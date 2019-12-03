В 2019 году весь мир отмечал юбилей первой высадки на Луну экспедиции «Аполлон-11» [1]. К этой дате в России вышло несколько переводных книг, посвященных американской лунной программе, а издательство АСТ выпустило научно-популярную книгу «Луна. История, люди, техника. Книга первая» российского автора Павла Шубина. Сейчас Павел не только работает над вторым томом, но и подготовил для энтузиастов приложение-сборник «Программа „Аполлон“ в секретных советских документах», обобщив недавно рассекреченные архивные данные. О том, какие материалы можно будет прочесть в сборнике, почему финансирование на издание приходится искать с помощью краудфандинга, и о будущих планах корреспондент ТрВ-Наука Александр Хохлов побеседовал с Павлом Шубиным, математиком, историком космонавтики.

— Павел, «Троицкий вариант — Наука» писал о вашей книге «Луна. История, люди, техника» [2]. Изначально вы собирали средства на работу над ней краудфандингом, так называемым народным финансированием, но затем книга вышла в издательстве АСТ. Значит ли это, что исторические книги по космонавтике стали востребованными?

— Исторические книги по космонавтике всегда были востребованы. Вопрос в уровне интереса — сколько у нее читателей. Более того, я считаю, краудфандинг это показывает даже немного лучше, чем интерес издательств. Если человек готов вложить деньги в книгу, которой сейчас даже нет на бумаге или в макете, то она ему действительно интересна.

Подозреваю, издательства пока в этом не уверены. Или не хотят связываться с дорогими в производстве книгами. АСТ решилось подписать договор только тогда, когда был полностью готов весь макет книги. И так как макет в их себестоимости не учитывается, это, возможно, самое дешевое подарочное издание (матовая фотобумага, цветная печать, закладка ляссе) на рынке.

Договор на следующие тома книги пока тоже не заключен. Возможно, АСТ хочет посмотреть на продажи.

— Насколько мне известно, про исследования Луны планируется еще три тома. О чем они будут и какова степень их готовности?

— Если в первом томе рассказывается об исследованиях с 1953 по 1965 год, то второй должен будет охватить промежуток с 1966 по 1976 год, то есть период основного изучения Луны в ХХ веке — с первой посадки «Луны-9» на спутник Земли до полета «Луны-24» (последней посадочной станции прошлого века). Над этим томом проделана большая работа: созданы модели станций «Луна-13» и Surveyor-3; реконструирован рельеф районов посадок станций «Луна-9», «Луна-13», Surveyor-3; заказан и обработан огромный массив информации. Но сделать, увы, нужно будет еще больше. По моей оценке, второй том станет моей самой сложной книгой. Она точно будет сложнее и «Венеры», и последующих томов «Луны».

При этом книга ожидается и самой интересной. Мне удалось «поднять» много новой и очень интересной информации. Как о текущих станциях, так и о проектах, оставшихся на бумаге. Например, проекты станций Е-8 и Е-8–5 (серия АМС для забора проб грунта от «Луны-16» до «Луны-24») известны. Теперь я могу описать и проекты Е-8–2 и Е-8–3, развить историю фоторазведчика Е-7, проекта «Зодиак», описать, как планировали освещать пилотируемые полеты наших кораблей 7К-Л1 к Луне (беспилотные шли под индексом «Зонд»).

Идея третьего тома возникла относительно случайно. Я не только получил данные о реальных проектах СССР, но также увидел информацию о различных планах, которые были отменены перенацеливанием промышленности на орбитальные станции. До определенного момента орбитальные станции рассматривались очень поверхностно. В отчетах ЦНИИмаша развитие космонавтики связывалось в первую очередь с развитием лунных баз. Всё изменилось только в первой половине 1970-х. Так что третий том я решил посвятить отмененным проектам СССР и США, связанным с Луной. Также в нем планируется описать, чем должен был заниматься на Луне «Луноход-3», и дать информацию читателям о проекте советского лунного спутника 1980-х годов.

Ну а в четвертом томе я планирую рассказать о современных исследованиях. Будут описаны проекты Японии, Европы, США, Китая, Израиля, Индии по изучению Луны. А также те, что еще находятся в стадии реализации. Эта книга будет выпущена через несколько лет. Возможно, за это время и Россия запустит «Луну-25».

— Далеко не все технические материалы (чертежи/схемы) удобно публиковать в книгах стандартного формата. Расскажите об уже изданных приложениях.

— При работе в архивах всегда накапливается очень большой объем документов. Куда больший, чем можно поместить в печатное издание. И это вполне объяснимо. Считается, что нормальную научно-популярную книгу можно написать, только если знаешь на порядок больше, чем в нее войдет. Мне порой становится реально жалко документов, что остаются неопубликованными. По самым разным причинам.

Например, первым дополнительным изданием стал альбом по лунной ракете Н1-Л3. Его основой были несколько отчетов с большим количеством фотографий и схем. Сколько можно опубликовать в книге? Одну-две фотографии. А если их больше десятка и подавляющее число до этого не публиковались? То же самое и со схемами. Но ведь это наша история. А в истории космонавтики это важная часть. Так и появился этот альбом.

