявцев о жизни вне тюрьмы — стр. 15