Продолжается атака в СМИ на Комиссию РАН по противодействию фальсификациям научных исследований.

Профсоюзная газета «Солидарность» направила аж три запроса: президенту РАН А. С. Сергееву, вице-президенту А. Р. Хохлову и председателю КПФНИ В. А. Васильеву. Список вопросов в письмах стандартный: в них на разные лады выясняется, почему Комиссия воспользовалась результатами сомнительного в политическом отношении «Диссернета» и нет ли в этом подрыва российской науки. Получив в установленный законом срок ответ от академика Васильева [1], газета его публиковать не стала, а обратилась в прокуратуру с четвертым запросом, почему ей не ответил вице-президент Хохлов [2, 3]. Причины такого затейливого поведения газеты можно усмотреть в примечании на ее сайте: «Информационный партнер: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» [4] (напомним, что ректорствует в СПбГУП неизбранный академиком чл.- корр. РАН А. С. Запесоцкий, сильно засветившийся в предыдущей серии [5]).

Кроме того, Комиссия ответила на запросы:

почетного профессора СПбГУП Л. А. Пасешниковой,

председателя профсоюзной организации СПбГУП А. В. Семкина и председателя студенческого совета СПбГУП А. С. Кауфельда,

телекомпании «Эхо Сахалина» относительно защищенной под руководством А. С. Запесоцкого кандидатской диссертации Е. М. Фридмана (в которой педагогический эксперимент 1992–2002 годов в городе Холмске Сахалинской области дал точно такие же — на многих страницах — результаты, что и педагогический эксперимент 1995–1997 годов в одном из районов Норильска из диссертации И. М. Ничипуренко),

профессора РУДН Г. И. Фазылзяновой, потребовавшей удалить с сайта КПФНИ упоминания о наличии в ее докторской диссертации, защищенной в СПбГУП, фрагментов, списанных из монографии профессора Запесоцкого [6].

Были и еще публикации, уже вне явной связи с профсоюзным университетом и его доблестным ректором, с практически совпадающим набором крупных и мелких неправд. Отдельный интересный вопрос, из какого бюджета была оплачена эта гадость1. Зато работа КПФНИ была одобрена открытым голосованием на Общем собрании профессоров РАН, а деятельность «Диссернета» и комиссий РАН — в заявлении Совета Общества научных работников.

Теперь перейдем к забавному. В свежедоставленном пятом номере «Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации» среди прочего перепечатаны два материала с одного из интернет-порталов (не называю, чтобы ненароком не прорекламировать): «Собственные ученые степени ВУЗов: Что необходимо учесть потенциальному соискателю» и «Отказ ВАК в присуждении ученой степени. Возможные причины, типичные ошибки и перспективы получения степени в дальнейшем». Вроде, всё нормально, но вот тексты вызвали желание присмотреться поближе, и — о чудо! — на сайте-источнике видим: «Возобновлен прием заказов на консультационные услуги „диссертация под ключ с нуля“ и „продвижение диссертации заказчика“». Упс: это ВАК перепечатывает (со ссылкой!) материалы диссеродельной фабрики? Нет: еще в 2013 году ВАК заявила [7], что не имеет отношения к Бюллетеню, однако за шесть лет не добилась того, чтобы на ее названии перестали спекулировать.

Надо сказать, в отличие от некоторых СМИ, фабрика сия не без уважения относится к деятельности «Диссернета». Вот несколько цитат с сайта (в авторской орфографии):

В настоящее время у дисс. советов денежный вопрос далеко не на первом месте. Куда важнее отсутствие негативных последствий после проведения той или иной защиты.

В течение 2018 г. <…> были закрыто порядка 40 диссертационных советов с формулировкой «в связи с двумя / тремя / четырьмя отмененными решениями». Что стало для других диссертационных советов хорошим примером и заставило их быть куда более осторожными при допуске диссертантов к защите.

С невозможностью стать членом диссертационного совета или выступить в качестве научного руководителя / консультанта, благодаря 13 пункту положения, столкнулось уже довольно много научно-педагогических работников. Соответственно выросла их требовательность к диссертантам и несколько снизился энтузиазм по поводу доведения последних до защиты.

Пункт 13 (последний абзац). Новые правила лишают возможности быть (стать) членом какого-либо диссертационного совета научных руководителей (консультантов) тех лиц, в отношении которых было принято решение Мин­обрнауки о лишении степени в течение пяти лет, предшествующих подаче ходатайства об открытии или изменении состава совета.

Узнать о попадании научного руководителя (консультанта) в <черный список руководителей диссертаций> можно только изучив приказы о лишении степени, размещенные на сайте ВАК, а также изучив открытые источники, в частности «Диссернет».

На этой радостной ноте мы и закончим наш ­мини-обзор текущих патологий.

М. Г.

1 В предвкушении очередного письма прокурору (гуглим на «Запесоцкий + суд») оговорюсь, что гипотеза о проплаченности антидиссернетовской кампании в СМИ и предсказание, что она продлится еще пару недель, — это мое личное оценочное мнение, основанное на безответственных разговорах с плохо информированными источниками.

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