Руководство по выполнению Плана S Евросоюза. Вызов для России

Перед XIV Берлинской конференцией по открытому доступу на сайте Science Europe (Брюссель) было опубликовано «Руководство по выполнению Плана S». О Плане S и итогах этой конференции мы ранее писали на страницах ТрВ-Наука [1, 2].

Это руководство наконец-то проливает свет на то, как будет устроена начиная с 2020 года новая европейская система формальных научных коммуникаций. В самом начале этого руководства в разделе Aim and Scope подчеркивается, что Коалиция S (cOAlition S) поддержала идею о том, что исходные научные данные, препринты и другие научные вклады должны быть свободно доступны и подвержены обычным юридическим и этическим обсуждениям. Коалиция S также поддержала требование Сан-Францисской декларации (DORA) о том, что исследования необходимо оценивать в большей степени по их собственным достоинствам, чем по изданиям, в которых результаты исследования опубликованы. Члены Коалиции S намереваются подписать DORA и внедрить ее требования в свои политики.

Это, на наш взгляд, огромный прогресс, так как открывает путь для отказа от использования импакт-фактора журналов и хиршеподобных метрик в оценке результатов научных исследований. Эти две идеи (учет в качестве научных вкладов не только научных статей и обзоров, но также сырых данных, препринтов и др.; следование положениям DORA) были настоятельно рекомендованы перед XIV Берлинской конференцией Альянсом за справедливый открытый доступ (FOAA) [1].

Далее руководство разъясняет, какие научные статьи являются соответствующими Плану S: «Все научные статьи, финансируемые членами Коалиции S, должны быть немедленно доступны без какого-либо периода эмбарго». Кроме того, они должны быть доступны под открытой лицензией. Рекомендована Creative Commons лицензия (СС). И далее идет важный пункт о том, где должны быть опубликованы научные статьи: «Научные статьи являются соответствующими Плану S, если они опубликованы в соответствующих ОА-Journals или на соответствующих ОА-Platforms». Отметим, что в Плане S и в руководстве по его выполнению постоянно используются термины Compliant OA-Journals и Compliant OA-Platforms, в которых слово Compliant мы будем везде переводить как «соответствующий» или использовать оригинальный термин.

Далее отмечается, что Коалиция S будет при определенных условиях признавать отложения научных статей в ОА-репозитории и в переходный период в случае их публикации под опцией открытого доступа в подписных журналах (Hybrid OA-Journals) на основе трансформационных соглашений. Предполагается, что такие соглашения послужат средством постепенного достижения согласования с Планом S.

В качестве глобальных регистров для ОА-Journals/Platforms и OA-Repositories Коалиция S выбрала соответственно DOAJ (Университет Лунда, Швеция) и Open DOAR (Ноттингемский университет, Великобритания). Чем обусловлен выбор только одного регистра для ОА-репозиториев, непонятно, так как всегда ROAR (Саутгемптонский университет, Великобритания) считался более популярным и более качественным регистром по сравнению с Open DOAR, хотя бы с точки зрения оперативности обновления данных. Итак, Коалиция S намеревается тесно взаимодействовать с DOAJ и Open DOAR, чтобы создать механизмы для идентификации и сигнализации о том, какие ОА-Journals/Platforms и OA-Repositories соответствуют или не соответствуют требованиям Коалиции S или Плану S.

Независимо от формы публикации Коалиция S рекомендует, чтобы все публикации и другие научные вклады были отложены в ОА-Repositories, были запрашиваемы и чтобы издатели способствовали этому отложению (используемый в руководстве термин deposit (отложение) соответствует термину «архивирование»).

Такие отложения рекомендуются с целью обеспечения долговременного архивирования, научного менеджмента и поддержания максимального вторичного использования научных результатов.

Отмечается, что гранты могут использоваться для финансирования АРСs (Article Processing Charges) для ОА-публикаций в подписных журналах (Hybrid OA-Journals) только на основе трансформационных соглашений, при этом члены Коалиции S будут коллективно устанавливать стимулы для создания ОА-Journals/Platforms или переводить существующие журналы в журналы открытого доступа там, где это необходимо. Проверку эффективности реализации Плана S планируется провести в 2023 году.

