ТрВ № 20 (289) за 2019 г.: Эффект проводимости знаний

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 289 от 8 октября 2019 года в PDF
Анонс номера
«Самая главная молекула»
Интервью Максима Франк-Каменецкого Ольге Орловой — стр. 3
Противодействие фальсификации научных исследований
Объяснительный текст В. А. Васильева на запрос А. М. Сергеева — стр. 4−5
Настольные игры предков
Петроглифы близ Изборска изучал Павел Колосницын — стр. 6
По границе кони ходят хмуро
Никита Вихрев о книге «Жизнь лошадей…» и ландшафтной экологии — стр. 8−9
Сохранить дар речи
С лингвистом Алексеем Шмелёвым беседовали Мария Янбулат и Алексей Огнёв — стр. 10, 12
Из истории становления квантовой механики
Очерк Евгения Берковича — стр. 11, 13
Научные публикации в журналах-«хищниках»
Исследование Анны Абалкиной — стр. 13
Глобальное потепление
Диалог Ирины Делюсиной и Александра Маркова — стр. 14
Пьеру Делиню — 75!
Поздравления математиков — стр. 15