Еще одна апелляция по кандидатам в члены РАН

Еще одно возражение поступило в адрес «Диссернета» после публикации доклада Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований [1]. Один из героев доклада и публикации в «Троицком варианте» [2], кандидат в академики РАН по отделению физиологических наук Р. И. Сепиашвили, доказал, что его публикация с неоформленными заимствованиями на самом деле таковой не является. Статья четырех авторов Малашхия Ю. А., Сепиашвили Р. И., Надареишвили З. Г., Малашхия Н. Ю. «Проблемы неврологической и иммунологической памяти и перспективы реабилитации (основы и концепция)», опубликованная в журнале «Аллергология и иммунология» в 2015 году, была идентифицирована «Диссернетом» как имеющая массовые заимствования из статьи Парахонского А. П. «Проблемы неврологической и иммунологической памяти и перспективы реабилитации», опубликованной на пять лет раньше в сборнике трудов конференции. Однако при повторной проверке оказалось, что, наоборот, Парахонский заимствовал текст из статьи четырех авторов, опубликованной еще в 1996 году; публикация же 2015 года являлась републикацией той давней статьи с указанием первоисточника.
Что касается еще трех некорректных публикаций Р. И. Сепиашвили [3], то они были в самом срочном порядке отозваны автором, что «Диссернет» может только приветствовать.
- kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-RAN-KPFNI.pdf
- trv-science.ru/2019/09/24/kandidaty-v-chleny-ran-sredi-medikov/
- rosvuz.dissernet.org/person/122 473
>Однако при повторной проверке оказалось, что, наоборот, Парахонский заимствовал текст из статьи четырех авторов, опубликованной еще в 1996 году; публикация же 2015 года являлась републикацией той давней статьи с указанием первоисточника.
Ничего себе история. Как говорится, ложки нашлись, а осадок остался. Там действительно, на с. 22 прямым текстом написано: «Статья впервые опубликована в «Международном журнале по иммунореабилитации» (International Journal on Immunorehabilitation) № 2: с. 52−58, 1996. ««Эксперт», который делал эту «экспертизу», читать совсем не умеет, смысла не понимает, только компьютером пользуется?
И какие-то извинения перед авторами, и какие-то меры в отношении «эксперта» не предполагаются? Это к вопросу об этике.