Впервые в этом документе опубликовано понятие ОА-Platforms, соответствующих Плану S. Под такими платформами понимаются издательские платформы для публикации оригинальных статей (научные статьи, доклады конференций), при этом платформы, которые просто служат для агрегирования и перепечатки контента, не являются соответствующими Плану S.

Весь научный контент, как отмечалось ранее, должен быть открыто доступным (на сайте журнала или платформе), свободно читаться и загружаться немедленно без каких-либо технических и других препятствий.

Compliant OA-Journals/Platforms, зарегистрированные или находящиеся в процессе регистрации в DOAJ, должны обеспечивать авторам опубликование материалов под лицензией СС. BY4.0 (допускается также СС. BY-SA 4.0 или CCO). Отметим, что четвертая версия СС. BY лицензии допускает и коммерческое использование опубликованных результатов исследований.

Compliant OA-Journals/Platforms должны предлагать авторам или институтам опцию полного сохранения авторского права без каких-либо ограничений, т. е. должна отсутствовать передача авторского права или лицензия на публикацию, которая лишает автора существенных прав.

Compliant OA-Journals/Platforms должны иметь надежную систему рецензирования статей в соответствии со стандартами релевантных научных дисциплин и соответствующую стандартам COPE. Описание процедуры рецензирования должно быть размещено на сайте журналов или на платформе.

Compliant OA-Journals/Platforms должны автоматически обеспечивать отказ от оплаты АРСs для ученых из стран с низким доходом, а также предоставлять скидки для ученых из стран со средним доходом.

Отмечается, что OA-Journals не должны иметь зеркальных/дочерних подписных журналов с существенным перекрытием редакционного совета, чтобы избежать бизнес-моделей, требующих оплату как за открытый доступ, так и за подписку на журналы. Такие журналы будут рассматриваться как фактически гибридные, т. е. не соответствующие Плану S.

Установлены мандатные качественные критерии

Прозрачные затраты и стоимость публикаций, включая детали по прямым затратам, косвенным издержкам и потенциальным остаткам. Использование DOI как постоянного идентификатора откладываемого контента с долговременным цифровым хранением и (или) архивирующих программ (таких как CLOCKSS — кооперация ведущих академических издателей и научных библиотек для устойчивого и долговременного сохранения web-основанного научного контента: 32 млн журнальных статей, свыше 26 тыс. сериальных и 80 тыс. книжных названий, 310 библиотек, 280 издателей). Доступность полного текста (включая дополнительные тексты и данные) в машиночитаемом виде (например, в XML-формате), разрешающем бесшовный Text and Data Mining (TDM). Связывание вышеуказанных данных (п. 3) с данными, доступными во внешних репозиториях. Высококачественные метаданные, которые должны содержать в статье полную и надежную информацию по финансированию, обеспеченную фондами Коалиции S, машиночитаемую информацию по ОА-статусу, лицензии и др.

Рекомендованные дополнительные критерии для Compliant OA-Journals/Platforms

Подтверждение PID (персональный идентификатор) для авторов (например, ORCID), названий фондов, финансирующих программ и грантов, институтов и др. Прямое отложение публикаций издателем в соответствующие Плану S авторские или централизованные ОА-репозитории. Открыто доступные данные по библиографическим описаниям статей в соответствии со стандартами Open Citations I40C.

Отложение контента в ОА-репозитории

Копии опубликованных работ должны быть открыто доступны в соответствующих Плану S ОА-репозиториях при следующих условиях (без затрат для депозита/автора, если эта работа недоступна в Compliant OA-Journals/Platforms).

Откладываемая версия: финальная опубликованная версия статьи (Version of Record, VoR) или по крайней мере принятая к публикации авторская рукопись статьи (Author's Accepted Manuscript, AAM). Отсутствие эмбарго. Лицензия и авторский/институтский копирайт, сами статьи должны быть доступны под лицензией CC.BY.4.0.

Политика самоархивирования и авторского права издателей должна быть зарегистрирована в SHERPA/Romeo. Отметим, что эта практика уже давно применяется, хотя не все крупные издатели зарегистрировались в этом регистре Саутгемптонского университета.

