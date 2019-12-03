Академик РАН Виктор Васильев о самозащите научного сообщества

7 ноября 2019 года в адрес главы Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Васильева с копией президенту РАН академику Александру Сергееву пришли вопросы от газеты «Солидарность» (центральной профсоюзной еженедельной газеты). Академикам было предложено ответить на присланные вопросы в соответствии с Законом о СМИ и п. 1.4. Положения о Комиссии. К 14 ноября Виктор Анатольевич подготовил ответы и направил их в редакцию, однако газета в течение двух недель их не опубликовала, хотя в их письме содержались фразы «просим дать ответы незамедлительно» и что «нашей задачей является донесение достоверной информации о происшедшем нашей аудитории, проверка фактов до публикации материалов, предоставление возможности высказаться разным сторонам конфликта».

Комиссии представляется важным, чтобы ответы академика РАН В.А. Васильева стали доступны обществу. Публикуем вопросы газеты и ответы главы КПФНИ в том виде, в каком они были отправлены в редакцию «Солидарности».

Ваши оппоненты, в том числе – упомянутые в вашем докладе, говорят о фальсификации, подлоге исходных данных. По их мнению, вы взяли с сайта «Диссернет» предположения и самостоятельно придали им статус научных фактов. Какую проверку предположений «Диссернета» проводила ваша комиссия, кто конкретно и как конкретно ее осуществлял, можете ли вы направить в наш адрес для ознакомления материалы проверки?

Такой вопрос свидетельствует о недостаточном владении русским языком. Говорить о фальсификации или обмане можно, когда читателю не предоставлена полная информация об используемой аргументации, или делается утверждение о дополнительно проведенной исследовательской работе, которой на самом деле не было. Но наш Доклад – это сетевой материал, в котором, если пройти по ссылкам, читатель получает всю без исключения информацию, которой располагали мы, и может сформировать самостоятельное мнение о ее качестве, достоверности и доказательности.

Читатель прекрасно сам видит, что эта информация в основном взята из «Диссернета», и ничто не препятствует ему сделать свои выводы с учетом этого очевидного факта. В частности, любой читатель может зайти на любую страницу из материалов «Диссернета» и самостоятельно проверить «предположение» о том, что текст слева (из диссертации или статьи объекта рассмотрения) полностью или частично тождествен тексту справа (из материала – «донора»).

Читатель уведомлен, что для нас эта информация оказалась убедительной, вследствие тщательно проведенной такой проверки. В частности, при перепроверке данных Доклада после сообщений моих коллег я лично заходил в каждый документ нижнего уровня, проверял его наполненность и делал рандомную проверку страниц каждого документа; все документы более высоких уровней проверялись мною полностью. Более регулярная проверка проводилась другими членами комиссии.

При этом мы исходим из того, что наш Доклад рассчитан на серьезное научное сообщество России, прежде всего академическое, в котором репутация «Диссернета», особенно в части достоверности его сведений, весьма высока (чего, конечно, нельзя сказать об отношении к «Диссернету» плагиаторов, торговцев и покупателей фальшивых диссертаций, и их разнообразных покровителей). Научному сообществу очень импонирует, что «Диссернет» приводит доказательный материал, который каждый может перепроверить самостоятельно, и минимизирует личные оценки. Полагаю, что после нынешних выборов в РАН репутация и доверие к «Диссернету» в научном сообществе еще вырастут.

Подчеркну на всякий случай, что Доклад не тождествен бумажной распечатке своего корневого текста, представляющего лишь ничтожную часть содержащейся в нем информации.

Как вы готовили принятие решения комиссии по данному вопросу? Рассылали ли вы текст доклада членам комиссии до проведения заседания, за какой срок, или доклад был роздан пришедшим на мероприятие до его начала? Обращали ли вы внимание членов комиссии на предположительный характер материалов «Диссернета», на которых основан доклад? Информировал ли кто-либо членов комиссии о результатах проверки предположений «Диссернета»? Зафиксированы ли материалы по этому вопросу в протоколе заседания комиссии, можно ли ознакомиться с протоколом? Было ли известно кому-либо из членов комиссии о вашем намерении опубликовать доклад? Кому именно? Есть ли официальное решение комиссии о публикации доклада?

Весь наш доклад (а не только его текст) в почти окончательной форме был разослан и обсуждался по электронной почте в течение достаточно длительного времени прежде голосования и публикации. Этот доклад изначально предназначался к публикации, о чем всем было известно.

