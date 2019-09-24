Кандидаты в члены РАН среди медиков

11 и 12 ноября 2019 года состоятся обсуждение и тайное голосование по кандидатам в члены РАН по отделениям Академии наук. С полным списком имен соискателей вы можете ознакомиться уже сейчас на сайте ras-elections.ru. Вечером 14 ноября на Общем собрании РАН состоится тайное голосование по всем кандидатам, а 15 ноября будут объявлены итоги голосования. В преддверии этого события ТрВ-Наука продолжает серию публикаций «Диссернета» с анализом списка кандидатов в членкоры и академики РАН. В предыдущей статье «Диссернета» Анна Абалкина представила восемь авторов проблемных диссертаций среди кандидатов в члены РАН [1]. В новой — Лариса Мелихова — IT-эксперт, руководитель проектов «Диссернета» — рассказывает об итогах проверки кандидатов по отделению медицинских наук.

В данной статье мы представляем результаты анализа кандидатов-медиков (кандидатов и докторов медицинских наук), у которых обнаружились различные этические нарушения, а именно: наличие лженаучных диссертаций или публикаций, участие в защитах не­оригинальных диссертаций в качестве научных руководителей/консультантов или оппонентов, наличие некорректных публикаций (публикаций с неоформленными заимствованиями, множественных публикаций или публикаций с загадочным авторством).

После проведенного «Диссернетом» анализа всех кандидатов в члены РАН по различным отделениям оказалось, что именно среди кандидатов-медиков имеется наибольшее количество фигурантов «Диссернета»: 27 человек!

Уточним, что 26 диссернет-персон выдвигаются на отделение медицинских наук и один человек (Р. И. Сепиашвили) — на отделение физиологических наук. Даже кандидаты по отделению общественных наук (куда входят экономисты и юристы, обычно лидирующие с большим отрывом в области фейковой науки) на этот раз заметно отстали: среди них нашлось всего лишь 13 фигурантов «Диссернета» (об этих людях — в следующей статье). Небольшим плюсом кандидатов-медиков можно считать тот факт, что ни один из них не замечен в списывании собственной диссертации. Однако количество других нарушений академической этики производит удручающее впечатление.

Лженаучная диссертация

Кандидат в члены-корреспонденты РАН, докт. мед. наук, профессор ПМГМУ им. Сеченова Минесса Анатольевна Миненко защитила докторскую диссертацию «Нелекарственное лечение последствий стресса различного генеза» по гомеопатии.

Напомним, что в соответствии с меморандумом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, гомеопатия является ненаучной дисциплиной [2]. В данном случае, по оценкам специалистов, диссертация фактически рекламирует коммерческие препараты овариум композитум, тестис композитум и церебрум композитум. Помимо этого, Миненко являлась научным руководителем неоригинальной диссертации Рустема Хайруллина.

Наличие некорректных публикаций

Шесть кандидатов в члены и членкоры РАН по отделению медицинских наук имеют по одной некорректной публикации: у Б. Я. Алексеева речь идет о дублировании публикации с тем же набором соавторов, а в других случаях (Ю. Э. Доброхотова, О. С. Левин, Н. В. Полунина, И. С. Стилиди) — о публикации с загадочным авторством, т. е. о повторной публикации того же текста, но с другим набором соавторов.

Лидером по количеству некорректных публикаций оказался кандидат в академики РАН по отделению физиологических наук Реваз Исмаилович Сепиашвили [3], и здесь речь идет не только о дублировании текстов. Все некорректные статьи академика Академии наук Грузии Сепиашвили связаны с журналом «Аллергология и иммунология», в котором кандидат в РАН является главным редактором. Две из этих статей характеризуются «Диссернетом» как «статьи с неоформленными заимствованиями». В одной из них Сепиашвили с тремя соавторами представляет текст, на 90% совпадающий с текстом А. П. Парахонского, опубликованным на пять лет раньше в сборнике трудов конференции (включая даже название публикации) [4].

В другой статье «герой» «Диссернета» копирует добрую половину текста о лауреатах Нобелевской премии по физиологии и медицине 2012 года у главреда «Биомолекулы» Антона Чугунова (т. е. всю содержательную часть, включая выводы), причем делает это дважды. Сначала — в 2013 году, потом — в 2015-м (в последней есть запись о том, что статья публикуется повторно, однако удивляет само желание зав­кафедрой аллергологии и иммунологии РУДН второй раз опубликовать чужой текст под своим именем!) [5]. Кроме того, Сепиашвили является автором двух множественных публикаций, одна из которых напечатана дважды в той же «Аллергологии и иммунологии», а другая — почти одновременно в трех журналах (включая, конечно, «свой» журнал).

