Горе стране, где сажают подвижников!

На следующей неделе, 4 декабря, состоится суд над бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Масликовым. Прокурор требует три года колонии. Основа обвинения: сдал в аренду оборудование, принадлежащее обсерватории (на вырученные деньги купил экспонаты, которые там стоят по сей день). Дело похоже на заказное: следователи искали, к чему придраться, и вот наткнулись. Масликов уже отсидел несколько месяцев в СИЗО, сейчас находится под подпиской о невыезде. Астрономическая общественность поддерживает Масликова, но мощных коллективных выступлений в его защиту пока нет. А зря. Ниже мы приводим отзывы нескольких астрономов о Сергее Масликове.

Я познакомился с Сергеем на фестивале СибАстро в этом году. Это довольно крупное мероприятие, собирающее несколько сотен участников — школьников, учителей, астрономов-любителей. Он был главным организатором и вдохновителем фестиваля, причем уже который раз (последние фестивали проводил под подпиской о ­невыезде). Почти все заметные просветители в области астрономии и астрофизики читали лекции на этом форуме. Я довольно много общался, в том числе в неформальной обстановке. Основное впечатление: подвижник! ­Человек, который любит астрономию, горит ей и зажигает молодежь.

Горе той стране, где сажают подвижников!

Борис Штерн

Считаю, что решение назначить Сергея Масликова директором Большого новосибирского планетария было в свое время оптимальным. Масликов, с одной стороны, — энтузиаст популяризации астрономии, который много сделал для этого в Новосибирске. С другой стороны, он прекрасный организатор, скромный и порядочный человек. Ему удалось подобрать хороший коллектив, вместе они совершили много добрых дел. Масликов много сил приложил к тому, чтобы планетарий развивался, расширялся, оснащался, чтобы здесь всё время рождались и развивались новые проекты. Обвинение сначала во взятке, потом в превышении должностных полномочий выглядит, с моей точки зрения, нелепым и диким. Долгая работа следствия, опрос множества свидетелей так и не позволили выявить никаких корыстных устремлений Сергея… Считаю: то, что Сергей Масликов сдал в аренду видеокамеру планетария, а на вырученные средства купил для планетария экспонаты, — это правильно, за это надо его благодарить, а не наказывать. Эта история ни от кого не скрывалась, экспонаты налицо, стоят в планетарии на глазах у всех, и их каждый может увидеть. Никто не доказал, что Масликов действовал в личных целях — он не присвоил ни деньги, ни экспонаты. Арест на его старенькую дачу (15 м2), мне кажется, позор для правоохранительных органов. Если бы правоохранители посмотрели на его старенькую машину, они поняли бы, что настоящие коррупционеры так не живут. Государство, как мне представляется, потратило впустую огромное количество средств и времени на борьбу с порядочным человеком, отвлекаясь от поимки настоящих преступников. Затраты на следствие давно превысили тот несуществующий ущерб, в котором пытаются обвинить Масликова.

Я убежден, что Сергей Масликов — честный человек, посвятивший себя добрым делам, наш замечательный коллега. К сожалению, пока что действия правоохранителей заставляют предположить скорее борьбу за честь собственного мундира, чем за правосудие. Мне кажется, любой прокурор должен был уже убедиться в невиновности Сергея Масликова, а требование трех лет лишения свободы со стороны обвинения выглядит нелепым абсурдом. Надеюсь на полное оправдание Сергея Масликова и желаю ему, чтобы этот эпизод скорее ушел в прошлое. Я однозначно поддерживаю его.

Сергей Язев,

директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор ИГУ, докт. физ.-мат. наук,

заместитель сопредседателя общественной организации «Астрономическое общество»,

почетный работник высшего профессионального образования РФ,

член Федерации космонавтики РФ

Могу сказать, что Сергей Юрьевич Масликов — увлеченный и грамотный историк астрономии, вложивший душу в создание Новосибирского планетария. Он много лет занимается просветительской деятельностью. Я знаком с ним более четверти века и никогда не замечал за ним бесчестных или корыстных поступков.

Владимир Сурдин,

ст. науч. сотр. Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга,

кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ

Я знаю С. Ю. Масликова уже несколько лет. С его помощью мне удалось неоднократно выступить в Новосибирске с лекциями, как в Планетарии, так и на фестивале СибАстро, и на других площадках. Это увлеченный, целеустремленный, преданный делу просветительства человек.

