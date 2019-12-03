Лауреаты премий «Просветитель» и «Просветитель.Digital» 2019 года

21 ноября 2019 года в только что открытом после ремонта московском театре «Школа современной пьесы» состоялась ХII торжественная церемония вручения премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке и премии «Просветитель.Digital» за лучший просветительский онлайн-проект.

Церемония транслировалась на телеканале «Дождь», поэтому была короткой и динамичной. Победителем в номинации «Естественные и точные науки» стал Пётр Талантов за работу «0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия» (М.: АСТ: Corpus, 2019). В номинации «Гуманитарные науки» премию получила Елена Осокина за книгу «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина» (М.: НЛО, 2019). К сожалению, оба лауреата не смогли прибыть на церемонию.

Каждый финалист книжной премии — 2019 получил 100 тыс. руб., а лауреаты обеих премий — по 700 тыс. руб. Специальный приз «Неформат» был присужден книге Юрия Слёзкина «Дом правительства. Сага о русской революции» (АСТ: Corpus, 2019).

Специальное жюри во главе с Анной Качкаевой вручило премии «Просветитель.Digital» в категориях «Звук», «Текст» и «Видео». Победителями стали проект «Детская комната Arzamas» (Arzamas), The Batrachospermum Magazine, канал Артура Шарифова, плейлист «Основные видео». Их авторы получили по 100 тыс. руб. Гран-при достался проекту «Остарбайтеры». Специальным призом «за вклад в цифровую культуру» жюри отметило проект Леонида Парфёнова «Parfenon».

Организаторы церемонии анонсировали еще одну номинацию — «Просветитель.Перевод», — которая с 2020 года будет присуждаться за переводы научно-популярных книг.

Алексей Семихатов, председатель жюри премии «Просветитель», докт. физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. ФИАН, научный куратор Политехнического музея:

Жюри собралось в этом удивительном историческом месте и через некоторое время пришло к подобию единого решения. Оно нам далось не сразу. Тем не менее члены жюри по-прежнему здороваются друг с другом и узнают. Мы внимательно читаем книги. Мы видим в них хорошее, потому что в коротком списке остались прекрасные работы, из которых надо было определить лучшую. В итоге жюри выбрало ту, которая затрагивает актуальную, достаточно глубокую, но при этом мало проговоренную тему. Мы хотим, чтобы она звучала больше как среди непрофессионалов, так и профессионалов. Эта книга — наше лучшее приближение к книге о математике, потому что в ее заглавии есть цифры.

Евгений Бунимович, член жюри премии «Просветитель», депутат Мосгордумы:

Мы очень долго голосовали. Сначала за четыре книги, потом за три, потом за две, наконец, вышли на одну. Я забыл сообщить своим коллегам из жюри, что справедливого выбора не бывает. Говорю это не только как политик, но и как математик. Поэтому можете быть спокойными, когда вы видите выборы вокруг.

О Торгсине, которому посвящена книга Елены Осокиной, мне рассказывал отец. Наша семья несла туда [на продажу] какие-то серебряные чайники и всё, что было, потому что нечего было есть. Люди несли туда свои семейные реликвии, ты сдавал все свои сокровища, тебя выжимала страна для того, чтобы вести ту самую индустриализацию, которую в наших учебниках объясняли совсем по-другому.

Это маленькая, очень жесткая, компактная и внятная книга. Эта книга, кажется, о какой-то одной точке — Торгсине. Но я поздравляю автора, которая сделала так, что на примере локальной истории можно увидеть всё. По-моему, это главная цель научно-популярной литературы.

«В связи с тем, что сегодня речь идет о книгах, я позволю себе поделиться с вами поразительной фразой. Я ее прочел 12 лет назад в прекрасной книге Леонида Пономарёва „Под знаком кванта“, которая стала победителем самой первой премии „Просветитель“: „Поразительно и необъяснимо, каким образом чтение хороших книг — процесс не материальный — неузнаваемо меняет весь облик человека: его улыбку, выражение лица, даже походку и жесты“», — такими словами Дмитрий Зимин завершил XII церемонию награждения лауреатов премии «Просветитель».

Отклики на церемонию

Елена Клещенко, финалист премии «Просветитель»:

Могу сказать прямо: в этом году меня устроил бы любой вариант. В прошлом я немного больше болела за Сергея Ястребова, хорошо мне знакомого по его материалам для «Химии и жизни». Сейчас нравились все. Доказательная (и бездоказательная) медицина — это важно, медицинские истории «а вот еще был случай» — просто прекрасно, их можно слушать и читать бесконечно. ­Книгу ­Владимира Георгиевича Сурдина я еще не читала, но читала другие его книги, например «Разведку далеких планет», и очень ему благодарна за то, что он дает шанс что-то понять про космос неспециалистам вроде меня. Думаю, многие выпускники биологических вузов рады успеху «Батрахоспермума»! Я рада.

В будущем году появится номинация для переводов научно-популярной литературы. Это было бы очень здорово: труд хорошего переводчика не меньше авторского, а хвалят их куда более скупо.

