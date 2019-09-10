Кандидаты в члены РАН и их диссертации

Настоящая публикация открывает серию статей о кандидатах в члены Российской академии наук, выборы в которую пройдут в середине ноября 2019 года.

Обычно РАН не была объектом изучения «Диссернета», всё же это ведущая научная организация в России, и сотрудники множества институтов РАН относительно редко допускают обширный плагиат (об этом тоже вскоре будет написано).

Другое дело — кандидаты в члены РАН, которые могут представлять не только традиционно академические институты. Кандидаты в члены РАН отражают срез российской науки, в котором на протяжении многих лет помимо прочего процветали фабрики липовых диссертаций, а также толерантность к массовым нарушениям академической этики.

На сегодняшний день «Диссернет» знает только об одном случае наличия спорной диссертации у академика РАН. Это про­изошло в результате присо­единения сельскохозяйственной академии (РАСХН) к РАН, когда П. А. Чекмарев [1], избранный в 2012 году академиком РАСХН, в 2013 году стал действительным членом РАН.

Анализ работ кандидатов в члены РАН по базе данных «Диссернета» осложнялся тем, что список представлял только имена кандидатов и отделения без указания места работы, что значительно затрудняло идентификацию. У «Диссернета» есть вопросы к восьми диссертациям, которые связаны с предположительными массовыми некорректными заимствованиями и признаками фальсификаций данных (sic!).

Олег Александрович Ястребов, директор Юридического института РУДН, зампред экспертного совета ВАК по праву, является обладателем двух докторских диссертаций по праву и экономике.

Самое серьезное замечание к докторской диссертации по экономике О. А. Ястребова — это замена годов статистических данных, взятых из доклада ПРООН, при сохранении показателей неизменными. На с. 94 его диссертации приводится таблица 2.1, где представлены данные Индекса человеческого развития (Human development index). Ястребов приводит рейтинг и показатели за 2009 год, однако доклад ­ПРООН свидетельствует, что это данные за 2004 год [2]. Подробнее об этом — на сайте «Диссернета» [3].

Светлана Ивановна Борталевич, зав. лабораторией Института проблем рынка РАН. Текст ее диссертации примерно на 60 страницах тождественен тексту из диссертаций И. Ю. Мерзлова, В. Г. Беломестнова, Е. С. Шустова. У С. И. Борталевич отсутствуют совместные публикации с указанными авторами, она не ссылается на них в диссертации. Помимо этого, по данным автореферата, С. И. Борталевич опубликовала свои первые статьи в 2004 году. Таким образом, И. Ю. Мерзлов и Е. С. Шустов теоретически не могли заимствовать текст у С. И. Борталевич, так как защитили свои работы в 2002-м и 2003 году соответственно.

Помимо этого, в диссертации неоднократно встречаются случаи замены годов статистических данных. Например, на с. 45, 47 — 2005 год меняется на 2006-й, на с. 48 — 2003 год — на 2004-й. На с. 50 Пермская область становится Бурятией.

Вадим Евгеньевич Лялин, декан факультета информатики и вычислительной техники Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова, является трижды доктором наук — обладателем степеней доктора технических наук, доктора геолого-минералогических наук и доктора экономических наук. Докторская диссертация по экономике содержит массовые некорректные заимствования из четырех диссертаций других авторов.

Помимо этого, В. Е. Лялин выступал в качестве научного руководителя 15 соискателей, защитивших неоригинальные диссертации [4].

Михаил Николаевич Дудин, зам. директора Института проблем рынка РАН, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Российской академии предпринимательства — известной фабрике липовых диссертаций. Ведущей организацией выступила ГАСИС со схожей репутацией. Кандидатская диссертация М. Н. Дудина характеризуется множественными источниками заимствований, опубликованными в период с 2002-го по 2008 год. При этом, учитывая, что первые публикации М. Н. Дудина, по данным автореферата, опубликованы в 2007 году, обратные заимствования из источников до 2007 года теоретически невозможны. В диссертации «малые предприятия» неоднократно заменяются на «малые и средние предприятия» с сохранением остального текста.

Сергей Николаевич Немцев, директор Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства, защитил докторскую диссертацию по сельскохозяйственным науках в 2005 году. В диссертации обнаружены некорректные заимствования из двух диссертаций, подготовленных в 1998-м и в 1999 году.

Павел Викторович Тихончук, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета, является доктором сельскохозяйственных наук (2004). Значительная часть его диссертации имеет тождество текста с тремя диссертациями, защищенными ранее. На с. 188 «к специализированным вредителям» заменяется на «к вредным организмам», на с. 173 «климатических» — на «погодных».

Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина. В диссертации присутствуют некорректные заимствования из очень известных работ по экономике Р. И. Капелюшникова и А. Н. Олейника. В своей диссертации она заимствовала обзор литературы, при этом обращалась с источниками своеобразно. Так, Р. И. Капелюшников в своей работе анализирует Р. Коуза и его последователей: «Работа Р. Коуза открыла совершенно новую область экономических исследований. На заложенной им теоретической основе выросло целое семейство концепций, развивающих идеи трансакционного подхода и направленных на более полное и глубокое осмысление феномена фирмы. Важным шагом в дальнейшей разработке трансакционной теории стала работа А. Алчиана и Г. Демсеца».

На с. 76 диссертации О. В. Шумаковой А. Алчиан и Г. Демсец стали последователями А. Н. Олейника: «Последователями трансакционной теории А.Н. Олейника [153] являются многие американские ученые. Так, важным шагом в дальнейшей разработке трансакционной теории стала работа А. Алчиана и Г. Демсеца».

Яков Петрович Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук в 2005 году. В его диссертации на нескольких десятках страниц наблюдается тождество текста с целым рядом работ. Несмотря на наличие некоторых ссылок на эти работы в диссертации, такие ссылки нельзя признать добросовестными, поскольку одна ссылка не может обеспечить корректность цитирования нескольких заимствованных подряд страниц. См. также подробное заключение по диссертации Я. П. Силина [5].

Анна Абалкина,

канд. экон. наук, PhD

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