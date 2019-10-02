Апелляции по кандидатурам в члены РАН

РАН впервые предприняла беспрецедентные действия по обеспечению прозрачности выборов в члены РАН, которые пройдут в ноябре 2019 г. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад [1], в котором приводятся данные о плагиате и фальсификациях в диссертациях кандидатов, их участии в сопровождении неоригинальных диссертаций, а также плагиат и сомнительное авторство в публикациях, публикации в «мусорных» журналах, сходящих в международные базы цитирования. В докладе содержался призыв к обсуждению фактов допущенных нарушений, а также приглашение к их опровержению.

С момента публикации доклада в адрес Комиссии РАН и «Диссернета», на сайте которого были опубликованы экспертизы диссертаций и публикаций ряда кандидатов, поступило четыре возражения. Две из них касались повторных и неоригинальных публикаций. Порядок действий в этом случае четко определен. Неоригинальные, повторные статьи и статьи с сомнительным авторством можно отозвать в соответствии с регламентом Ассоциации научных редакторов и издателей [2]. В случае отзыва публикации ее автор при отсутствии других нарушений будет удален с сайта «Диссернета»; то же, кстати, касается и обладателя липовой степени. Можно написать заявление в ВАК с просьбой отозвать ученую степень, даже если она присуждена до 2011 г., то есть за пределами действия срока давности по подаче заявления о лишении ученой степени. В этом случае «Диссернет» удалит информацию с сайта.

Два других обращения требуют отдельного обсуждения.

Сомнительные книги С.И. Борталевич

В адрес комиссии РАН и «Диссернета» поступило письмо от В.Г. Беломестнова — соавтора кандидата в член-корреспонденты РАН С.И. Борталевич [3] о том, что наличие совместных публикаций оправдывает совпадения в ее кандидатской диссертации [4], защищенной в 2007 г., по крайней мере с его диссертационной работой.

В качестве совместных публикаций были представлены следующие четыре работы:

Беломестнов В.Г., Беломестнова И.А., Борталевич С.И. Энергетика Бурятии: экономические проблемы и перспективы развития. — М.: МПА-Пресс, 2002. — 31 с. (далее брошюра). Беломестное В.Г., Борталевич С.И., Унгаев А.А. Безопасность развития регионов. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012. — 280 с. Беломестнов В.Г., Арасланов Р.Ф., Борталевич С.И. Проблемы обеспечения энергетической безопасности регионов России. — М.: НИЭБ. 2013.-64 с. Актуальные проблемы современной экономики / Коллективная монография. Под науч. ред. Беломестнова В.Г. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2015. — 272 с. (Андреев И.Ч., Арасланов Р.Ф., Багаев А.Н., Бадараев Т.Д., Белов Д.О., Беломестнов В.Г., Беломестнова И.А., Березовский П.В., Богданова О.П., Борталевич С.И., Булатов Р.В., Гановичева Л.Н., Дамдинов Д.Д., Дармаева Н.И., Дашацыренов Ч.Д., Киселев А.С., Колесов Е.Ю., Малыхина И.Н., Очиров Б.Д., Ошоров Л.А., Перова Е.Ю., Рубан В.А., Сандакова Н.Ю., Санжимитупов Д.З., Степанов В.Е., Унгаев А.А., Унгаева И.Ю., Ундонов К.К., Фалилеева Н.В., Цыбикдоржиева О.М., Цыденов О.Д., Шабыкова Н.Э., Шаралдаев Б.Б., Шипоенко С.В., Эрдынеев С.В., Ябжанова Т.Д.)

Публикации 2−4 опубликованы после 2007 г. — это дата защиты диссертации Борталевич, — поэтому они не могут являться источником заимствований в последней. Единственная совместная публикация, которая может быть источником совпадающего текста в диссертациях Беломестнова и Борталевич, это работа 2002 г. Однако эта брошюра «Энергетика Бурятии: экономические проблемы и перспективы развития» не была указана в списках публикаций в авторефератах и Беломестнова, и Борталевич. Выявилось также еще несколько странностей, например: почему монография опубликована в московском издательстве «МПА-Пресс», тогда как все соавторы работали в ВСГУТУ? (Это же касается и монографии № 3.) При этом издательство «МПА-Пресс» получило государственную регистрацию только 17.03.2003, тогда как брошюра подписана в печать годом раньше, 5.03.2002. При этом обращает на себя внимание, что учредителем и директором издательства выступил Борис Каз-Гиреевич Тебиев, который был членом небезызвестного диссертационного совета по экономике РГГУ и участвовал в сопровождении неоригинальных диссертаций [5].