Дмитрий Вибе,

докт. физ.-мат. наук, зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Я познакомился с С. Ю. Масликовым несколько лет назад, участвовал в организованной при его участии олимпиаде по астрономии для младших школьников «Малая Медведица». Он организовал мою научно-популярную лекцию в одном из вузов Новосибирска и интервью на радио. Именно он проводил для группы участников загородной школы по астрономии, в которой был и я, экскурсию по Новосибирскому планетарию. За прошедшее время я немного больше узнал о сути предъявляемых ему обвинений. Вероятно, он допустил НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ нарушение финансовых правил. Никакого реального ущерба никому причинено не было, денег в свой карман он не клал. Однако прокурорская и судебная активность вокруг него по-прежнему продолжается. Я ­понимаю так, что прокурорам теперь отступиться — значит «потерять лицо». На следственные действия и судебные заседания уже истрачены суммы, явно во много раз превышающие даже сумму ущерба, о которой говорит прокуратура. Не сомневаюсь, что прокуратура Новосибирска могла бы найти себе более серьезное занятие, действительно связанное с борьбой с преступностью.

Николай Самусь,

Сопредседатель Международной общественной организации «Астрономическое Общество» вед. науч. сотр. ИНАСАН и ГАИШ МГУ,

докт. физ.-мат. наук, профессор

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В Новосибирский областной суд

О деле директора

Новосибирского планетария

С. Ю. Масликова

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Обращение

Международная общественная организация «Астрономическое Общество» (АстрО)

Мы с тревогой узнали об аресте директора Новосибирского планетария Сергея Юрьевича Масликова. За короткую историю нового планетария в г. Новосибирске на базе планетария и при активном содействии С. Ю. Масликова было проведено несколько мероприятий, в числе организаторов которых было АстрО. Это I Всероссийская астрономическая олимпиада «Малая Медведица» для учащихся 5–7 классов, XIII Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада. Во время проведения мероприятий АстрО на базе Новосибирского планетария нам приходилось находиться в постоянном контакте с С. Ю. Масликовым, который не жалел сил для успеха дела. Нам известно также об активном участии С. Ю. Масликова в организации Сибирского астрономического форума «СибАстро», на котором некоторые из нас выступали с лекциями. Ни в каких случаях мы не сталкивались с проявлениями со стороны С. Ю. Масликова стяжательства, коррупционных действий. В прошлом году С. Ю. Масликов успешно защитил кандидатскую диссертацию по истории астрономических инструментов, ведущим учреждением был Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ГАИШ МГУ), родной институт для некоторых из нас. Во время зашиты мы наблюдали искреннюю увлеченность С. Ю. Масликова заинтересовавшей его областью науки.

Нам известно, что С. Ю. Масликов обвинен во взяточничестве и помещен в следственный изолятор. Нам трудно поверить, что С. Ю. Масликов – коррупционер. Мы знаем его достаточно скромный образ жизни, отсутствие склонности к излишествам. В свое время он, чтобы заняться любимым делом, пришел в планетарий с поста с более высокой зарплатой. В то же время нам известно, что в Новосибирске у С. Ю. Масликова есть недоброжелатели, завидовавшие его назначению директором планетария и неоднократно направлявшие порочащую его информацию в разные инстанции. Можно ли исключить, что обвинение в адрес С. Ю. Масликова стало результатом оговора?

Призываем Новосибирский областной суд максимально детально разобраться в деле С. Ю. Масликова, в обоснованности предъявляемых ему обвинений. Мы полагаем, что в любом случае С. Ю. Масликов не представляет общественной опасности, в связи с чем нам казалось бы возможным заменить содержание под стражей на подписку о невыезде или домашний арест.