Я не интересовался у активистов «Диссернета», какой точный смысл имеет появляющийся в их документах дисклеймер о «предположительности», однако это не мешает помещаемым там же материалам быть более ответственными и доказательными, чем некоторые материалы многих инстанций, не пишущих такие дисклеймеры, включая некоторые экспертные советы ВАК. В любом случае, наша комиссии (как и предполагаемые читатели доклада) – это взрослые люди, умеющие читать и, что еще важнее, привыкшие смотреть в первую очередь не на преамбулы и расшаркивания, а на содержательные факты и доказательства, в более чем достаточном количестве приведенные в соответствующих материалах.

Комиссия является совещательным органом при президиуме РАН (п.1.2. положения). В ее обязанность входит проведение работы и представление результатов президиуму или президенту РАН (п.2.1). Разработанные комиссией документы вы обязаны представлять руководству РАН (п. 2.2). Представляли ли вы опубликованный доклад руководству РАН, кому персонально? Было ли это сделано до публикации вами доклада или после? Согласовал ли кто-либо из руководства РАН публикацию доклада, кто именно?

В состав комиссии входит (и курирует ее со стороны Президиума) вице-президент РАН А.Р. Хохлов. Естественно, он участвует в обсуждениях и голосовании по всем вопросам. Бумажная копия отдана Президенту РАН А.М. Сергееву на заседании Президиума РАН 24 сентября с.г., впрочем, он к этому времени уже посмотрел этот материал в сети.

По положению о комиссии (п.1.5) вы обязаны осуществлять свою деятельность во взаимодействии с отделениями РАН по конкретным областям и направлениям науки. Направляли ли вы материалы доклада в отделения РАН до принятия доклада и его опубликования? Если материалы доклада вами в отделения не направлялись, то по какой причине? Известны ли вам позиции отделений РАН по поводу материалов доклада, и если да – то как вы их прокомментируете?

Нет, не посылал. Очевидная причина – крайне сжатые сроки, которые мы имели на подготовку доклада. В день его публикации уже начинались заседания экспертных комиссий отделений, рекомендующих или нет кандидатов к избранию на отделениях, и необходимо было сделать этот документ неигнорируемым и заведомо успевающим к этим заседаниям. С другой стороны, было очень важно максимально тщательно просмотреть и перепроверить используемые доказательные материалы Диссернета на предмет неточностей, чтобы случайно не обвинить кого-нибудь в лишних несовершённых нарушениях. Поэтому из трех зол – недопроверить информацию, не успеть к заседаниям или не соблюсти этикет прохождения материалов, возможно вытекающий из духа (но не буквы, поскольку явно это нигде не сформулировано) нашего регламента – мы выбрали последнее, и не отказываемся нести за это все совершенно справедливые порицания (которые можно и потерпеть ради пользы дела).

Теперь о позиции отделений РАН. Из семи отделений, по кандидатам в которые у нас были замечания, три полностью согласились с нашим докладом, не рекомендовав никого из его фигурантов. В Отделении медицинских наук также полностью согласились с нашими претензиями, однако в трех из семнадцати случаев, не оспаривая их, сочли, что научные заслуги и авторитет соответствующих кандидатов перевешивают тяжесть их нарушений. Мы не можем спорить с отделениями в вопросе оценки заслуг и авторитета, и в такой ситуации согласились с их мнением.

Отделение сельскохозяйственных наук кратко ответило, что у них нет претензий к кандидатам, и предварительно рекомендовало к избранию трех из двенадцати поименованных нами кандидатов. В результате консультаций Комиссии с представителями отделения претензии к этим трем кандидатам также были признаны в принципе не препятствующими избранию в РАН.

Наконец, два отделения – Общественных и Историко-Филологических наук – прислали ответы, в основном отвергающие наши претензии. Эти ответы в большинстве случаев были голословны и основаны на личных заверениях кандидатов. Почти все эти утверждения не выдерживают встречи с предметными доказательствами, приведенными в Докладе и более подробно указанными в наших ответных письмах отделениям. Подозреваю, что при рассмотрении в этих отделениях вообще учитывался не весь наш доклад, а всего лишь распечатка его корневого текста, содержащая мизерную часть информативной части доклада, в частности утрачивающая весь доказательный материал.

Отмечу, что ситуация с этой перепиской с отделениями косвенно подтверждает оправданность нашей поспешной публикации доклада. Дело в том, что, как выяснилось, наши ответные письма не дошли своевременно естественным путем до состава отделений, так что мне пришлось рассылать их самостоятельно. Можно предположить, что такая же судьба постигла бы и сам наш Доклад, если бы мы его послали через руководство Отделений, то есть что он не дошел бы своевременно до экспертных комиссий.

