Публикации кандидатов в члены РАН в журналах-«хищниках»

08.10.2019 / № 289 / с. 13 /  Анна Абалкина /  Бытие науки / 109 просм., 109 — сегодня /  Комментариев нет
Анна Абалкина (Калабрина), канд. экон. наук, член совета Общества научных работников
Анна Абалкина

Нынешние выборы в члены РАН происходят в условиях небывалой прозрачности. Впервые комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований подготовила доклад о нарушениях академической этики среди кандидатов [1]. Впервые стали публичными справки на кандидатов в члены РАН, в которых представлена информация о научном вкладе и выдвижении кандидатов [2].

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU также впервые систематизировала статистику публикационной активности кандидатов [3]. Сайт Indicator.ru рассчитал дополнительную статистику по публикациям кандидатов [4].

Такая гласность уже имеет свои результаты. С. И. Борталевич, в кандидатской диссертации которой обнаружены некорректные заимствования и подлоги данных [5], а также сфальсифицирован год выпуска брошюры [6], больше не является заведующей лабораторией в Институте проблем рынка РАН. Вероятно, это адекватная реакция руководства на такого рода нарушения. И ее можно только поприветствовать.

В докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований достаточно подробно рассмотрены неэтичные практики кандидатов. Однако практически без внимания остались публикации кандидатов в «мусорных» зарубежных журналах. Под «мусорными» журналами понимаются индексируемые в международных базах периодические издания, которые практикуют публикации без должного рецензирования. Нередко их еще называют журналами-«хищниками». Такие публикации, как правило, платные независимо от того, является ли журнал изданием открытого доступа или нет.

Публикации российских ученых в зарубежных журналах-«хищниках» получили развитие в последние годы. Причинами стали майские указы В. В. Путина о необходимости увеличить долю публикаций российских ученых в международных базах цитирования, а также оценка эффективности деятельности вузов исходя из количества международных публикаций сотрудников. Результатом стало наращивание публикаций в журналах-«хищниках», появление целого ряда журналов и посреднических агентств, специализирующихся на публикациях российских авторов. Такие издания имеют общие признаки, которые были выделены совместно с коллегами по Диссеропедии научных журналов (А. Касьяном, Л. Мелиховой, А. Ростовцевым). Вот некоторые из них. Во-первых, это отсутствие серьезного рецензирования, сам институт рецензирования формален. ­
Во-вторых, публикации платные. В-третьих, в таких журналах регистрируется взрывной характер публикаций российских авторов за последние годы. В-четвертых, статьи, как правило, публикуются в коллаборации, состоящей только из российских авторов. Причем их число колеблется вокруг 5−7. Это объясняется тем, что авторы разделяют высокие издержки публикации между собой. При этом география коллаборации случайна. Бывает и так, что соавторы между собой не знакомы, как выявил The Insider [7]. В-пятых, наличие публикаций не по профилю журнала. Ярким примером выступают публикации специалистов по общественным наукам в журнале Eurasian Journal of Analytical Chemistry.

По оценкам, за 2010−2018 годы опуб­ликовано 15 000 таких статей с участием российских авторов в журналах из списка Билла, в который входили журналы-«хищники» [8].

Такого рода публикации наносят прямой ущерб, поскольку их авторы получают значительные денежные премии. Публикация в журнале-«хищнике» является осознанной неэтичной практикой, которая искажает не только научные результаты за счет отсутствия рецензирования, но и сказывается на наукометрических показателях автора, что имеет значение при прохождении аттестации, конкурса или получении научного гранта.

Мы рассмотрели публикации кандидатов в члены РАН по отделению общественных наук в журналах-«хищниках», индексируемых в SCOPUS. К журналам-«хищникам» мы отнесли те, которые уже были исключены из базы SCOPUS, а также те, по-прежнему индексируемые, которые имели целый ряд признаков «мусорного» журнала. В обзор не вошли публикации в сборниках конференций, которые, однако, имеют многие признаки отсутствия рецензирования. Этот обзор представляет самые скромные оценки, поскольку в него вошли наиболее «хищные» журналы.

Обнаружено девять кандидатов, у которых есть публикации в журналах-«хищниках», они представляют только секции «Право» и «Экономика». Каждый третий кандидат по секции «Экономика» и каждый пятый по секции «Право» имеет публикации в зарубежных «мусорных» журналах (и это без учета сборников конференций).