Сопредседатели Международной общественной организации «Астрономическое Общество»:

доктор физ.-мат. наук, профессор В. Н. Обридко

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,

доктор физ.-мат. наук, профессор Н. Н. Самусь

(Институт астрономии РАН);

Заместители сопредседателя АстрО:

доктор физ.-мат. наук, профессор РАН Д. З. Вибе

Институт астрономии РАН,

доктор физ.-мат. наук, профессор МГУ О. Ю. Малков

Институт астрономии РАН;

Член Правления АстрО

Президент ассоциации планетариев России

Директор ГАИШ МГУ академик РАН А. М. Черепащук;

Ученый секретарь АстрО,

канд. физ.-мат. наук В.М. Чепурова (ГАИШ МГУ);

Исполнительный директор АстрО,

канд. физ.-мат.наук С. А. Гасанов (ГАИШ МГУ)

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Фрагменты из рукописи книги Сергея Масликова

«Тюремные записки астронома»

Мне повезло, я заранее знал о том, что буду арестован. Знал, хотя и не верил до конца, что такое возможно. Первый звонок прозвенел 17 января 2018 года, когда в планетарий нагрянули непонятные люди и начали обвинять меня сразу во всех смертных грехах, в целом букете преступлений. Сначала взялись за «мертвые души», то есть людей, которые могли числиться в табеле, но не работать. У нас имелись сотрудники, которые работали удаленно, но в их отношении всё было чисто. У каждого имелся фронт работы, они регулярно отчитывались о выполненных заданиях. Руководители отделов планетария правильно всё разъяснили проверяющим. Второе обвинение, услышанное мной, выглядело немного смешно — дескать, вы тут проводите банкеты. Сразу стало понятно, чьими устами говорят обвинители (позже я расскажу подробнее об авторе доноса). Действительно, не так давно мы провели два новогодних банкета. На камерах, к счастью, сохранились записи только одного — коллектив планетария отмечает Новый год. Ну и что из этого? Третье обвинение выглядело несколько абстрактно — неправильное оформление неких договоров. Я не видел за собой серьезных нарушений закона, за которые меня следовало уподобить преступнику. А мелкие — есть у каждого человека, тем более — у руководителя учреждения.

Примерно через час эти люди добрались до моего кабинета. Наверное, за это время можно было что-то прибрать, что-то почистить в компьютере, чтобы не дать им никаких зацепок. Но я даже не подумал сделать это, настолько был уверен в абсурдности происходящего и собственной невиновности в чем-либо. Я — не преступник, чтобы пытаться замести какие-то следы. Оперативник долго рылся в моем компьютере, возможно, что-то скачивал оттуда. Его помощник нашел в сейфе конверт с семью тысячами рублей и приходными квитанциями форума СибАстро, долго перекладывал его с места на место, видно, оценивая тяжесть улики, потом всё же оставил на столе. Его же свои засмеют за такую сумму. Но папку с документами автономной организации изъяли. Забрали еще несколько документов, среди которых была расписка о том, что я уплатил 60 тысяч рублей за астрономический универсал АУ-01. Конечно, теперь я понимаю, что нужно было делать копии изъятых материалов, я имел на это полное право, но в голове тогда был полный сумбур.

Вспомнилось, что еще в июле прошлого года в планетарий пришла странная бумага из отделения полиции. Предлагалось подать им список всех сотрудников с должностями и контактными данными. Я написал тогда на этой бумаге: «Что за бред?» — и передал своему сотруднику Александру для разборки. Теперь, задним числом стало понятно, что это было самым первым предупреждением, на которое я тогда не отреагировал. Теперь я знаю, что с того времени, в течение полугода за мной велось наблюдение. Одновременно оперативники рассылали письма партнерам планетария, устанавливая наши взаимоотношения. Один из партнеров тут же позвонил мне, пытаясь выяснить, в чем проблема, и даже прислал копию запроса. Из этого письма я узнал точную дату открытия моего дела — 21 июля 2017 года — полгода назад.