Церемония в этом году понравилась: меня как интроверта вполне устраивает, что не надо выходить на сцену, а когда ты понадобишься, камера тебя найдет и покажет. Придумка с «искусственным интеллектом» симпатичная, и балетный дуэт Естественной и Гуманитарной наук (я так поняла эту метафору) был великолепен.

Дмитрий Баюк, историк науки, член жюри премии 2016 года:

Церемония мне не понравилась. Во-первых, неподходящий зал: слишком низкая и слишком узкая сцена, к тому же она плохо освещалась. И, напротив, слишком много софитов светило в зал. Мне не понравилась история с псевдо-искусственным интеллектом: сомнительный натужный юмор. Хотелось побольше узнать об участниках финального розыгрыша и их книгах: я в этом году не был на объявлении короткого списка, к тому же у меня в этом году не было времени на чтение книг даже из короткого списка, кроме книг Петра Талантова и Михаила Шифрина. Информации о других книгах и их авторах не хватало. Жалко, конечно, что отсутствовали оба лауреата, но это уж, я понимаю, совсем не вина организаторов.

Что понравилось — это неформальная часть в конце церемонии. Правда, было немного темновато, из-за чего я не увидел многих из тех, с кем было бы интересно поговорить, но зато была возможность постоять на лестнице или в каких-то укромных закутках, чтобы обстоятельно побеседовать с теми людьми, кого удалось опознать в темноте.

Наталия Демина, научный журналист:

Церемония «Просветителя» получилась необычной: не удалось сфотографировать ни одного лауреата 2019 года в книжной номинации. Один лауреат (дама) не смогла прийти, была ее дочь. Другой лауреат загадочно исчез и объявился только через несколько часов после церемонии, объяснив в Facebook, что не ожидал награды и не мог физически быть в Москве. Премию получила его издатель Варя Горностаева. Так что привычных фото в мантиях не было.

И вообще всё было очень-очень быстро, динамично. Организаторы старались свести количество людей, которые поднимались на сцену, до минимума. А мне хотелось бы послушать лауреатов премии «Просветитель.Digital», из которых я мало кого знаю. Мне всё же кажется, что в этом восхождении на сцену и, может быть, длинных речах — как раз и кроется прелесть премии. Ведь мы помним, какие люди поднимались. «Иных уж нет, а те далече». И это важно — под аплодисменты подняться на сцену, когда на тебя смотрят и хвалят равные. Это то самое peer review!

Организаторы попросили всех прий­ти в Black Tie, и несколько дам пошутили и действительно надели галстук или бабочку. «На настоящий смокинг мне не хватит денег», — посетовала Елена Клещенко. Как обычно, половина гостей пришли в casual всяких форматов. Мне очень понравилась реализация идеи извлечения музыки из книг. На книгах-финалистах можно было сыграть марш, ноктюрн или что придет в голову. Вот бы такое в книжный: приходишь, подносишь ладонь к обложке — и книга звучит. И ты их по звуку отбираешь. Уже после церемонии опять встал извечный вопрос российской интеллигенции о делении на «випов» и «невипов», но что с этим делать — пока неясно.

Павел Подкосов, директор издательства «Альпина нон-фикшн»:

На днях ко мне обратились из одного уважаемого литературного британского издания с просьбой рассказать о значении премии «Просветитель» для российского научного и литературного комьюнити. И это не первый случай. Премия вышла на мировой уровень. Дмитрия Борисовича и его замечательную команду можно поздравить!

«Просветитель» в этом году вышел более камерным, нарядным и спокойным. Дресс-код Black Tie массово поддержан не был, но смокинги и вечерние платья всё же мелькали. Результаты голосования неожиданными не стали. Лидеры в коротком списке шли практически на равных (я болел за нашу Елену Клещенко с «ДНК и ее человек»), жюри остановилось на важной и своевременной работе «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Петра Талантова. В гуманитарных науках победила достойная «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина» Елены Осокиной. Здесь было без неожиданностей. А вот короткое яркое выступление Noize MC удивило многих. Рэп на сцене «Просветителя» читали впервые. Отличная и вполне уместная идея! Лауреатами «Просветитель.Digital» стали: «Детская комната Arzamas» со всякими полезными штуками — мультиками, книгами, играми, которые обучают детей и облегчают жизнь родителям; The Batrachospermum Magazine — научно-популярный журнал-мутант, дерзкий голос водоросли с отличным чувством юмора и интересным контентом; познавательный YouTube-канал Артура Шарифова, математика по образованию, с двумя миллионами подписчиков и отличными видео. Гран-при у проекта «Остарбайтеры» — исторического подкаста с живым голосом людей, угнанных в Германию нацистами. Цифровые проекты — значительная часть просветительской экосистемы, и здорово, что им уделяется большое внимание.

Премия «Просветитель» уже давно является важным событием осени для научной, издательской, а теперь и диджитал-среды. Она мотивирует ученых и научных журналистов писать, издателей — повышать планку качества книг, а цифровой мир — делать яркие и умные проекты. Я уже много лет не беру отпуск в ноябре. Финал «Просветителя» — интереснее.

Фото А. Константинова и Н. Деминой

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