Не такие уж загадочные знаки…

Существует такая категория археологических памятников, как петроглифы — выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Они могут относиться к различным эпохам и культурам и нередко ставят перед исследователями сложные задачи по их датировке, интерпретации и толкованию.

Несколько таких знаков найдены недалеко от Пскова. На Труворовом городище близ Изборска находятся каменные плиты, на которых изображены сложные геометрические фигуры. Плиты лежат на кладбище со средневековыми крестами (рис. 1). Большой каменный крест, вырубленный из известняка с высеченной надписью «ЧРЬ СЛА ИСЪ ХЪ НИКА» (Царь славы Иисус Христос Ника), исследователи датируют XIV—XV вв. еками. Но это мало помогает датировке изображений, потому что они могли быть нанесены и до появления здесь креста, и позже. Да и плиты со знаками могли быть принесены на кладбище из другого места.

Сами знаки до настоящего времени не получили однозначной интерпретации, об их назначении высказывается много версий разной степени правдоподобности. Однако можно найти им неожиданное объяснение.

Всего знаков три. На первом — три вписанных друг в друга квадрата (самый большой квадрат имеет сторону около 35 см), середины которых соединены прямыми линиями (рис. 2). Это изображение имеет самое простое объяснение: перед нами поле для мельницы — настольной шашечной игры, известной с Античности.

По правилам она напоминает крестики-нолики", предком которых, возможно, и является. Игра делится на три фазы. В первой два игрока по очереди выставляют фишки на углы квадратов и пересечения линий. Во второй передвигают их по линиям в соседние ячейки. В третьей игрок, у которого осталось три фишки, получает право переставлять их на любое место. Задача игроков — построить в ходе партии свои шашки по три в ряд, «мельницу». Тот, у кого это получилось, забирает с поля фишку противника. Когда у игрока остаются только две фишки или он не может сделать ход (будучи «заперт» шашками противника), он проигрывает.

Мельница имеет несколько разновидностей, отличающихся количеством фишек, формой полей и нюансами правил. Это поле используется в варианте игры, когда у соперников по 9 шашек.

Такие поля, вырезанные на камне и дереве, находят практически по всей Европе, Северной Африке и Западной Азии. Описание игры содержится в средневековых трактатах (рис. 3), а в некоторых странах в мельницу играют и сейчас. Игральные доски с полями, аналогичными изборскому, найдены во многих древнерусских городах, в том числе в Новгороде, ­Старой Руссе и Старой Ладоге (рис. 4).

Но именно с этим знаком связано распространенное заблуждение. Существует мнение, что изображение представляет собой схематический чертеж для архитектурных расчетов, использовавшийся древнерусскими зодчими, — «вавилон». Однако изучение этой версии показало, что и интерпретация, и сам термин придуманы в 1950-е годы академиком Б. А. Рыбаковым. В статьях, посвященных этой теме, он полностью игнорировал то, что эти знаки многие века известны как поле для настольной игры, и не привел никаких доказательств и источников, свидетельствовавших об использовании их для строительных расчетов. Так что эта версия основывается только на его рассуждениях. Однако она понравилась советской общественности, прижилась и даже сейчас ее упоминают как вероятную на сайтах Изборского музея и комитета культуры Псковской области.

Второй знак имеет вид треугольника, пересеченного крестом (рис. 5). Прямых аналогов ему нет, но вполне вероятно, что он представляет собой поле для простейшей игры, по правилам соответствующей трехшашечной мельнице (рис. 6). Изображения поля для нее, правда, в виде квадратов или окружностей с вписанным крестом, распространены в Европе. Игра довольно проста, но, тем не менее, предоставляет немало вариантов развития партии и может увлечь игроков надолго.

Третий знак самый загадочный — он представляет собой сильно стертый прямоугольник размером 50×30 см, разделенный на 12 полос (рис. 7, 8). В нем иногда видят лестницу, иногда — схематическое изображение пахотного поля. Однако если предположить, что это разметка для еще одной настольной игры, во что на ней можно играть?

Вероятнее всего, изображение — поле для широко распространенной с Раннего Средневековья игры нарды. Нарды, в целом соответствующие современным правилам, известны с Античности под названием табула (гр. τάβλη). Знаменитое свидетельство их существования в то время — описанная в эпиграмме Агафия Миринейского партия, сыгранная византийским императором Зеноном в 480 году, привлекшая внимание поэта и историка неудачным броском Зенона. Император потерпел поражение, когда победа, казалось, была уже так близка.

Вероятно, табула попала на Русь из Византии уже в Раннем Средневековье и стала известна как тавлеи, упоминаемые в письменных источниках.

Если принять эти версии, загадочные знаки оказываются полями для настольных игр, за которыми коротали время жители средневекового Изборска. Это лишает петроглифы тайны, но позволяет чуть больше узнать о прошлом.

Павел Колосницын,

археолог

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