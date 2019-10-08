Вдохновляющий пример

Пьер Делинь (Pierre Deligne) 3 октября отметил юбилей — 75 лет.

За многочисленные заслуги в математике Делинь награжден медалью Филдса, премией Абеля, премией Вольфа и другими, также он является одним из основателей Независимого московского университета, им был создан конкурс Делиня и «Рождественские встречи».

Самые лучшие пожелания замечательному математику и просветителю!

Анатолий Вершик (СПб МИАН, СПГУ, ИППИ):

Имя Пьера Делиня я услышал в начале ­1970-х в связи с полученными им сенсационными результатами по гипотезам А. Вейля и С. Рамануджана и приложениями к теории чисел (знаменитый показатель p11/2). Помню, что кто-то из наших алгебраистов заметил по этому поводу, что наконец есть кому занять место великого А. Гротендика. Возможно, это было сиюминутное преувеличение, не берусь судить, но уровень результатов Делиня был максимальный.

На протяжении последующих лет Пьер часто печатался в России и приезжал сюда с женой Леной, дочерью моего рано умершего коллеги, ученика А. Н. Колмогорова Володи Алексеева. Он особенно активно помогал российским математикам в памятные времена в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Был одним из инициаторов создания Независимого московского университета, вместе с Р. Макферсоном в те же годы он организовал мощную систему финансовой поддержки математиков России при помощи специального фонда, созданного Американским математическим обществом,

члены которого пожертвовали около одного миллиона долларов. Сейчас сервильные российские масс-медиа из конъюнктурных соображений стараются замолчать или опорочить эту помощь, представить ее корыстной и даже провокационной. Надеюсь, что российские математики сохранят память о дружеской помощи зарубежных коллег и расскажут о ней следующим поколениям. Пьер Делинь представляется мне образцом ученого, для которого преданность своей науке означает также и солидарность, и помощь коллегам в других странах, особенно если они оказались в сложном положении. Математические ценности глубже и основательнее соединяют людей, чем краткосрочные и неверные догмы и пустоты, навязываемые людям политиками.

Александр Шень (ИППИ, ВШЭ, CNRS):

Российское математическое сообщество благодарно Пьеру Делиню не только за то, что он замечательный математик, один из считанных людей, определивших состояние «переднего края» математики на сегодняшний день. И даже не только за то, что он учредил стипендии российским математикам из «общественной» части премии Бальцана 2004 года (по правилам, половину премии лауреат направляет на поддержку других исследователей). И даже не только за то, что после исчерпания этих средств он продолжил поддержку российских математиков уже «на свои». Но и за то, что он послужил вдохновляющим примером для других людей (первым был Дмитрий Зимин с его фондом «Династия») и организаций (фонд «Базис», Сколтех), благодаря которым эти стипендии продолжают присуждаться [1].

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