Участие в защитах списанных диссертаций в качестве научных руководителей и/или оппонентов

Полный список медиков — кандидатов в члены РАН по отделению медицинских наук, попавших в сферу внимания «Диссернета», — можно увидеть на сайте «Диссеропедия вузов» на странице «Кандидаты РАН: отделение медицинских наук» [6]. Этот список можно сортировать и фильтровать по числу «чужих кейсов» (случаев участия в липовых защитах в качестве научного руководителя или оппонента) или по числу «журнальных кейсов» (некорректных публикаций).

Отсортируем список по числу чужих кейсов. Рекордсменом, оставившим соперников далеко позади, оказался кандидат в члекоры РАН Михаил Никифорович Пузин [7]: 21 кейс научного руководства списанными диссертациями! Список этих кейсов даже не хочется анализировать: кажется довольно очевидным, что такое количество фальшивых текстов не возникает на пустом месте.

Отметим только, что в кандидатской диссертации Ю. Б. Аведова, написанной под научным руководством Пузина, помимо массовых некорректных заимствований, выполнен подлог данных: в скопированном тексте слово «мигрень» заменяется на «одонтогенную невралгию», а «головная боль» — на «лицевую боль». Кроме того, диссертант — главврач клиники Avicenna — вместо «простАгландины» ошибочно пишет «простОгландины», а почему? Потому что так написано в источнике заимствования! Хотели бы вы лечиться у этого врача? А у его научного руководителя Пузина?

Заметная особенность списка персон — большое количество (8 человек) сотрудников МГМСУ (Московского государственного медико-стоматологический университета им. А. И. Евдокимова). В этом университете трудятся и два следующих лидера по числу чужих кейсов: кандидаты в членкоры РАН Аркадий Львович Верткин [8] (5 кейсов научного руководства и 1 — оппонирования) и Сергей Дарчоевич Арутюнов [9] (3 и 2 кейса соответственно). В 2008 году эта пара вдвоем выступила в качестве научных руководителей диссертантки Ангелины Зекий, но даже в четыре глаза они не заметили, что соискатель без должного цитирования скопировала огромные куски текста из диссертации Ирины Бобзиковой (защищенной в том же диссовете годом раньше).

Поскольку опыт оказался успешным, то уже на следующий, 2009 год, тот же текст Бобзиковой был вложен в кандидатскую диссертацию Владимира Бурдули (под научным руководством Арутюнова).

Как видите, распутывать клубок защит сотрудников МГМСУ — крайне увлекательное занятие! Но в целях экономии места в газете и времени читателей упомянем в заключение только еще одного персонажа: кандидата в членкоры РАН Ивана Ивановича Скопина [10], директора Института коронарной и сосудистой хирургии НЦССХ им. Бакулева. В «Диссернете» он отмечен одним случаем научного руководства и тремя — оппонирования фальшивых диссертаций.

Вроде бы оппонирование списанной диссертации не такой тяжкий грех, по крайней мере, тут могли быть не злой умысел, а простая невнимательность или халатность. Однако случай Скопина интересен тем, что все его оппонирования делались в кооперации с научным руководством, выполненным двумя заслуженными старожилами «Диссеропедии вузов» — директором Бакулевки Л. А. Бокерией (17 кейсов научного руководства) [11] и бывшим сотрудником Бакулевки, впоследствии возглавившим Институт хирургии им. Вишневского, А. Ш. Ревишвили (6 кейсов научного руководства) [12].

О качестве «научного руководства» этих персон говорит, например, тот факт, что в 2009 году была защищена докторская диссертация Карапета Давтяна [13], а через два года аспирант Евгений Лабарткава взял ее часть и оформил как собственную кандидатскую диссертацию [14]. Однако ни научный руководитель обеих диссертаций Амиран Ревишвили, ни оппонент Иван Скопин столь наглого нарушения этики науки почему-то не заметили.

В списке «Кандидаты РАН: отделение медицинских наук» на сайте «Диссернета» есть еще немало подобных персонажей. В нем вы можете подробно изучить некорректные защиты и публикации каждого из них. У нескольких кандидатов было обнаружено только по одному кейсу «научного руководства» списанной диссертацией, и тут уже нужно разбираться индивидуально, как так получилось, что ученый попал в эту неловкую ситуацию.

Еще раз напомним, что для немассовых нарушителей академической этики есть хороший способ удалить свое имя из списков «героев» «Диссернета»: отозвать свой отзыв на халтурную диссертацию, или ретрагировать некорректную публикацию.

Лариса Мелихова

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