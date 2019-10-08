ТрВ № 20 (289) за 2019 г.: Эффект проводимости знаний

08.10.2019 / № 289 /  Выпускающий редактор: Елена Стребкова /  Архив / 186 просм., 33 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 289 от 8 октября 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

«Самая главная молекула»
Интервью Максима Франк-Каменецкого Ольге Орловой — стр. 3

Противодействие фальсификации научных исследований
Объяснительный текст В. А. Васильева на запрос А. М. Сергеева — стр. 4−5

Настольные игры предков
Петроглифы близ Изборска изучал Павел Колосницын — стр. 6

По границе кони ходят хмуро
Никита Вихрев о книге «Жизнь лошадей…» и ландшафтной экологии — стр. 8−9

Сохранить дар речи
С лингвистом Алексеем Шмелёвым беседовали Мария Янбулат и Алексей Огнёв — стр. 10, 12

Из истории становления квантовой механики
Очерк Евгения Берковича — стр. 11, 13

Научные публикации в журналах-«хищниках»
Исследование Анны Абалкиной — стр. 13

Глобальное потепление
Диалог Ирины Делюсиной и Александра Маркова — стр. 14

Пьеру Делиню — 75!
Поздравления математиков — стр. 15

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