Публикации кандидатов в члены РАН в журналах-«хищниках»

Нынешние выборы в члены РАН происходят в условиях небывалой прозрачности. Впервые комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований подготовила доклад о нарушениях академической этики среди кандидатов [1]. Впервые стали публичными справки на кандидатов в члены РАН, в которых представлена информация о научном вкладе и выдвижении кандидатов [2].
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU также впервые систематизировала статистику публикационной активности кандидатов [3]. Сайт Indicator.ru рассчитал дополнительную статистику по публикациям кандидатов [4].
Такая гласность уже имеет свои результаты. С. И. Борталевич, в кандидатской диссертации которой обнаружены некорректные заимствования и подлоги данных [5], а также сфальсифицирован год выпуска брошюры [6], больше не является заведующей лабораторией в Институте проблем рынка РАН. Вероятно, это адекватная реакция руководства на такого рода нарушения. И ее можно только поприветствовать.
В докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований достаточно подробно рассмотрены неэтичные практики кандидатов. Однако практически без внимания остались публикации кандидатов в «мусорных» зарубежных журналах. Под «мусорными» журналами понимаются индексируемые в международных базах периодические издания, которые практикуют публикации без должного рецензирования. Нередко их еще называют журналами-«хищниками». Такие публикации, как правило, платные независимо от того, является ли журнал изданием открытого доступа или нет.
Публикации российских ученых в зарубежных журналах-«хищниках» получили развитие в последние годы. Причинами стали майские указы В. В. Путина о необходимости увеличить долю публикаций российских ученых в международных базах цитирования, а также оценка эффективности деятельности вузов исходя из количества международных публикаций сотрудников. Результатом стало наращивание публикаций в журналах-«хищниках», появление целого ряда журналов и посреднических агентств, специализирующихся на публикациях российских авторов. Такие издания имеют общие признаки, которые были выделены совместно с коллегами по Диссеропедии научных журналов (А. Касьяном, Л. Мелиховой, А. Ростовцевым). Вот некоторые из них. Во-первых, это отсутствие серьезного рецензирования, сам институт рецензирования формален.
Во-вторых, публикации платные. В-третьих, в таких журналах регистрируется взрывной характер публикаций российских авторов за последние годы. В-четвертых, статьи, как правило, публикуются в коллаборации, состоящей только из российских авторов. Причем их число колеблется вокруг 5−7. Это объясняется тем, что авторы разделяют высокие издержки публикации между собой. При этом география коллаборации случайна. Бывает и так, что соавторы между собой не знакомы, как выявил The Insider [7]. В-пятых, наличие публикаций не по профилю журнала. Ярким примером выступают публикации специалистов по общественным наукам в журнале Eurasian Journal of Analytical Chemistry.
По оценкам, за 2010−2018 годы опубликовано 15 000 таких статей с участием российских авторов в журналах из списка Билла, в который входили журналы-«хищники» [8].
Такого рода публикации наносят прямой ущерб, поскольку их авторы получают значительные денежные премии. Публикация в журнале-«хищнике» является осознанной неэтичной практикой, которая искажает не только научные результаты за счет отсутствия рецензирования, но и сказывается на наукометрических показателях автора, что имеет значение при прохождении аттестации, конкурса или получении научного гранта.
Мы рассмотрели публикации кандидатов в члены РАН по отделению общественных наук в журналах-«хищниках», индексируемых в SCOPUS. К журналам-«хищникам» мы отнесли те, которые уже были исключены из базы SCOPUS, а также те, по-прежнему индексируемые, которые имели целый ряд признаков «мусорного» журнала. В обзор не вошли публикации в сборниках конференций, которые, однако, имеют многие признаки отсутствия рецензирования. Этот обзор представляет самые скромные оценки, поскольку в него вошли наиболее «хищные» журналы.
Обнаружено девять кандидатов, у которых есть публикации в журналах-«хищниках», они представляют только секции «Право» и «Экономика». Каждый третий кандидат по секции «Экономика» и каждый пятый по секции «Право» имеет публикации в зарубежных «мусорных» журналах (и это без учета сборников конференций).
В таблице представлены кандидаты с перечнем журналов, в которых они публиковались. В большинстве случаев более половины публикаций кандидата, индексируемых в базе SCOPUS, были в журналах-«хищниках». Первое место среди кандидатов занимает М. Р. Сафиуллин, проректор Казанского федерального университета (КФУ), который опубликовал 33 статьи в журналах сомнительного качества. Известно, что КФУ осуществляет закупки публикаций в зарубежных журналах и является одним из лидеров по количеству статей в журналах-«хищниках» в России [8].
|
Кандидат
|
Секция
|
Журнал-«хищник» — число публикаций
|
Кол-во публикаций в журналах-«хищниках»
|
Кол-во публикаций SCOPUS
|
Сафиуллин
|
Экономика
|
Middle East Journal of Scientific Research — 4
|
33
|
48
|
Родионов Дмитрий Григорьевич
|
Экономика
|
Espacios —2
|
16
|
37
|
Курбанов Рашад Афатович
|
Право
|
Espacios — 3
|
12
|
21
|
Федосеев Сергей Владимирович
|
Экономика
|
Indian Journal of Science and Technology — 2
|
8
|
13
|
Ястребов Олег Александрович
|
Право
|
European Research Studies Journal — 1
|
7
|
12
|
Нижегородцев Роберт Михайлович
|
Экономика
|
4
|
17
|
Богатырев Владимир Дмитриевич
|
Экономика
|
Quality — Access to Success —1
|
4
|
6
|
Тулупов Александр Сергеевич
|
Экономика
|
Journal of Social Sciences Research — 1
|
1
|
6
|
Тедеев Астамур Анатольевич
|
Право
|
1
|
2
У Д. Г. Родинова из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого таких публикаций 16, не считая множества статей в сборниках конференций. Причем в одном сборнике мы обнаружили 4 статьи этого автора. Р. А. Курбанов опубликовал по меньшей мере 12 статей в журналах-«хищниках», причем специализация некоторых из них явно не общественнонаучная. Обращает на себя внимание, что перечень названия журналов у кандидатов, независимо от их специализации, примерно одинаковый.
В этой связи оценка публикационной активности кандидатов в члены РАН (а также в любых других случаях) помимо изучения количественных показателей (число публикаций, индекс Хирша) должна включать в себя и качественный анализ журналов, в которых опубликованы статьи.
Анна Абалкина,
канд. экон. наук, PhD
- kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-RAN-KPFNI.pdf
- ras-elections.ru/candidates_acad/
- elibrary.ru/kand_ras.asp
- indicator.ru/humanitarian-science/kandidaty-ran-naukometriya.htm
- trv-science.ru/2019/09/10/kandidaty-v-chleny-ran-i-ix-dissertacii/
- trv-science.ru/2019/10/02/apellyacii-po-kandidaturam-v-chleny-ran/
- theins.ru/obshestvo/165 368
- novayagazeta.ru/articles/2019/04/20/80 297