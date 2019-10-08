Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь

С любезного разрешения автора публикуем (с незначительными сокращениями) объяснительный текст председателя Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований В. А. Васильева на запрос президента РАН А. М. Сергеева, касающийся рекламации докт. экон. наук О. С. Сухарева на доклад комиссии.

Из рекламации О. С. Сухарева

В связи с опубликованием доклада Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований [1] <…> сообщаю Вам о ложности приведенных на стр. 12 и 13 указанного Доклада сведений о моей деятельности, включая и якобы мою работу в ЭАЦ РАН. Я никогда не работал в указанной организации…

…Комиссия не может не знать, что оппонент и научный руководитель ни сегодня, ни в те годы тем более, когда не существовало технологии сличения текстов, не имел и не имеет технической возможности сличать тексты <…>. Более того, в рассылаемых от диссертационных советов письмах на имя оппонента никогда не указывалась функция сличения текстов — этого нет и сейчас, только оценка новизны работы, степени обоснованности, практической значимости.

Такие вещи не могут не знать, значит, используют их специально для дискредитации людей. Тогда надо подвергать обструкции и советы, и подразделения, где выполнялась работа в полном составе, ведь оппонент получает работу на заключительном этапе — у него цель оппонировать новизне!..

…К сожалению, Комиссия пошла на поводу интернет-мошенников… (конечно, имеется в виду Диссернет. — В. В.).

Особо опасны утверждения Комиссии РАН о том, что нужно дать не процедурно-юридические, а якобы какие-то научные объяснения.

<…> Требую публичного опровержения изложенных в Докладе необоснованных и бездоказательных обвинений в мой адрес о «серийном изготовлении некачественных диссертаций», «сопровождении недобросовестных защит» и работе в якобы самозваном центре. Это не соответствует действительности.

* * *

Президенту РАН А. М. Сергееву

Глубокоуважаемый Александр Михайлович!

Если отбросить эмоциональную часть письма О. С. Сухарева, то остаток сводится к двум утверждениям:

он знать не знает о своей работе в «ЭАЦ РАН», и о том, что две защищенные под его руководством диссертационные работы и 13 (тринадцать, а на самом деле даже четырна­дцать) положительно прооппонированных им работ содержат массовые некорректные заимствования, он также не знает и знать не обязан.

Первое утверждение не может быть правдой. Прежде всего, напомню, что так называемый ЭАЦ РАН, в действительности незаконно использующий аббревиатуру РАН, специализируется в изготовлении на заказ и поддержке научных и научно-квалификационных работ, в том числе диссертационных. Еще недавно они открыто публиковали расценки на эту услугу. В связи с усилением борьбы с бизнесом по фабрикации диссертаций (реальные успехи в этой борьбе связаны, прежде всего, с обществом «Диссернет», вызывающим поэтому их понятную ненависть) соответствующие объявления ушли из открытой части их сайта, но Интернет все помнит (см. рис. 1, 2).

Однако личность О. С. Сухарева с их сайта никуда не ушла: см. [2], рис. 3.

Утверждение о том, что он может не знать о деятельности ЭАЦ или неспособен попросить их удалить его из списка сотрудников, несовместимо с его важной ролью в становлении и функционировании этой организации. Так, он был научным руководителем по диссертации (не менее чем наполовину состоящей из некорректных заимствований) К. М. Ерошенкова, партнера и сына директора ЭАЦ (см. список сотрудников выше), а также оппонентом на докторской диссертации еще одного фигуранта этого списка «экспертов», С. И. Мутовина. Также он был оппонентом на защитах ШЕСТИ диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями, руководителем в которых был научный руководитель ЭАЦ (и брат директора) С. Г. Ерошенков. Поэтому он по праву занимает свое почетное третье место (сразу после директора и научного руководителя) в списке сотрудников, поныне находящемся на официальном сайте организации.

Второе утверждение также не выдерживает критики как по существу, так и в особенности в данном случае. Да, оппонент может раз или два в жизни столкнуться с недобросовестным диссертантом и не уследить за наличием некорректных заимствований из малоизвестного источника. Но в данном случае это имеет выраженно системный характер. Представьте себе патрульного полицейского, на участке которого 16 раз подряд происходит некорректное заимствование ценностей из банка, а он каждый раз совершенно случайно в этот самый момент находится в самом удаленном месте, и совершенно случайно у него каждый раз оказывается неисправная рация. Исходя из принципа презумпции невиновности его не следует сажать в тюрьму как соучастника, но если после этого ему в 17-й раз доверяют патрулировать тот же участок, то это говорит очень плохо не только о нем, но и о его начальстве. А у нас идет речь о том, чтобы не только сохранить все без оргвыводов, но и решительно расширить возможности и полномочия, выбрав такого человека в академию.