Согласно положению, вы обязаны осуществлять свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, научными и образовательными организациями. С кем конкретно вы взаимодействовали при подготовке доклада? Вы обвиняете ряд лиц (в том числе членов РАН) по вопросам, входящим в компетенцию ВАК при Минобрнауки. И ваши обвинения противоречат позициям ВАК. Знаете ли вы об этих расхождениях, делали ли что-либо для устранения расхождений, и если да – то что конкретно, каковы результаты? Рассматривали ли вы на комиссии расхождения доклада с позицией ВАК по диссертациям, которые не нравятся «Диссернету»? Информировали ли вы руководство РАН о расхождениях в публикуемом докладе с позициями ВАК, кого именно, какие указания получили?

Наши расхождения с ВАК имеют уже некоторую историю, частично описанную в моем тексте . В частности, позиция ВАК состоит в том, что о тождестве двух текстов, например, по экономике, может судить только дипломированный экономист, а мы считаем, что для этого достаточно уметь читать по-русски. Мы считаем также, что при установлении факта фальсификации издания книги профессиональный библиограф и источниковед являются более релевантными экспертами, нежели специалист по научной теме этой книги.

Сейчас прорабатывается регламент взаимодействия нашей комиссии и ВАК в части нашего представительства на заседаниях экспертных комиссий и секций Президиума ВАК по вопросам, имеющим общий интерес. Хотя этот вопрос продвигается трудно, я должен с удовлетворением отметить, что отношение ВАК к заведомо несамостоятельным диссертациям в последнее время претерпело положительные изменения, в частности были приняты принципиальные решения по ряду резонансных дел. (Ред. В конце ноября 2019 года был подписан регламент взаимодействия ВАК, РАН и Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований).

Доклад вашей комиссии опирается и на предположения «Диссернета» о якобы «недобросовестных публикациях» в научных журналах. Запрашивали ли Вы редакции журналов по данному вопросу? Нашли ли подтверждение редакций журналов претензии «Диссернета»?

Наша комиссия совместно с Ассоциацией Научных Редакторов и Издателей (АНРИ) ведет большую работу с журналами в связи с некорректными публикациями (прежде всего имеющими признаки плагиата или самоплагиата). В частности, этим летом мы рассылали соответствующие запросы в более чем 540 журналов, и во многих случаях получили удовлетворительный результат. В доклад вошли только случаи, не получившие сейчас или ранее удовлетворительного разрешения.

В вашем докладе выдвинуты обвинения против 57 крупных ученых, в том числе и членов РАН. Названы их имена. Были ли истребованы объяснения самих ученых, приглашались ли они на заседание комиссии, когда обсуждался доклад? Если нет, то почему?

Кто приглашался на заседание комиссии от ВАК и Минобрнауки, отделений РАН, заинтересованных организаций (в докладе их поименовано немало), работников прокуратуры и иных представителей органов государственной власти?

Все данные по этим ученым давно находятся на сайте «Диссернета», и те, кому было что сказать в свое оправдание, давно это сделали. Позиция высокомерного молчания обычно объясняется той простой причиной, что, по существу, возразить нечего.

Позиция ВАК в данном случае не имеет отношения к делу, поскольку ВАК занимается только сравнительно недавними нарушениями, по которым не прошел установленный в их регламенте «срок давности» по лишению ученой степени, и только если заявление о лишении кем-то подано. Факты нарушения научной этики, указываемые в нашем Докладе, имеют совсем другой, намного менее формальный статус: они предоставляются личному составу РАН не более как объективная информация к размышлению перед академическими выборами. При этом каждый голосующий может самостоятельно перепроверить эти данные и самостоятельно решить проблему о простительности нарушений на основании всей совокупности имеющейся у него информации, включая нашу.

При буквальном прочтении Вашего вопроса о представительстве ВАК в работе комиссии, отвечу, что я и еще три члена комиссии являемся членами ВАК и его Президиума; впрочем, один из них не участвовал в рассмотрении данного вопроса по соображениям конфликта интересов, поскольку сам баллотировался в академики по одной из секций, к которым относится наш доклад.

В последнем Вашем вопросе этого пункта опять демонстрируется недостаточное понимание русского языка. Невозможно утверждать, что что-то нам «прямо предписано» положением, состоящим в том, что мы «вправе».