О серьезности намерений этих людей, сотрудников ОЭБ и ПК1 (раньше ОБЭП) отделения полиции № 6 Октябрьского района города Новосибирска, я узнал на следующий день, когда знакомый мне парень после звонка тайно встретился со мной. Он рассказал мне нечто такое, что показалось полным абсурдом. Не верилось, что такое возможно в наше цивилизованное время. Оказывается, его задержали на улице и увезли в отдел, где долго допрашивали и запугивали, вынуждая написать нужные им слова. Парень этот — обычный человек, который ничего дурного не имел против меня, мы с дружеским участием относились друг к другу, обсуждая при редких встречах вопросы сотрудничества. Тем не менее он вынужден был написать те самые неправильные слова, которые от него требовали, — якобы он дал лично мне взятку. Хотя дело заключалось совсем в другом — он брал в планетарии в аренду кинокамеру для съемки и просто оплачивал эту аренду. Конечно, это можно назвать подлостью или даже предательством с его стороны. Но мы не знаем, как каждый из нас поведет себя в той или иной экстремальной ситуации, поэтому и не имеем права осуждать других. Я благодарен моему другу за то, что он после такого потрясения не ушел в себя, а честно сообщил мне о произошедшем.

С этого момента где-то на подсознании я понял, что мне не избежать «самого плохого». Я начал искать адвоката и достаточно быстро мне рекомендовали Юрия. В один из дней, это была пятница, я ждал его звонка, чтобы договориться о встрече. И звонок действительно прозвучал. Незнакомый голос предложил мне прибыть на встречу в понедельник. Я посчитал, что это адвокат, и недоуменно спросил: «Нельзя ли сегодня?» — мол, время не терпит. Оказывается, это был представитель оперативников, который вызывал меня на допрос. Он, замявшись, виновато ответил, что сегодня всё время занято. Ну а начальству, видимо, доложил, что подозреваемый сам рвется на допрос. А с Юрием мы встретились вечером у него в офисе.

Удивительно еще, что следствие дало мне почти три недели, чтобы я мог доделать незавершенные дела, подготовить нужные документы по тем обвинениям, о которых я узнал, сходить на исповедь (на этом особенно настаивала жена, да я и сам чувствовал такую потребность).

На первом допросе я предоставил оперативникам все необходимые сведения, доказывающие, как мне казалось, мою полную невиновность. Дело было в том, что я как директор планетария имел право управлять вверенным мне муниципальным имуществом.

Но сдать его в аренду от имени муниципального учреждения (МКУ) было нереально сложно из-за бюрократических проволочек. Поэтому я действовал от имени автономной некоммерческой организации «Новосибирский планетарий» (АНО). Я объяснил оперативникам, что эта организация заключила договор о сотрудничестве с МКУ и на основании этого договора сдавала оборудование третьим лицам. В договоре было прописано, что все вырученные средства шли на нужды планетария. И я действительно предоставил список расходов на сумму 540 тысяч рублей.

Арест

Роковым днем для меня стал понедельник (по всем законам жанра), 5 февраля 2018 года. Звонок в дверь раздался в 7 часов утра (хорошо, что не раньше). Жена уже была на ногах, она и разбудила меня. За дверью группа людей, среди которых слышен голос уже знакомого оперативника. Обыск. В кино такое бывает часто, но со мной это впервые. Да и для всей моей семьи это форсмажорная ситуация. К счастью, дети уже взрослые и смогут понять происходящее правильно. Они в курсе папиной «истории». Дальше, в общем-то, ничего интересного, о чем следовало бы здесь поведать. В лицо мне тычут какой-то документ, в котором нужно расписаться. Осмотр комнат, полок с книгами, бумаг… Глупые шутки вроде «а это что за порошочек у вас тут?». Сначала даже не доходит — о чем это они. Что-то изымается — для отчетности, что ли? Затем предложение проехать с ними.

По логике, понятно, чем это пахнет. В этот момент нужно собирать вещи. Но ведь я уверен в своей невиновности. Беру с собой только тысячу рублей. Смешно, но я надеюсь вернуться домой на такси. Мысли продолжают двигаться в позитивном русле — всё еще обойдется. По дороге оперативники зачем-то задают непонятные вопросы: «А вы в церковь ходите? А кто вас предупредил?» И т. п. Может быть, пытаются как-то оправдать свои действия? В кабинете следователь со смешной фамилией, которая у меня в голове сразу ассоциируется со словом «коза», предлагает добровольно признаться в преступлении, то есть во взятке. Мол, свидетели уже всё подтвердили. Требую адвоката (как в кино), на что следует незамедлительный ответ: «Ах, вы так?», и следователь достает из шкафа уже готовое постановление об аресте. Мне дают сделать один звонок — моему адвокату Юрию.

1 ОЭБ и ПК — Отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции.

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