Но в данном конкретном случае все еще гораздо прозрачнее. Цитирую заявление О. С. Сухарева: «Комиссия не может не знать, что оппонент и научный руководитель ни сегодня, ни в те годы тем более… не имел и не имеет технической возможности сличать тексты…» Во-первых, что касается научного руководителя: Комиссия хорошо знает, что если он до такой степени не следит за процессом создания диссертации, что может пропустить списывание целыми страницами, то он не научный руководитель, а в лучшем случае халтурщик. А во-вторых, в некоторых случаях все-таки и оппонент имеет такую возможность и даже обязанность, если он действительно хотя бы раскрывает оппонируемые диссертации. Богатую подборку таких случаев можно найти по ссылке [3], если нажать на поле «участие в красочных защитах». Не заметил ли случайно О. С. Сухарев, оппонируя по кандидатской диссертации А. В. Добрынина, что она является одним сплошным некорректным заимствованием из кандидатской диссертации А. Т. Смирновой, всего годом раньше также прооппонированной О. С. Сухаревым? Может быть, оппонируя докторскую диссертацию С. И. Мутовина, он обратил внимание на некорректные заимствования из кандидатской диссертации своего собственного ученика К. М. Ерошенкова, а также из им же, О. С. Сухаревым, прооппонированных диссертаций О. Н. Клименко и А. Т. Смирновой? Не заметил ли он, руководя работой К. М. Ерошенкова, что она на 27 страницах подряд списана из работы М. Е. Беркалиевой, которую также он сам и оппонировал? Не обратил ли он внимание, оппонируя почти в одно и то же время работы Н. В. Вишнякова, О. Н. Клименко и М. Е. Беркалиевой и руководя работой К. М. Ерошенкова, на наличие общего первоисточника (каковым является кандидатская диссертация С. И. Мутовина)? Ну и наконец, не заметил ли случайно профессор О. С. Сухарев, оппонируя по кандидатской диссертации С. Н. Власова, что в ней на девяти страницах подряд идут некорректные заимствования из учебно-методического пособия под редакцией профессора О. С. Сухарева при авторстве О. С. Сухарева, С. В. Шманёва и A. M. Курьянова?

Поэтому трудно относиться серьезно к намекам О. С. Сухарева на то, что он мог не заметить масштабных пересечений (иногда до почти полного совпадения) сопровожденных им диссертаций.

Если уж распутывать далее связи в этом сообществе, то интересно обратить внимание на О. Н. Клименко, сначала защитившего диссертацию под руководством С. Г. Ерошенкова при оппонировании О. С. Сухарева (и на базе кандидатской диссертации С. И. Мутовина), затем вместе с О. С. Сухаревым оппонировавшего диссертантке С. Г. Ерошенкова М. Е. Беркалиевой (и не заметившего при этом некорректных заимствований из той же самой диссертации С. И. Мутовина, из которой и сам перед тем некорректно позаимствовал), а потом прооппонировавшего опять-таки вместе с О. С. Сухаревым полностью некорректно позаимствованную у А. Т. Смирновой работу А. В. Добрынина под руководством опять-таки С. Г. Ерошенкова. И кто-то может подумать, что вся эта публика ничего не понимала? Может быть, нам этого О. Н. Клименко сразу в академики выбрать?

Поддерживаю положение из пятого абзаца Заявления об ответственности советов.

Прошу заметить, что в своем письме О. С. Сухарев постоянно уходит от обсуждения содержательного вопроса об истинности факта массовых заимствований в массово защищенных с его помощью несамостоятельных диссертациях, подменяя его вопросом о правовом поле, в котором этот факт находится. А в каком правовом поле находится таблица умножения? Примерно в том же — в поле объективной истины. Да, значительная часть материалов, включая тексты сравниваемых диссертаций, взята из интернета. Какая разница, откуда взята информация, если она правдива? Пройдя по указанным ссылкам, начинающимся с [4], каждый может сам убедиться в факте заимствований: кликнув на квадратик с номером страницы, мы получаем для сравнения сканы страниц диссертации и источника заимствования. Если у О. С. Сухарева есть поводы сомневаться в точности этой информации, например, что это ссылки не на те тексты, то пусть предъявит аргументы, и это будет содержательный разговор.