Указанная брошюра есть в наличии в РГБ, однако она поступила в фонды 26.04.2016 . До 2016 г. она не цитировалась, что вполне логично, если она только в 2016 г. стала доступной.

Эта работа сразу привлекла внимание тем, что она опубликована в интернете [6], однако помещена там без соответствующего списка литературы. Брошюра написана на скорую руку, в ней отсутствуют традиционные для таких работ разделы «Введение» и «Заключение». В тексте встречается дословно повторяющийся текст на одну-полторы страницы. Перепутаны четные и нечетные страницы, как в знаменитой истории с А. Андрияновым [7]. Текст брошюры полностью повторяет диссертацию С.И.Борталевич.

Дальнейший анализ подтвердил предположение о фальсификации. Полученный в РГБ экземпляр брошюры содержал список литературы, который полностью тождественен списку литературы диссертации С.И. Борталевич на соискание ученой степени кандидата наук. В него включены источники, опубликованные после указанной даты сдачи в печать брошюры, в частности:

№ 73. Братин С.А. Особенности планирования и управления целевыми программами развития промышленности // Совершенствование управления и перспективы развития социально — экономических систем региона. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. — С. 136−141.

№ 82 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М: ООО «Городец-издат», 2003. — 272 с. (цитируется по списку литературы).

Помимо этого, автореферат диссертации Л.Л. Урбанаева (№ 21 списка литературы) разослан 31 мая 2002 г., то есть после даты сдачи брошюры в печать.

На с. 19 брошюры (напомним, изданной якобы в 2002 г.) соавторы предвидели точные статистические данные будущего: «По прогнозу к 2015 году прирост электропотребления по Бурятской и Читинской энергосистемам предполагается соответственно на 45% и 55% по сравнению с сегодняшним уровнем. Покрытие дефицита мощности предполагается за счет избыточных мощностей Иркутской энергосистемы, однако, по данным за 2002−2003 гг., практически вся выработанная Иркутской энергосистемой электроэнергия потребляется в самой области». При этом в аналогичной брошюре, опубликованной в сети Интернет, указанная фраза «по данным за 2002−2003 гг.» отсутствует, точно так же, как и провидческий список литературы.

УДК брошюры (УДК 330.01:338.47.656) совпадает с УДК работ, опубликованных в 2012—2016 гг. под эгидой Института проблем рынка РАН. Других публикаций с идентичным УДК не было найдено. Это вряд ли является совпадением, поскольку С.И. Борталевич работает в Институте проблем рынка РАН.

Дата регистрации брошюры в РГБ, а также код УДК позволяют предположить реальную дату публикации: 2015−2016 гг.

Таким образом, к фактам неоригинальности диссертации С.И. Борталевич и признаков фальсификации данных в диссертации добавляются также признаки фальсификации брошюры и ее года выпуска.

Дополнение к экспертизе П.В. Тихончука

В одной из статей о кандидатах в члены РАН была приведена экспертиза диссертации П.В. Тихончука [3]. Необходимо сделать важное дополнение, что у П.В. Тихончука есть совместные публикации со всеми аспирантами, диссертации которых выступили источниками докторской диссертации П.В.Тихончука. Сложность установления одного из соавторов заключалась в том, что она поменяла фамилию, что затруднило идентификацию. Во введении П.В. Тихончук приводит благодарности своим аспирантам за помощь при проведении экспериментальных исследований, тем самым указывая на совместную работу, как того требует Положение о присуждении ученых степеней. Вопрос о правомерности практики дословного использования фрагментов кандидатских диссертаций в докторской научного руководителя при наличии или отсутствии общих источников, написанных в соавторстве, предстоит решить научному сообществу: сейчас существуют различные мнения на этот счет.

Абалкина А.А.,

канд. экономич. наук, Ph.D

1. kpfran.ru/wp-content/uploads/2019/09/doklad-RAN-KPFNI.pdf

2. rasep.ru/sovet-po-etike/pravilo-otzyva-retragirovaniya-stati-ot-publikatsii

3. trv-science.ru/2019/09/10/kandidaty-v-chleny-ran-i-ix-dissertacii/

4. dissernet.org/expertise/bortalevichsi2007.htm

5. rosvuz.dissernet.org/person/100 454

6. ideas.repec.org/b/scn/updvmx/book-163.html

7. gazeta.ru/science/2012/11/23_a_4 865 585.shtml

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