ТрВ № 18 (287) за 2019 г.: Третья посадка на Луну в 2019 году

10.09.2019 / № 287 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив / 75 просм., 75 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 287 от 10 сентября 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Кандидаты и их диссертации
Данные «Диссернета» по кандидатам в члены РАН и в Мосгордуму — стр. 2, 4

Остановить каток репрессий!
Некоторая статистика и выводы — стр. 2−3

«И все вместе мы процитируем нашего султана»
Критическая заметка Марии Гулёвой о новых рекомендациях по подготовке и публикации научных статей — стр. 3

Мистер Нейтрино
Страницы биографии академика Понтекорво из новой книги Бориса Булюбаша — стр. 8−9

Как младший агроном стал большим ученым
Почему Вавилов продвигал Лысенко в лауреаты и академики? Рассказывает Валерий Сойфер — стр. 10−11

Книжная полка
О «Большой игре» в Центральной Азии, синтезе новых молекул, ДНК-тестах, биологии добра и зла, а также воспоминаниях известного искусствоведа XX века рассказывают Лев Боркин, Аркадий Курамшин, Антон Первушин, Геннадий Горелик и Ревекка Фрумкина — стр. 12−15

Последний бард
Заметка Юлии Галяминой памяти Александра Максимовича Котусова, певшего песни на кетском языке, — стр. 15

Рекламный аватар Дмитрия Рогозина
Антон Первушин о сомнительных достижениях «Роскосмоса» — стр. 16

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