Виктор Кудрявцев: «Бороться и искать, найти и не сдаваться»

В нашей газете мы не раз писали о судьбе ученого-«шпиона» Виктора Кудрявцева, который больше года провел в СИЗО «Лефортово» и был освобожден под подписку о невыезде только после того, как у него обнаружили рак легких (адвокаты не раз призывали суд освободить Кудрявцева по состоянию здоровья, но только ужасный диагноз заставил следователя ФСБ пойти на этот шаг). Сейчас Виктор Викторович проходит экспериментальное лечение, и мы надеемся, что оно будет успешным. Публикуем ответы В. В. Кудрявцева на вопросы Наталии Деминой.

— Дорогой Виктор Викторович, мы рады, что вы дома и что есть возможность проходить квалифицированное лечение. Направляем от нашей газеты несколько вопросов (ответьте, пожалуйста, на те, на которые сочтете возможным ответить).

— Здравствуйте, уважаемая Наталия, прежде всего хочу сказать, что я по внутреннему складу интроверт, никогда не стремился к публичности, к участию в соцсетях. Кроме того, мое процессуальное положение требует осторожности в высказываниях.

— Расскажите о вашем пути в науку. Ваши родители из науки?

— Родители не из науки. Отец, морской офицер, погиб в ВОВ еще до моего рождения. Мать из глухой деревни в Нижегородской губернии, по образованию журналист, много лет была собственным корреспондентом центральных газет («Комсомольская правда», «Известия»). Ее жизненный путь — пример социальных лифтов, существовавших в Советском Союзе.

— Почему ваш выбор сложился в пользу физики? Какие книги в детстве и юности определили ваш интерес к научным исследованиям?

— Выбор определился благодаря чтению. Чтению самой различной литературы (беллетристики, научно-популярной и т. д.). Всегда интересовал вопрос: почему так, а не иначе.

— Где вы учились?

— Образование — станкостроительный техникум в Одессе, механико-математический факультет университета (первые два курса — Одесский университет, затем перевод в Киевский университет на кафедру аэродинамики).

— Как вы заинтересовались темой аэродинамики?

— Почему аэродинамика? Время было такое.

— Какую аспирантуру окончили? Какой была тема кандидатской диссертации?

— Окончил Киевский университет с красным дипломом и первым в выпускном приказе по отделению «Механика». Поступил в аспирантуру Института гидродинамики АН УССР. Там у меня не сложилось, и я перевелся на свою кафедру в Киевский университет. Оттуда был отправлен в Институт механики МГУ, где отучился 2,5 года. По окончании аспирантуры в 1970 году был принят на работу в ЦНИИмаш. В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию. Ее тема — «Особенности отрывных течений в дозвуковых и трансзвуковых потоках».

— Что считаете своими главными научными успехами? Какой работой гордитесь?

— Никогда не считал себя выдающимся ученым. Главные мои достижения состоят в разработках методологий наземной отработки аэрогазодинамических и тепловых воздействий на изделия ракетно-космической техники при помощи физического и математического моделирования.

— Вы выступали в поддержку вашего коллеги В. И. Лапыгина, который сейчас находится в тюрьме. Считаете ли приговор ему справедливым?

— Мне нечего добавить к содержанию подписанного мною обращения в его защиту.

— Были ли у вас опасения, что и вы, и ваши коллеги из ЦНИИмаш подпадут под этот каток репрессий?

— Определенный дискомфорт ощущался из-за обыска за год до ареста.

— Вы были одним из координаторов европейского проекта, который выполнялся в 2011–2013 годах в рамках программы FP7-SPACE при участии ЦНИИмаш, Института теоретической и прикладной механики СО РАН, ЦАГИ и научных организаций из Бельгии и Германии. Именно отчеты по нему стали причиной для преследования. Не могли бы вы кратко рассказать о целях и задачах этого проекта и что удалось выполнить?

— Название проекта TransHyBeriAN — «Характеризация влияния температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования».

Цели и задачи проекта TransHyBeriAN — комплекс взаимосвязанных расчетно-теоретических и экспериментальных исследований, направленных на выяснение физических особенностей процесса перехода в пограничном слое при локальном нагреве/охлаждении поверхности конуса для условий обтекания в аэродинамических трубах организаций-участников.

— Вы больше года пробыли в «Лефортово». Каковы самые сильные впечатления об этом тюремном опыте?

— Любой жизненный опыт полезен. Самое сильное впечатление произвели почти полная изоляция от внешней информации и чисто формальное медицинское обеспечение.

— Чувствовали ли вы поддержку научного сообщества?

— Уровень поддержки смог реально оценить ­только после перевода на подписку о невыезде. Большое спасибо.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших любимых книгах, кино и музыке.

— Чтение — мое единственное хобби. Современное кино не воспринимаю. Любимая музыка — классика и классический джаз.

— Есть ли у вас жизненный девиз?

— «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (из романа «Два капитана» В. Каверина).

Виктор Кудрявцев

Беседовала Наталия Демина

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи