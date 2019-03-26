…Время Луны — это время Луны;

У нас есть шанс, у нас есть шанс,

В котором нет правил.

Борис Гребенщиков. Время Луны

2020-е годы, несомненно, станут для нашей цивилизации «временем Луны». В юбилейный год первой высадки людей на поверхность нашего естественного спутника (Нил Армстронг и Эдвин Олдрин-младший, «Аполлон-11») и в момент, когда к Луне подлетает частная израильская автоматическая станция «Берешит», важно осо­знать начало второй «лунной гонки». И игроков в ней намного больше, чем было полвека назад.

Китай очень серьезно приступил к своему пути «в тысячу ли» на Луну, проектируя сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9».

Страны-участницы проекта Международной космической станции совместно прорабатывают следующий шаг — создание окололунной посещаемой станции Gateway, которая затем к концу десятилетия станет перевалочным пунктом для высадки людей на Луну.

Несколько частных космических компаний в США получили первые контракты от NASA на проработку вопросов доставки грузов и людей на поверхность нашего спутника.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава подписал контракт с компанией SpaceX на облет Луны в районе 2025 года с творческим проектом #dearMoon, призванным, по его словам, объединить весь мир.

Сейчас в российских СМИ и в заявлениях руководства Роскосмоса нередко слышим слова о возможном старте национальной пилотируемой лунной программы в случае принятия в этом году правительством РФ федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020−2030 годы».

Сроки и облик российской лунной программы пока вызывают большие вопросы, особенно при сравнении этих планов с реальной лунной программой, осуществленной, пусть и не в полном объеме, в СССР в ­1960-е годы. В России до сих пор мало что знают о советской программе «Н1-Л3», целью которой была доставка на поверхность Луны космонавта, а конкретно Алексея Архиповича Леонова, уже проходившего соответствующую подготовку. Книг, всесторонне описывающих нашу лунную программу, крайне мало.

Между тем Павел Шубин, автор «Венеры: Неукротимой планеты»1, продолжает работу над циклом книг об изучении Луны, Венеры и Марса, и очередная его работа — «Луна. История, люди, техника. Книга первая» — вый­дет из печати в мае этого года.

Всего планируется четыре тома о Луне, которые охватывают всю историю изучения Луны, от первых полетов до наших дней.

Первый том, который я прочитал в рукописи, включает историю с 1953 по 1965 год.

Точкой, положившей начало первой «лунной гонке», автор выбрал Первый спутник, отметив, что начать книгу можно было бы и с первых фантазий о полетах на Луну. Но в реальности спусковым механизмом для развертывания столько масштабных и беспрецедентных на то время научно-технических программ в США и СССР стал именно запуск Первого спутника 4 октября 1957 года.

Это событие вызвало страх и беспокойство в Америке, что привело к сосредоточению усилий как на «военном космосе», так и на лунной программе, целью которой стало укрепление пошатнувшейся было репутации США.

Обе страны, несмотря на все трудности и неудачи, настойчиво продвигались к цели, отчетливо понимая, что достижение нашего естественного спутника не за горами. Это была настоящая космическая гонка, где соперники шли ноздря в ноздрю!

От всех ранее опубликованных научно-популярных книг «Луна. История, люди, техника» отличается наличием большого количества недавно рассекреченных материалов, которые Павел выкупил в Российском государственном архиве научно-технической документации (РГАНТД)2. Это потребовало определенных средств, которые были собраны с помощью краудфандинга, т. е. народного финансирования. Издание также осуществляется за счет читателей — по предзаказу3.

Автору удалось найти баланс между желанием поместить в книгу как можно больше данных (прежде секретных) и живостью изложения. Неподготовленный читатель, вероятно, воспримет написанное как увлекательный триллер о борьбе двух наций за очередную победу в космосе, а искушенный обнаружит много для себя нового, не опубликованного еще нигде в мире.

Для россиян сюрпризы будут и в несекретной американской части полетов, ведь немногие знают о роли АМС Ranger 7, 8, 9, которые фотографировали Луну в падении на поверхность. Именно эти аппараты определили будущее амбициозной программы Apollo.

Интересно узнать, как формировались и набирались первого опыта коллективы американской Лаборатории реактивного движения (JPL) и советского НПО им. С. А. Лавочкина, перенявшего эстафету межпланетной автоматической космонавтики от ОКБ-1. Именно эти организации затем сыграли значительную роль в исследовании Солнечной системы.

В повествовании Павлу удалось показать влияние на программы политических обстоятельств, конкретных личностей в руководстве предприятий, министерств и стран. Конкуренция, личные амбиции, а порой даже ревность серьезно сказывались на реализации космических планов.

Очень многое из книги пригодилось бы нынешнему руководству нашей страны, Роскосмоса и предприятий, которые озвучивают желание вновь покорять Луну. Для современного человека будет удивительно узнать о самоотдаче, с которой работали ученые, специалисты и рабочие в 1960-е годы.

Вся книга богато иллюстрирована как редчайшими фотографиями, так и изображениями известного российского моделиста космической техники Александра Геннадьевича Шлядинского.

Завершается первой том аварией АМС «Луна-8», которая могла совершить первую в истории мягкую посадку на Луну, но небольшой брак погубил станцию во время прилунения.

«Луна-8» — последняя станция, запущенная при жизни Сергея Павловича Королёва. Небольшая ошибка при производстве не позволила великому организатору и конструктору узнать, что он был прав, начертав красным карандашом резолюцию «Посадку следует рассчитывать на достаточно твердый грунт типа пемзы», которая до сих пор хранится в музее РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.

Успех первого тома определит будущее трех последующих книг, которые расскажут о прочих осуществленных или провалившихся планах изучения и освоения Луны. Хочется верить, что эти проекты вдохновят молодых читателей на новые свершения, и мечта последнего ушедшего от нас близкого соратника Королёва — Бориса Евсеевича Чертока — станет реальностью: Луна превратится в седьмой континент Земли4.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1 trv-science.ru/2014/07/29/neukrotimaya-venera/

2 rgantd.ru

3 planeta.ru/campaigns/92 445

4 trv-science.ru/2011/12/20/luna-stanet-eshhe-odnojj-chastyu-sveta-zemli/

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