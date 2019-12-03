DOXA: публичное поле для обсуждения академических проблем

Этим летом произошел стремительный взлет популярности нового политического и образовательного портала — DOXA. Мы обратились в редакцию этого издания с просьбой рассказать о себе. Беседовала Наталия Демина.

— Что такое DOXA? Как появилось такое название?

— DOXA переводится с греческого как «мнение». Когда мы запускали журнал 2,5 года назад, для нас была важна идея, что это будет инструмент для выражения мнения студентов о том, что происходит в университете. У истоков журнала стояли два студента философии и две студентки культурологии Вышки, отсюда такое название. Оно отсылает к старому философскому противопоставлению «мнения» и «(подлинного) знания».

Описывать себя через презрительное (для философского жаргона) слово «мнение» — это такой эмансипаторный жест. Как правило, студентам отказано в праве выносить какие-либо суждения об университете и о собственном образовании, их мнением пренебрегают. Мы предлагаем не стесняться, что мы всего лишь озвучиваем «мнение», — кажется, это как раз-таки путь к свободе.

Журнал первые полгода функционировал как журнал гуманитарного факультета ВШЭ, затем стал посвящен повестке Вышки в целом. Сейчас мы считаем себя общеуниверситетским журналом — в нашей редакции состоят студенты, аспиранты и выпускники ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, РГГУ, Бауманки, Шанинки и других университетов.

Наша цель — создавать площадку для дискуссии о современном российском университете. Мы рассказываем о проблемах студентов и сотрудников, о давлении на разных участников университетского сообщества со стороны администрации университета или правоохранительных органов, подробно освещаем истории «университетских политзеков».

— Что стало первым импульсом, первопричиной для создания DOXA? Наверняка ведь Большой взрыв?

— Журнал появился почти случайно, за ним не стояло каких-то грандиозных проблем, скорее просто «дух времени» и фрустрация от того, что таких порталов не существует. Первая — довольно провокационная — статья была списком худших курсов родного для основателей журнала гуманитарного факультета Вышки — мы провели опрос более ста студентов факультета и составили такой антирейтинг.

— Какую дату вы считаете датой своего рождения?

— Мы появились в феврале 2017 года, но день рождения отмечаем, когда придется — в прошлом году отмечали его в марте. На нашем втором дне рождения мы решили устроить сбор средств в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который к тому времени уже полгода находился в СИЗО. В бар, в котором мы планировали мероприятие, позвонил участковый и потребовал его отменить, после чего нам пришлось сменить площадку. А на новое место в день события пришел стрингер от «России 24», и про наш день рождения вышел репортаж на федеральном канале с заголовком «Деньги для взрывника: студенты поддержали рублем аспиранта-террориста».

— Кого объединяет DOXA? Каков ее (его) гендерный состав?

— У нас большая команда, построенная на горизонтальных принципах. Нет главного редактора, все, кто принадлежит к команде, называют себя «редакторами» или «редакторками» журнала. Как часто бывает с проектами, которые делают гуманитарии, команда на 2/3 женская. Количество активных членов редакции колеблется от 10 до 40 человек в разные периоды (включая дизайнеров, корректоров и др.).

— Финансируется ли ваша деятельность?

— Наша деятельность никем не финансируется, долгое время мы даже не занимались краудфандингом. Опыт этого проекта показал нам, что миф об активистской работе (что она не должна оплачиваться) — довольно вредный, потому что сильно ограничивает проекты вроде нашего в росте и развитии. Поэтому мы в скором времени запустим активную кампанию сбора средств на развитие журнала.

У нас также есть успешный опыт сбора средств на поддержку политзаключенных и на борьбу с политическими преследованиями. Так, в конце июля, после крупных московских протестов с беспрецедентным числом задержаний, мы запустили инициативу с названием DOXA_OVD, которая оказывала поддержку студентам и сотрудникам, задержанным на акциях протеста. За полтора месяца мы собрали около 500 тысяч рублей, наша служба помогала этим людям с оплатой административных штрафов за участие в несанкционированных акциях, а также с поиском всей необходимой информации и адвокатов.

— На какие темы вы отзываетесь?

— В целом мы бы хотели публиковать более разнообразные материалы, но в основном пишем на самые срочные и важные темы из университетской жизни: о домогательствах в вузах, низком качестве образования, давлении на студентов со стороны администрации высших учебных заведений, политических преследованиях российских студентов и др.

В нашей редакции нет профессиональных журналистов, поэтому мы экспериментируем с форматами. У нас не так много идеальных статей, но несколько текстов даже было номинировано на журналистскую премию «Редколлегия».

Также мы служим площадкой для публикации различных открытых писем или обращений от университетского сообщества или каких-то его частей. Всего за всё время существования журнала у нас было опубликовано несколько десятков писем. Самое популярное — письмо студентов Вышки в поддержку Егора Жукова, оно собрало более 4000 подписей всего за пару дней [1].

— У «Независимой газеты» ее лучшей поры был девиз: «Sine ira et studio» (без гнева и пристрастия). А у вас есть девиз, которому вы стараетесь следовать в своей работе?

— Наш девиз мог бы звучать прямо противоположно — мы не особо верим в «нейтральную» журналистику, считаем, что журналистика и медиа — шире, чем эта идея нейтральности. Мы активно взаимодействуем со своей аудиторией и стараемся быть медиа «для сообщества».

Мы создаем публичное поле, в котором академическое сообщество может открыто обсуждать свои проблемы, и для этого мы можем использовать журналистские инструменты. У нас довольно эффективно функционирует уникальный ньюсрум — в принципе, единственный ньюсрум по новостям университетов на русском языке; у нас появляются нейтральные журналистские статьи и расследования, но мы ими не ограничиваемся.

По тематике наших мероприятий и обращений, которые мы публикуем, из того, о каких новостях мы пишем у себя в соцсетях, вполне можно сделать вывод, каковы наши идеологические предпочтения. Намного хуже, когда такие идеологические предпосылки для «нейтрального» журналиста являются неосознанными, но об этом подробно написано в «Репрессивной толерантности» Маркузе.

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