К сожалению, в «Руководстве по выполнению Плана S» не указано на необходимость регистрирования политик открытого доступа университетам и научно-исследовательским организациям в регистре ROAR MAP (Саутгемптонский университет).

Требования Плана S для Compliant OA-repositories

OA-репозитории должны быть зарегистрированы в Open DOAR или быть в процессе такой регистрации. Они должны удовлетворять следующим условиям.

Иметь автоматические считывающие устройства для работы с рукописями (Automated manuscript ingest facility). Сохранять полный текст в XML-формате (Journal Article Tage Suite, JATS), который очень популярен у медицинских исследователей (PubMedCentral). Относительно недавно к XML-формату подключились такие ОА-репозитории, как SciELO и Redlyc. Все метаданные должны иметь те же атрибуты, которые имеют статьи в соответствующих OA-Journals/Platforms (DOI, лицензия, источники финансирования, PID, сведения по статусу статьи AAM/VoR и др.). Использовать Open API, который разрешает другим доступ к контенту. Использовать QA (Quality Assurance) process, чтобы интегрировать полный текст с core abstract и индексирующими сервисами (например, PubMed). Непрерывная доступность. Helpdesk.

В заключении «Руководства по выполнению Плана S» приведен важный раздел по трансформационным соглашениям (Transformative Agreements). В нем сказано, что Коалиция S признаёт модели, которые избегают непрозрачности и несправедливых цен за публикацию статей. К ним отнесены offsetting и read and publish, которые рассматриваются как переходные на пути к достижению согласования с Планом S. Коалиция S будет требовать, чтобы все детали этих соглашений размещались на сайте издателя. Она также предлагает сотрудничать с Effiency and Standards for Article Charges (ESAC) — инициативой по обеспечению регистрации и распространения таких соглашений.

Коалиция S, признавая легитимность трансформационных соглашений в переходный период, с 2020 года будет требовать подготовку новых трансформационных соглашений в аспекте следования условиям достижения согласованности с Планом S.

Контракты (включая стоимость) таких соглашений необходимо сделать публично доступными, и их следует заключить перед концом 2021 года. Предполагается, что они не могут заключаться более чем на три года. В подписываемые соглашения необходимо будет включать сценарий, который опишет, как издатель намеревается переходить к полному открытому доступу после истечения срока контракта. Предполагается сделать экспертизу исполнения трансформационных соглашений в 2023 году.

Очень важно, что в Плане S и руководстве по его выполнению ничего не говорится о базах данных Scopus и Web of Science, об импакт-факторах журналов. Это сигнал к прекращению глобальной публикационной гонки под лозунгом Publish or Perish. Об этом также говорит намерение всех членов Коалиции S подписать Сан-Францисскую декларацию (DORA).

Уже запущен процесс разрыва соглашений научного сообщества с издателями, которые противятся внедрению Плана S [2]; с платформ таких издателей начинают уходить редакции журналов. Активно формируется новый ландшафт формальных научных коммуникаций. Лидеры ОА2020 Initiative и Плана S — Цифровая библиотека Общества Макса Планка (Берлин) и Science Europe (Брюссель) — предлагают создавать и в других странах полноценные Коалиции С. На XIV Берлинской конференции организации из 37 стран единодушно поддержали План S.

Ситуация в ближайшее время будет сильно меняться, и есть опасения, что Россия может потерять свой шанс быстро трансформировать свою систему журнальных коммуникаций в контексте отказа от подписной бизнес-модели и перехода к субсидированию открытого доступа к результатам научных исследований, пока Берлин и Брюссель готовы нам помочь, по крайней мере морально, консультациями и методологическим инструментарием. Для этого в России необходимо быстро сформировать полноценную Коалицию S, в которую должны войти университетские ассоциации (Ассоциация ведущих университетов, Ассоциация классических университетов и др.), а также академические организации, национальные библиотеки, научные финансирующие организации (фонды), издательства научной периодики, в первую очередь MAUK/Интерпериодика. И, конечно, необходима поддержка этой деятельности на уровне правительства (Министерства науки и высшего образования РФ) и РАН.

Владимир Московкин,

докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»