Второй проект связан со станцией «Луна-9», первой в мире станцией, совершившей мягкую посадку на Луну и передавшей панорамы ее поверхности. Это одна из важных вех в изучении Луны. И вот я нахожу в архиве подробный отчет, выпущенный сразу после полета, в котором очень подробно описываются как сама станция, так и история ее отработки. Ничего подобного пока не публиковалось. Заказываю копию. Отчет на 225 страницах, и общая цена получается очень приличной. Обработанная информация, конечно, уходит в научно-популярную книгу. Но что делать с отчетом? Сведения уникальные и новые. Снабжаю дополнительными материалами и опять же опубликовываю. Может, данные интересны в первую очередь специалистам, но таким отчетам нужно давать вторую жизнь.

— Очередной сборник-приложение «Программа „Аполлон“ в секретных советских документах» — о чем он, какие материалы будут опубликованы впервые?

— Практически все. На мой взгляд, достаточно глупо публиковать то, что уже было издано. Исключения касаются только некоторых материалов, фрагменты из которых вошли в первый том «Луны». Впрочем, вопрос облегчается тем, что подобные документы пока не публиковались и аналогов нет. По этому сборнику можно понять, как оценивали американскую программу советские специалисты и как изменялось к ней отношение с течением времени. Конечно, вряд ли я нашел все советские документы, но те, что нашел, на мой взгляд, достаточно интересны.

— Почему вы вновь решили собирать деньги на книгу через краудфандинг [3]?

— У меня нет других вариантов. Когда я собирал на первое издание «Венеры», то думал, что буду стараться издавать следующие книги из выручки за первую. Увы. Пока серьезные научно-популярные книги не вышли на само­окупаемость. На них уходит слишком много сил, как в человеко-часах, так и рублях. И эти силы нужно где-то брать.

Ранее собранных средств мне хватило как раз на создание первого тома и часть материалов для второго. Краудфандинг — пока единственный выход, который я вижу. Со всеми его плюсами и минусами. Сбор денег на выпуск книги по «Аполлону» призван выполнить две задачи. Во-первых, ввести в оборот новые рассекреченные документы. Уверен, что они будут интересны как специалистам, так и любителям. А во-вторых, попробовать пустить средства, полученные сверх нужной суммы, в работу над вторым томом «Луны».

— Расскажите о современной специфике работы с архивными данными, что доступно сейчас, а что нет?

— Сейчас сложно оценить, сколько в том или ином фонде секретных документов. Так как в описях, по понятным причинам, только рассекреченные материалы. Но и не все открытые документы можно получить. Например, на фонд может наложить ограничение организация-фондосдатчик. И получить эти данные можно будет только с согласия этой организации. По этой причине, например, фонд Ракетно-космической корпорации «Энергия» недоступен.

Также, даже после снятия грифа «секретно», могут поставить гриф «для служебного пользования». Это означает, что документ рассекречен и есть в описях, но получить его можно только после согласия организации, что его создала. Таких документов не так и много, но среди них есть действительно интересные. Например, про военное применение лунных баз.

Ну и архивное дело может быть банально ветхим. Тогда его не будут выдавать, пока не проведут реставрацию. Собственно, это может стать самой большой проблемой, так как дел много, а бюджет архивов на реставрацию не такой и большой.

— Издается ли в США что-то подобное — о космических программах СССР?

— ЦРУ несколько раз выкладывало свои документы, посвященные советской программе. Последний раз относительно недавно — в 2017 году. Под юбилей спутника. К сожалению, многие интересные моменты там специально замазаны. Кстати, пару отчетов я перевел и опубликовал в сборнике по «Луне-9».

— Павел, немного о творческих перспективах. Вначале вы писали об исследованиях Венеры [4], сейчас работаете над книгами о лунных программах. А что дальше? Марс, Юпитер?

— Когда я презентовал «Венеру», я упомянул, что планируются книги о Луне и Марсе. Работа над книгами о Луне займет не один год. Потом нужно будет перейти к Марсу. Хотя Юпитер, если честно, мне нравится больше. А ведь есть еще и Солнце, а также Меркурий и другие планеты.

Кроме того, в самом начале работы у меня были идеи написать книги под условными названиями «Океан» и «Климат». Я достаточно серьезно изучал как отечественные глубоководные исследования, так и климат Земли. Включая истории парникового эффекта, ядерной зимы и т. д. В последнем еще неплохо дополнительно разобрался, когда работал над «Венерой». Но сейчас сомневаюсь, что смогу подготовить книги об этом. Всё это потребовало бы более специализированной работы, да и космонавтика подсказывает всё новые проекты. Например, из первого тома «Луны» пришлось удалить достаточно много материала, связанного с историей изучения Луны до середины ХХ века и первых спутников Земли. В теории всё это можно оформить в отдельные книги. Благо по первым спутникам есть и новые интересные архивные материалы. Но опять же, вопрос в сроках и средствах.

Есть еще материал, посвященный гибели космонавта Владимира Комарова 24 апреля 1967 года. Он в высокой степени готовности. Кроме научно-популярных книг опять же есть новые архивные материалы, которые планировал в качестве дополнения. Например, по подготовке экипажей кораблей «Союз-1» и «Союз-2». Изначально я этот проект хотел запустить в текущем году, но подумал, что издать «Аполлон» в юбилейный год будет логичнее. Так что планы на 2020 год большие.

Павел Шубин

Беседовал Александр Хохлов

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