Рекламный аватар Дмитрия Рогозина

Мы привыкли гордиться своей космонавтикой. И хотя вспоминаем о ней от случая к случаю, но осознание того, что на орбите постоянно находятся один или несколько соотечественников, вселяет уверенность в сохранении лидерства нашей страны на передовой мирового прогресса.

Однако патриотические чувства нуждаются в подкреплении позитивными новостями, особенно если есть с чем сравнивать: информационное пространство заполнено сообщениями о новых ракетных запусках в США, Китае, Индии и Японии, о межпланетных аппаратах, работающих в дальнем космосе, о луноходах и марсоходах, о впечатляющих планах Илона Маска и других «космических баронов»1. Похоже, в государственной корпорации «Рос­космос» начали это понимать: реклама отечественных достижений и проектов становится всё более активной, вполне на уровне западных аналогов.

Например, 22 августа на орбиту отправился космический корабль «Союз МС-14» в беспилотном варианте2. Никогда ранее в российской практике подготовка к старту, сам старт и выведение в космос не освещались столь детально — вплоть до прямой трансляции с видеокамеры, установленной на внешней поверхности корабля. Повод для информационной «шумихи» тоже был выбран подходящий: впервые корабль серии «Союз МС» собирались запустить новейшей ракетой-носителем «Союз-2.1а», а для того, чтобы привлечь внимание к вроде бы обычным летно-конструкторским испытаниям, на борту разместили антропоморфного робота Фёдора, официально называемого FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), или Skybot F-850.

Робот успел стать знаменитым еще до своего полета. Его разработка в рамках проекта «Спасатель» началась в марте 2014 года3 по инициативе Дмитрия Рогозина, который в то время возглавлял Военно-промышленную комиссию при правительстве России и Фонд перспективных исследований (ФПИ). Конструирование и изготовление образцов взяли на себя сотрудники НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск). Хотя изначально FEDOR предназначался для армии и МЧС, вскоре заговорили о том, что он может оказаться полезен и в космосе, причем отправить его туда собирались на ракете «Ангара» внутри перспективного космического корабля «Федерация»4. При этом утверждалось, что робот сможет выходить в открытый космос, совершая различные операции автономно и под управлением человека, находящегося на борту орбитальной станции или в наземном пункте.

Вероятно, новые задачи Фёдора стали ответом Дмитрия Рогозина на аналогичный американский проект «Робонавт» (Robonaut). Напомню, что антропоморфный «Робонавт-2» был доставлен на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2011 года шаттлом «Дискавери», использовался в серии экспериментов, а на Землю вернулся в мае 2018 года в капсуле корабля «Дракон». В ходе эксплуатации «Робонавта-2» американцы столкнулись со множеством проблем и отказов5, но их неудачный опыт не остановил создателей Фёдора. Более того, неоднократно заявлялось, что нашему роботу предстоит не только летать на МКС, но и осваивать небесные тела — Луну и Марс.

К настоящему времени робота, создание которого обошлось в 300 млн руб., научили ходить, поднимать гантели, отжиматься, открывать дверь, работать с инструментами, водить автомобиль, стрелять с двух рук, распознавать звуковые команды и т. п. 6 Однако при этом он оказался слишком тяжел для космического корабля (160 кг при максимально допустимой массе 96 кг), поэтому при подготовке к полету его пришлось «допилить», уменьшив поперечные размеры и вес7. Модификация потребовалась и для кресла корабля «Союз МС-14». Кроме того, специальную подготовку по управлению Фёдором прошел космонавт Александр Скворцов; он в свою очередь обучил взаимодействию с роботом напарника — Алексея Овчинина8.

Старт 22 августа прошел благополучно. Робот в процессе выведения на орбиту выдавал речевые сообщения, информируя о значении перегрузок на разных этапах. Проблемы начались 24 августа при стыковке с модулем станции МИМ-2 («Пирс»). Из-за сбоя в усилителе системы радиотехнической системы измерения параметров относительного сближения «Курс» на борту МКС была выдана команда на увод корабля в сторону9. Если бы на месте «Союза МС-14» был грузовой «Прогресс», его можно было пристыковать вручную, управляя со станции. В другом случае, если бы на «Союзе МС-14» находились космонавты, они могли бы воспользоваться ручным управлением корабля, но их там не было, а сам Фёдор, как выяснилось, не приспособлен для подобных манипуляций.

