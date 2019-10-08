Публикации кандидатов в члены РАН в журналах-«хищниках»

Нынешние выборы в члены РАН происходят в условиях небывалой прозрачности. Впервые комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований подготовила доклад о нарушениях академической этики среди кандидатов [1]. Впервые стали публичными справки на кандидатов в члены РАН, в которых представлена информация о научном вкладе и выдвижении кандидатов [2].

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU также впервые систематизировала статистику публикационной активности кандидатов [3]. Сайт Indicator.ru рассчитал дополнительную статистику по публикациям кандидатов [4].

Такая гласность уже имеет свои результаты. С. И. Борталевич, в кандидатской диссертации которой обнаружены некорректные заимствования и подлоги данных [5], а также сфальсифицирован год выпуска брошюры [6], больше не является заведующей лабораторией в Институте проблем рынка РАН. Вероятно, это адекватная реакция руководства на такого рода нарушения. И ее можно только поприветствовать.

В докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований достаточно подробно рассмотрены неэтичные практики кандидатов. Однако практически без внимания остались публикации кандидатов в «мусорных» зарубежных журналах. Под «мусорными» журналами понимаются индексируемые в международных базах периодические издания, которые практикуют публикации без должного рецензирования. Нередко их еще называют журналами-«хищниками». Такие публикации, как правило, платные независимо от того, является ли журнал изданием открытого доступа или нет.

Публикации российских ученых в зарубежных журналах-«хищниках» получили развитие в последние годы. Причинами стали майские указы В. В. Путина о необходимости увеличить долю публикаций российских ученых в международных базах цитирования, а также оценка эффективности деятельности вузов исходя из количества международных публикаций сотрудников. Результатом стало наращивание публикаций в журналах-«хищниках», появление целого ряда журналов и посреднических агентств, специализирующихся на публикациях российских авторов. Такие издания имеют общие признаки, которые были выделены совместно с коллегами по Диссеропедии научных журналов (А. Касьяном, Л. Мелиховой, А. Ростовцевым). Вот некоторые из них. Во-первых, это отсутствие серьезного рецензирования, сам институт рецензирования формален. ­

Во-вторых, публикации платные. В-третьих, в таких журналах регистрируется взрывной характер публикаций российских авторов за последние годы. В-четвертых, статьи, как правило, публикуются в коллаборации, состоящей только из российских авторов. Причем их число колеблется вокруг 5−7. Это объясняется тем, что авторы разделяют высокие издержки публикации между собой. При этом география коллаборации случайна. Бывает и так, что соавторы между собой не знакомы, как выявил The Insider [7]. В-пятых, наличие публикаций не по профилю журнала. Ярким примером выступают публикации специалистов по общественным наукам в журнале Eurasian Journal of Analytical Chemistry.

По оценкам, за 2010−2018 годы опуб­ликовано 15 000 таких статей с участием российских авторов в журналах из списка Билла, в который входили журналы-«хищники» [8].

Такого рода публикации наносят прямой ущерб, поскольку их авторы получают значительные денежные премии. Публикация в журнале-«хищнике» является осознанной неэтичной практикой, которая искажает не только научные результаты за счет отсутствия рецензирования, но и сказывается на наукометрических показателях автора, что имеет значение при прохождении аттестации, конкурса или получении научного гранта.

Мы рассмотрели публикации кандидатов в члены РАН по отделению общественных наук в журналах-«хищниках», индексируемых в SCOPUS. К журналам-«хищникам» мы отнесли те, которые уже были исключены из базы SCOPUS, а также те, по-прежнему индексируемые, которые имели целый ряд признаков «мусорного» журнала. В обзор не вошли публикации в сборниках конференций, которые, однако, имеют многие признаки отсутствия рецензирования. Этот обзор представляет самые скромные оценки, поскольку в него вошли наиболее «хищные» журналы.

Обнаружено девять кандидатов, у которых есть публикации в журналах-«хищниках», они представляют только секции «Право» и «Экономика». Каждый третий кандидат по секции «Экономика» и каждый пятый по секции «Право» имеет публикации в зарубежных «мусорных» журналах (и это без учета сборников конференций).

В таблице представлены кандидаты с перечнем журналов, в которых они публиковались. В большинстве случаев более половины публикаций кандидата, индексируемых в базе SCOPUS, были в журналах-«хищниках». Первое место среди кандидатов занимает М. Р. Сафиуллин, проректор Казанского федерального университета (КФУ), который опубликовал 33 статьи в журналах сомнительного качества. Известно, что КФУ осуществляет закупки публикаций в зарубежных журналах и является одним из лидеров по количеству статей в журналах-«хищниках» в России [8].

У Д. Г. Родинова из Санкт-Петер­бургского политехнического университета Петра Великого таких публикаций 16, не считая множества статей в сборниках конференций. Причем в одном сборнике мы обнаружили 4 статьи этого автора. Р. А. Курбанов опубликовал по меньшей мере 12 статей в журналах-«хищниках», причем специализация некоторых из них явно не общественнонаучная. Обращает на себя внимание, что перечень названия журналов у кандидатов, независимо от их специализации, примерно одинаковый.

В этой связи оценка публикационной активности кандидатов в члены РАН (а также в любых других случаях) помимо изучения количественных показателей (число публикаций, индекс Хирша) должна включать в себя и качественный анализ журналов, в которых опубликованы статьи.

Анна Абалкина,

канд. экон. наук, PhD

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