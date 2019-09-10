ТрВ № 18 (287) за 2019 г.: Третья посадка на Луну в 2019 году

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 287 от 10 сентября 2019 года в PDF
Анонс номера
Кандидаты и их диссертации
Данные «Диссернета» по кандидатам в члены РАН и в Мосгордуму — стр. 2, 4
Остановить каток репрессий!
Некоторая статистика и выводы — стр. 2−3
«И все вместе мы процитируем нашего султана»
Критическая заметка Марии Гулёвой о новых рекомендациях по подготовке и публикации научных статей — стр. 3
Мистер Нейтрино
Страницы биографии академика Понтекорво из новой книги Бориса Булюбаша — стр. 8−9
Как младший агроном стал большим ученым
Почему Вавилов продвигал Лысенко в лауреаты и академики? Рассказывает Валерий Сойфер — стр. 10−11
Книжная полка
О «Большой игре» в Центральной Азии, синтезе новых молекул, ДНК-тестах, биологии добра и зла, а также воспоминаниях известного искусствоведа XX века рассказывают Лев Боркин, Аркадий Курамшин, Антон Первушин, Геннадий Горелик и Ревекка Фрумкина — стр. 12−15
Последний бард
Заметка Юлии Галяминой памяти Александра Максимовича Котусова, певшего песни на кетском языке, — стр. 15
Рекламный аватар Дмитрия Рогозина
Антон Первушин о сомнительных достижениях «Роскосмоса» — стр. 16