Ваши критики считают, что доклад представляет собой не научный, а политический документ. Что он от имени РАН навязывает обществу, рекламирует позиции оппонентов российского государства: приближенных Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского, политических радикалов. Что вы лично используете трибуну РАН для пропаганды своих политических воззрений. Что вы лично нарушаете такие принципы работы комиссии, как объективность, соблюдение норм профессиональной этики, а гласность извращаете. Что положение председателя комиссии РАН вы используете для пропаганды деятельности «Диссернет» (сайт, зарегистрированный в США) и его активистов в существенной части проживающих в странах НАТО. Трудно не заметить и рекламу в докладе зарубежных «СМИ», официально признанных в России иностранными агентами. Как вы можете прокомментировать подобные мнения?

Этот ряд вопросов очень напоминает историю из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти», где ребенок, не умеющий считать до трех, считает ложки: «одна ложка, две ложки… уберите эту ложку, она грязная!» Во всех этих вопросах (а также в многих предыдущих) внимание отвлекается на несущественные детали, типа места регистрации сайта или согласования с журналами, от самого важного вопроса: правдива ли приведенная нами информация? Есть ли у пресловутых «критиков» что возразить на нее по существу? Независимо от того, какие дисклеймеры пишутся на сайтах «Диссернета», предъявляемые там доказательства объективны, легко проверяемы и очень наглядны для читателя, настолько что «критики» даже не пробуют их оспаривать на содержательном уровне, пытаясь заболтать вопрос разговорами про сайты и регламенты и, следуя заветам академика К.Д. Рядно, перевести его в идеологическую плоскость.

В научной жизни современной России имеется фатальная проблема в виде мерзкого бизнеса по фабрикации и продаже диссертаций и статей, дипломов и экспертных заключений. Это – очень большие деньги и очень большие рычаги влияния (достаточные для того, чтобы «уладить дела» на уровне ВАК в целом ряде специальностей или организовать мощную кампанию в прессе). Ему сопутствуют чуть более мелкие проблемы самопального плагиата и академической халтуры.

Наш доклад бьет, в том числе, по самой верхушке этого бизнеса, по тем его представителям, рвущимся в академию, которые «крышуют» эту деятельность на уровне ВАК и руководства диссертационных советов, подписывают экспертизы высшего статуса, оказывают разнообразную административную поддержку. Получение этими деятелями академического статуса недопустимо.

Если для истребления этого бизнеса нельзя обойтись без информации, приведенной на сайте, зарегистрированном в США, – скажем спасибо такому сайту. Если из гипертрофированной осторожности на документах этого сайта написаны какие-то слова про «предположительность» – пропустим эти слова и сосредоточимся на объективной доказательной информации, приведенной тут же рядом. Если «диссероделы» переходят в контратаку, вооружившись политической демагогией в подконтрольной или меркантилизованной прессе – ну что же, такая наша судьба, раз больше некому встать у них на пути.

В нашем списке есть самые разные люди, в том числе вызывающие мою личную симпатию, которых я обнаружил в этом списке с огромным огорчением. К сожалению, я не мог им ничем помочь; с другой стороны, их нет в числе контратакующих.

Как Вы и сами могли бы проверить, беспристрастно изучив наши материалы, попадание в наш список связано с серьезными нарушениями научной этики: несамостоятельными диссертациями и статьями, или участием в фабрикации и сопровождении заказных диссертаций, самоплагиатом, покровительством диссероделательному бизнесу, недобросовестному научному руководству, и т.п.

Если у цитируемых Вами «критиков» имеются результаты статистического анализа, демонстрирующие большую корреляцию между попаданием в этот список и принадлежностью к той или иной области политического спектра, то было бы очень интересно с ней ознакомиться.

Существует мнение, что публикация доклада комиссии призвана повлиять на результаты ближайших выборов в РАН вопреки интересам науки, что имеет место заказная политическая дискредитация отдельных, тенденциозно выбранных ученых. Что вы могли бы возразить авторам этого взгляда?

Учитывая специфику работы СМИ, просим вас дать ответы на данных вопросы незамедлительно.

Россия – моя последняя и единственная страна. Я надеюсь, что в ней будут долго и счастливо жить мои правнуки и внуки моих правнуков. Это должна быть прекрасная, светлая и умная страна, и в ней должны быть настоящие наука и образование, а не блатная лавочка, которую кое-где развели некоторые ваши «крупные ученые» и которая расползается как опухоль при отсутствии радикального лечения. Их недовольство неожиданно проявленной самозащитой научного сообщества от их нахрапа вполне предсказуемо, но к интересам российской науки отношения не имеет.

Председатель Комиссии, академик В.А. Васильев,

14.11.2019

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