Еще одна апелляция по кандидатам в члены РАН

Еще одно возражение поступило в адрес «Диссернета» после публикации доклада Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований [1]. Один из героев доклада и публикации в «Троицком варианте» [2], кандидат в академики РАН по отделению физиологических наук Р. И. Сепиашвили, доказал, что его публикация с неоформленными заимствованиями на самом деле таковой не является. Статья четырех авторов Малашхия Ю. А., Сепиашвили Р. И., Надареишвили З. Г., Малашхия Н. Ю. «Проблемы неврологической и иммунологической памяти и перспективы реабилитации (основы и концепция)», опубликованная в журнале «Аллергология и иммунология» в 2015 году, была идентифицирована «Диссернетом» как имеющая массовые заимствования из статьи Парахонского А. П. «Проблемы неврологической и иммунологической памяти и перспективы реабилитации», опубликованной на пять лет раньше в сборнике трудов конференции. Однако при повторной проверке оказалось, что, наоборот, Парахонский заимствовал текст из статьи четырех авторов, опубликованной еще в 1996 году; публикация же 2015 года являлась републикацией той давней статьи с указанием первоисточника.

Что касается еще трех некорректных публикаций Р. И. Сепиашвили [3], то они были в самом срочном порядке отозваны автором, что «Диссернет» может только приветствовать.

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