В результате Главная оперативная группа управления (ГОГУ) полетами оказалась перед трудным выбором: либо завершить полет «Союза МС-14», отправив Фёдора в спускаемом аппарате назад, либо все-таки попытаться пристыковать его к другому узлу — на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда». Поскольку тот был занят кораблем «Союз МС-13», то последний следовало перестыковать вручную, что создавало дополнительные риски для экипажа. Тем не менее решение было принято в пользу второго варианта. 26 августа космонавты Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган перешли в свой корабль и перевели его к модулю «Пирс», после чего «Союз МС-14» с Фёдором наконец-то сумел пристыковаться к станции10.

Робот пробыл на МКС до 6 сентября, а 7-го вернулся на Землю в спускаемом аппарате корабля. Он не перемещался по станции самостоятельно, а при выполнении заданий космонавты его фиксировали. Работа с Фёдором проходила в режиме прямого телеуправления: Скворцов надевал задающее устройство копирующего типа (ЗУКТ) и выполнял различные действия с использованием штекерного разъема, шуруповерта, отвертки, фонарика, губки и т. п. Практически сразу исследователи обнаружили, что управление роботом в невесомости создает дополнительные проблемы: движения Фёдора получались дергаными, поскольку оператор не имел опоры, как на Земле, и вынужден был приспосабливаться на ходу.

Конечно, разработчики из НПО «Андроидная техника» получили более чем достаточно данных для осмысления и дальнейшей модернизации своего детища. Однако неизбежно возникают вопросы. Зачем на орбиту отправлен антропоморфный робот в полной комплектации — с ногами, ведь они там не нужны? Вспомним, что «Робонавт-2» долгое время оставался без ног, а когда их ему доставили, то они по своему устройству больше походили на гибкие манипуляторы, что логично с учетом условий на МКС. Почему создатели Фёдора не учли многолетний опыт американских коллег по эксплуатации антропоморфного робота на орбите? Ведь накоплен достаточно обширный материал по особенностям деятельности человека в невесомости, но при чтении интервью конструкторов Фёдора складывается впечатление, что для них многое стало сюрпризом. И, в конце концов, почему выбор был сделан в пользу проекта FEDOR, а не «Косморобота», который создается в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики и специально приспособлен для нужд МКС? Конечно, Фёдор более фотогеничен, однако факт низкой функциональности антропоморфных конструкций при выполнении сложных задач в «нечеловеческих» условиях давно не вызывает сомнений11.

Напрашивается вывод: проект столь любимый и активно поддерживаемый главой «Рос­космоса» Дмитрием Рогозиным оказывается чисто пропагандистским, его основная задача — демонстрация превосходства российской космической техники над конкурентами. Именно поэтому так важно было быстро пристыковать «Союз МС-14» к станции невзирая на риск — если бы Фёдор вернулся на Землю, не добравшись до космонавтов, то он по сути ничем бы не отличался от манекена, отправленного Илоном Маском к Марсу в феврале 2018 года. На людей, которые вспоминают о космонавтике только благодаря ленте новостей, подобная пропаганда вполне действует.

Чтобы еще закрепить представление о «лидерстве», Рогозин — видимо, беря пример с упомянутого Маска, — постоянно дает информационные поводы для пересудов. То мы узнаём, что существует мощная отечественная программа освоения Луны вплоть до 2040 года, которую вот-вот начнут реализовывать12; то анонсируется создание ракеты «Союз-6», которая станет развитием несуществующей ракеты «Союз-5»13; то Рогозин переименовывает перспективный корабль «Федерация» в «Орла»14, позабыв, вероятно, что первое название выбиралось демократическим способом с учетом мнения россиян15, а второе давно используется американцами в различных проектах и у знатоков ассоциируется, например, с лунным модулем космического корабля «Аполлон-11».

В этой бурной деятельности, как и в отправке Фёдора на МКС, мало смысла. Разумеется, всегда можно сказать, что таким образом господин Рогозин популяризирует космонавтику. Однако работу на передовой прогресса подкрепляют не словами, а делами. Иначе вся она превращается в фарс.

Антон Первушин

Фото: «Роскосмос»