В таблице представлены кандидаты с перечнем журналов, в которых они публиковались. В большинстве случаев более половины публикаций кандидата, индексируемых в базе SCOPUS, были в журналах-«хищниках». Первое место среди кандидатов занимает М. Р. Сафиуллин, проректор Казанского федерального университета (КФУ), который опубликовал 33 статьи в журналах сомнительного качества. Известно, что КФУ осуществляет закупки публикаций в зарубежных журналах и является одним из лидеров по количеству статей в журналах-«хищниках» в России [8].

Кандидат

Секция

Журнал-«хищник» — число публикаций

Кол-во публикаций в журналах-«хищниках»

Кол-во публикаций SCOPUS

Сафиуллин
Марат Рашитович

Экономика

Middle East Journal of Scientific Research — 4
World Applied Sciences Journal — 4
Asian Social Science — 6
Mediterranean Journal of Social Sciences — 2
Journal of Economics and Economic Education Research — 8
International Business Management — 1
Academy of Marketing Studies Journal — 1
Journal of Social Sciences Research — 3
International Journal of Civil Engineering and Technology — 1
International Journal of Economics and Financial Issues — 2
International Journal of Economic Perspectives — 1

33

48

Родионов Дмитрий Григорьевич

Экономика

Espacios —2
European research studies journal — 2
Life science journal — 2
Asian social science — 1
International Journal of Economics and Financial Issues — 3
World Applied Sciences Journal — 1
Actual Problems of Economics — 1
Journal of Social Sciences Research — 2
International Journal of Ecology and Development — 1
International Journal of Environmental and Science Education — 1

16

37

Курбанов Рашад Афатович

Право

Espacios — 3
Mediterranean Journal of Social Sciences — 2
Eurasian Journal of Analytical Chemistry — 2
Journal of Advanced Research in Law and Economics — 1
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education — 4

12

21

Федосеев Сергей Владимирович

Экономика

Indian Journal of Science and Technology — 2
International Journal of Applied Engineering Research — 4
Journal of Business and Retail Management Research — 2

8

13

Ястребов Олег Александрович

Право

European Research Studies Journal — 1
World Applied Sciences Journal — 2
Middle East Journal of Scientific Research — 1
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education — 1
International Journal of Environmental and Science Education — 2

7

12

Нижегородцев Роберт Михайлович

Экономика

Quality — Access to Success — 4

4

17

Богатырев Владимир Дмитриевич

Экономика

Quality — Access to Success —1
Asian Social Science — 2
International Business Management — 1

4

6

Тулупов Александр Сергеевич

Экономика

Journal of Social Sciences Research — 1

1

6

Тедеев Астамур Анатольевич

Право

Middle East Journal of Scientific Research — 1

1

2

У Д. Г. Родинова из Санкт-Петер­бургского политехнического университета Петра Великого таких публикаций 16, не считая множества статей в сборниках конференций. Причем в одном сборнике мы обнаружили 4 статьи этого автора. Р. А. Курбанов опубликовал по меньшей мере 12 статей в журналах-«хищниках», причем специализация некоторых из них явно не общественнонаучная. Обращает на себя внимание, что перечень названия журналов у кандидатов, независимо от их специализации, примерно одинаковый.

В этой связи оценка публикационной активности кандидатов в члены РАН (а также в любых других случаях) помимо изучения количественных показателей (число публикаций, индекс Хирша) должна включать в себя и качественный анализ журналов, в которых опубликованы статьи.

Анна Абалкина,
канд. экон. наук, PhD

  1. kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-RAN-KPFNI.pdf
  2. ras-elections.ru/candidates_acad/
  3. elibrary.ru/kand_ras.asp
  4. indicator.ru/humanitarian-science/kandidaty-ran-naukometriya.htm
  5. trv-science.ru/2019/09/10/kandidaty-v-chleny-ran-i-ix-dissertacii/
  6. trv-science.ru/2019/10/02/apellyacii-po-kandidaturam-v-chleny-ran/
  7. theins.ru/obshestvo/165 368
  8. novayagazeta.ru/articles/2019/04/20/80 297

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