По-видимому, рефрен из его заявления про юридические аспекты означает желание использовать известную уловку некорректных заимствователей, которая немедленно легализовала бы их деятельность и убила всю систему научной аттестации: разрешить говорить о таком заимствовании только при наличии судебного иска от обокраденного. Но в диссероделательных фабриках их клиентура и актив весело и взаимовыгодно списывают друг у друга и тут же оппонируют друг другу и клиентам друг друга, и все очень этим довольны: в результате исков нет, юридического вопроса тоже, а есть только многочисленные доктора и кандидаты наук, не писавшие своих диссертаций. В действительности главным пострадавшим в этих делах, имеющим все основания для строгих исков, является государство, формирующее запрос на производство квалифицированных научных кадров и делающее для этого существенные вложения, но взамен получающее бессовестную некондицию.

А заметить ошибку в формуле во время защиты, не имея судебного заключения о ее ошибочности, он нам позволит? Давайте все-таки доверим членам академии при подготовке к выборам посмотреть на эту ситуацию с учетом всей доступной информации, предоставленной всеми сторонами, и оценить, кто прав, а кто не очень.

В заключение о целях и мотивировках. Бизнес по фабрикации несамостоятельных диссертаций и проталкиванию их через экспертные инстанции — мерзость, губительная для научного сообщества и не имеющая права на существование. Но это мерзость весьма прибыльная и имеющая значительную поддержку как со стороны тех, кто имеет от нее прямую выгоду, так и от влиятельного, увы, слоя людей, некогда поддавшихся дурной моде легкого «остепенения», а теперь находящихся «на крючке» у диссероделательного сообщества. Академия наук — один из последних серьезных бастионов перед распространением этой коррупционной системы, захватывающей научно-образовательную сферу. Но и в стенах академии есть, увы, ее участники или, по крайней мере, попустители. Это очень неприятно, но эти факты есть, и если спрятаться от них под подушку, то они не рассосутся, и академия продолжит терять свой моральный авторитет и репутацию. Думаю, что в результате публикации нашего доклада эта публика резко активизируется, задействует самые разные рычаги давления, и сейчас мы видим только начало. Вряд ли удастся разрядить эту ситуацию в режиме ­умиротворения и ­благодушия. Не пройдена ли точка ­невозврата? ­Удастся ли ­остановить их наступление? Не знаю, но надо пытаться. Признаюсь, что мне не составляет ни малейшего удовольствия ворошить старое по уже имеющимся академикам, если они не начинают активно проталкивать своих клиентов и подельников. Однако далее пополнять РАН тружениками этого бизнеса совершенно недопустимо. Закончу строчками из бардовской песни:

Господа офицеры,

Я прошу вас учесть:

Кто сберег свои нервы,

Тот не спас свою честь.

С уважением,

В. А. Васильев

Заключительные замечания

Об «ЭАЦ РАН». Руководство РАН не менее трех раз посылало в эту организацию требование убрать из своего названия аббревиатуру Российской Академии наук, к которой этот ЭАЦ не имеет никакого отношения, но воз и ныне там. Диссертации по экономике, фабрикуемые в этой организации, обычно оформлялись под руководством научного руководителя ЭАЦ С. Г. Ерошенкова с первым оппонентом О. С. Сухаревым. Второго оппонента вначале брали со стороны, но вскоре «защитили» О. Н. Клименко, который стал вторым серийным оппонентом. По очевидным причинам, С. Г. Ерошенков не мог выступать научным руководителем собственного племянника, поэтому в случае [5] роль научного руководителя пришлось взять на себя опять-таки О. С. Сухареву. О качестве и самостоятельности этих диссертаций см. по ссылкам ниже.

Полагаю, что в подтверждение своих слов об отсутствии работы в «ЭАЦ РАН» О. С. Сухарев готов предъявить справку, что никогда не держал там трудовую книжку и даже, возможно, не получал за свои услуги денег через их «белую» кассу. Однако сам факт выполнения услуг налицо, а в русском языке именно это называется работой.

Признаюсь, меня ввели в затруднение слова из заявления О. С. Сухарева о том, что от оппонентов не требуется функция сличения текстов, а только «оппонирование новизне». Кто-нибудь может это понять? Какую новизну можно найти (и он-таки исправно якобы находил) в списанном тексте? Разумеется, сам О. С. Сухарев в этих случаях не был в заблуждении относительно «новизны» работ, фабрикуемых в одном и том же месте, но ведь он рассчитывает, что читатель его заявления увидит в этих словах какой-то смысл. Какой же, судя по этим словам О. С. Сухарева, свалкой является банк диссертаций по экономике, если в нем может лежать пять списанных друг с друга работ, а оппонент, которому вроде бы положено быть экспертом в области, может не заметить, что это все про одно и то же (или даже вообще не уследить за существованием большинства из этих работ)! Очень жалко, что в некотором круге общения это считается само собой разумеющимся и создает впечатление обо всей российской науке.

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